Найбільше Росію боїться Путін, який повинен лишитися наодинці зі своїм народом, - Зеленський
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Президент РФ Володимир Путін має бути ізольованим у світі і залишитися наодинці зі своїм суспільством.
Про це зазначив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Найбільше Росію боїться президент Росії. І він повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом, він повинен з ними залишитися, вони повинні з ним розбиратися, а світ повинен (змусити Росію – ред.) просто полишити нашу землю і вийти на свою землю. Коли він буде там, коли його агресію буде зупинено і він буде на своїй території, до нього всі питання ставитиме його суспільство. І так воно повинно бути. Ізоляція агресора, іншого виходу немає", - підкреслив Зеленський.
Президент України вважає Путіна "терористом, який не тримає слова" і з яким немає про що говорити.
Будь ласка, зачекайте...
Найбільше Росії боїться президент Росії. - порядок слів невдалий.
Найбільше президент Росії боїться Росії.
І він повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом, він повинен з ними залишитися, вони повинні з ним розбиратися, а світ повинен (змусити Росію - ред.) просто полишити нашу землю і вийти на свою землю. Коли він буде там, коли його агресію буде зупинено і він буде на своїй території, до нього всі питання ставитиме його суспільство. І так воно повинно бути. Ізоляція агресора, іншого виходу немає",
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Ну, буба ващ-ще, как звизда, биля...
Боится он...
Это его "глубинный народ" до устрачки боится, и именно по поэтому боготворит.
"Родился, потерпел и умер" - эта фраза давно превратилась в мем о жизни в лаптестане.
У американского культуролога Дэниела Ранкур-Лаферрьера даже есть книга под названием "Рабская душа России: проблемы нравственного мазохизма и культ страдания»
даже написал об этом книгу под названием «Рабская душа России: проблемы".
В такому разі чи потрібна зелі перемога,ЄС,НАТО?
ПС: Перемога у цій війні - останній шанс існування України й українців, інакше московські фашисти все знищать!!! А внутрішні чвари їм допомагають, думайте й робіть висновок!