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Новини
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Польща конфіскувала кошти з рахунків посольства РФ у Варшаві

рф,рубль

Польська влада вилучила гроші з рахунків посольства та торговельного представництва Росії. Раніше їх заморозили через підозри у можливому використанні з метою відмивання або фінансування тероризму.

Про це заявив російський посол у Польщі Сергій Андрєєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Ми отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства та торговельного представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури", - сказав посол РФ.

За його словами, на рахунках перебували значні суми у доларах США та польських злотих.

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Після цього банк Santander повідомив російському посольству про припинення співпраці з ним та закрив рахунки.

Рахунки російського посольства у Польщі були заморожені після вторгнення Росії в Україну. У квітні цього року польські судові виконавці зайняли житловий комплекс на 100 квартир у Варшаві, який перебував у користуванні російського посольства, але був переданий рішенням суду державному казначейству республіки.

Також читайте: На півночі Польщі виявили уламки ракети, на ній були написи російською, - ЗМІ

Автор: 

Польща (8486) посольство рф (330) росія (64958) рахунки (295)


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Топ коментарі
+10
зараз ядєрний алкаш дімон вєдмєдєв шарахне по Польщі своїми ходулями
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27.04.2023 13:41
+10
Поляки не церемоняться на відміну від ''деяких''!
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27.04.2023 13:42
+9
Поляки поганого для росіян не запропонують.
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27.04.2023 13:29
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wypierdalaj!! 🤣🤣
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27.04.2023 13:28 Відповісти
Поляки поганого для росіян не запропонують.
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27.04.2023 13:29 Відповісти
зараз ядєрний алкаш дімон вєдмєдєв шарахне по Польщі своїми ходулями
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27.04.2023 13:41 Відповісти
пОсли себе відчули, як обОслані))
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27.04.2023 13:59 Відповісти
Поляки не церемоняться на відміну від ''деяких''!
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27.04.2023 13:42 Відповісти
Как это мило. Поляки действуют решительно, нам есть чему поучиться.
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27.04.2023 13:44 Відповісти
Игла кощея путлера не в яйце, а в банках за пределами рабссеи. Гопник из питерской подворотни решил за дармовые для него лично нефть и газ купить весь мир. А чтобы пропитый и вороватый плебс рабссеюшки не бунтовал развлекает их разнообразными войнами с соседями по сухопутной границе. И ни разу это ссцыкло своими Калибрами и Цирконами не угрожало ударить по штаб-квартире НАТО...
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27.04.2023 13:51 Відповісти
Ну як же ж "не погрожувало"?
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/2/7350205/
Адже "фсьо праґрєсівнає чєлавєчєство" знає, що центри прийняття рішень щодо України знаходяться в штаб-квартирі НАТи!
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27.04.2023 15:06 Відповісти
Але, звичайно, треба розуміти, що кінцеві центри прийняття рішень у цьому випадку, на жаль, знаходяться навіть не на території Києва. Тому це, безумовно, загроза, яку треба буде враховувати".
Вот и все угрозы... Тем более вечно бухого димона...
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27.04.2023 15:13 Відповісти
Дрібничка, але приємно.
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27.04.2023 14:08 Відповісти
W ambasadzie na pewno wiele ciekawego się kryje.
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27.04.2023 14:35 Відповісти
Podpowiedź do list rekrutowanych obywateli polskich?
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27.04.2023 14:58 Відповісти
 
 