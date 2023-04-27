Польща конфіскувала кошти з рахунків посольства РФ у Варшаві

Польська влада вилучила гроші з рахунків посольства та торговельного представництва Росії. Раніше їх заморозили через підозри у можливому використанні з метою відмивання або фінансування тероризму.

Про це заявив російський посол у Польщі Сергій Андрєєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Ми отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства та торговельного представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури", - сказав посол РФ.

За його словами, на рахунках перебували значні суми у доларах США та польських злотих.

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Після цього банк Santander повідомив російському посольству про припинення співпраці з ним та закрив рахунки.

Рахунки російського посольства у Польщі були заморожені після вторгнення Росії в Україну. У квітні цього року польські судові виконавці зайняли житловий комплекс на 100 квартир у Варшаві, який перебував у користуванні російського посольства, але був переданий рішенням суду державному казначейству республіки.

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