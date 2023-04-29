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Найбільше Росію боїться Путін, який повинен лишитися наодинці зі своїм народом, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін має бути ізольованим у світі і залишитися наодинці зі своїм суспільством.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найбільше Росію боїться президент Росії. І він повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом, він повинен з ними залишитися, вони повинні з ним розбиратися, а світ повинен (змусити Росію – ред.) просто полишити нашу землю і вийти на свою землю. Коли він буде там, коли його агресію буде зупинено і він буде на своїй території, до нього всі питання ставитиме його суспільство. І так воно повинно бути. Ізоляція агресора, іншого виходу немає", - підкреслив Зеленський.

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Президент України вважає Путіна "терористом, який не тримає слова" і з яким немає про що говорити.
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Топ коментарі
+25
ти,вава, теж вілицями не ходиш разом з нарідом, тебе обравшим по пріколу
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29.04.2023 17:04
+24
Думає про себе- говорить про хутіна
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29.04.2023 17:05
+17
Что оно несёт? Нет в параше народа, а есть 99,9% вонючего биомусора, подлежащего поголовному уничтожению. Оставшиеся 0,01% хоть чуть адекватных из параши давно чухнули.
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29.04.2023 17:09
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ти,вава, теж вілицями не ходиш разом з нарідом, тебе обравшим по пріколу
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29.04.2023 17:04 Відповісти
til'ky tron' mogo Get'mana
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29.04.2023 17:13 Відповісти
росклад для початку український встанови))) ти в батальоні Ліссабону чалишься, мабуть немає такого гетьмана вави і не буде ніколи
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29.04.2023 17:17 Відповісти
маячня якась
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29.04.2023 17:27 Відповісти
Думає про себе- говорить про хутіна
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29.04.2023 17:05 Відповісти
Сидить у бункері і думає як там хутин.
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29.04.2023 17:13 Відповісти
Звідки ж ви так якогось там свого гетьмана підтримуєте що друкуєте латиницею?
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29.04.2023 17:20 Відповісти
Не знаю, як до Вас звертатися, але підтримую 100 відсотків!
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29.04.2023 18:51 Відповісти
Спамте цього зебільного деграданта.
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29.04.2023 20:12 Відповісти
Что оно несёт? Нет в параше народа, а есть 99,9% вонючего биомусора, подлежащего поголовному уничтожению. Оставшиеся 0,01% хоть чуть адекватных из параши давно чухнули.
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29.04.2023 17:09 Відповісти
кабанчики высшей упитанности пора ордена раздавать...
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29.04.2023 17:13 Відповісти
Взагалі то "кабанчики высшей упитанности " мають йти на забій.
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29.04.2023 17:15 Відповісти
В наше нет народа , есть трусливый сброд .
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29.04.2023 17:14 Відповісти
тебя мы тоже за неяйца подвесим за сдачу страны
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29.04.2023 17:14 Відповісти
селёдки хочешь...?
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29.04.2023 18:41 Відповісти
та путєн кайфує від свого плебсу. особливо коли йому приносять звіти про те скільки стукачів/доносчиків зараз розвелось на федерації. кацапи в 1937-й рік повернулись.
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29.04.2023 17:14 Відповісти
До жовтомордих претензій немає? Що вони не можуть впливати на кацап*ню? Тільки англосаксів і ЄС звинувачував у бездіяльності?!
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29.04.2023 17:16 Відповісти
А ти,Володя Зе,не боїшся українського народу?
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29.04.2023 17:19 Відповісти
ху@ло москалоту не боїться, бо вони всі німі жалюгідні раби, ху@ло найбільше боїться Чечню та інші мусульманські держави, які тимчасово у складі московії і він це розуміє, тому не хоче залишитися з ними на одинці... А ось ватний скоморох, запроданець москальський, Вован-"оманський договорняк", Вован-"сєньйор-вагнергейт, разом з його кремлівським смотрящім - дЄрьмаком, от вони разом, такі да, бояться український народ, українське громадянське суспільство, українських журналістів, свободу слова, патріотів, наших розвідників, які боролися з москальською агентурою... Все українське, все про-українське, все антимоскльське лякає агентів кремля в ОПі... Бо вони знають - ЗА ВСЕ ПРИЙДЕТЬСЯ ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ!!!
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29.04.2023 17:22 Відповісти
19.02.2022.
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29.04.2023 17:33 Відповісти
Найбільше Росію боїться Путін? Можливо, РОСІЇ боїться ПУТІН? Путін боїться Росії?

Найбільше Росії боїться президент Росії. - порядок слів невдалий.

Найбільше президент Росії боїться Росії.

І він повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом, він повинен з ними залишитися, вони повинні з ним розбиратися, а світ повинен (змусити Росію - ред.) просто полишити нашу землю і вийти на свою землю. Коли він буде там, коли його агресію буде зупинено і він буде на своїй території, до нього всі питання ставитиме його суспільство. І так воно повинно бути. Ізоляція агресора, іншого виходу немає",
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29.04.2023 17:36 Відповісти
Про це зазначив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.
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Ну, буба ващ-ще, как звизда, биля...
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29.04.2023 17:51 Відповісти
Схоже, боневтік знехтував шпаргалкою. І поперло "бєз падєжов".
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29.04.2023 17:52 Відповісти
"Больше всего Россию боится президент России".

Боится он...
Это его "глубинный народ" до устрачки боится, и именно по поэтому боготворит.
"Родился, потерпел и умер" - эта фраза давно превратилась в мем о жизни в лаптестане.
У американского культуролога Дэниела Ранкур-Лаферрьера даже есть книга под названием "Рабская душа России: проблемы нравственного мазохизма и культ страдания»
даже написал об этом книгу под названием «Рабская душа России: проблемы".
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29.04.2023 17:52 Відповісти
Він хвилюється за *****?...
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29.04.2023 17:54 Відповісти
Звичайно,бо то його начальник.
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29.04.2023 18:06 Відповісти
Добре що бубочка не такий !
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29.04.2023 17:56 Відповісти
шо це було , мабудь )(уйло
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29.04.2023 17:58 Відповісти
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29.04.2023 18:00 Відповісти
На кого ця маячня разрахована?
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29.04.2023 18:12 Відповісти
Та в нього самого така ж херня
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29.04.2023 18:16 Відповісти
Зеля українцями більше наляканий. Поки йде війна - буде існувати.
В такому разі чи потрібна зелі перемога,ЄС,НАТО?
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29.04.2023 19:36 Відповісти
Нє, нє. Ніяких "путін плахой" - "народ харошій". Ти нам баки не забивай. Ми бачимо хто запускає ракети і яке бидло сатаніє з радості від смертей українських дітей в соцмережах. Уся паРаша - це коллективне, осатаніле, кровожерливе *****. А ***** - просто обличчя і душа свого "народу".
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29.04.2023 20:09 Відповісти
Так скористайся ним. Не зволікай.
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29.04.2023 20:26 Відповісти
Ну нахера ви, панове, наїзжаєте на ЗЕ! Проголосували по приколу, терпіть і гуртуйтеся! Особисто я проти евреїв претензій не маю, вони нормальні пацани, розумні, хитрі, не агресивні. Деякі з моїх друзів - евреї, виїхали давно в Ізраїль а зв'язок підтримуємо.

ПС: Перемога у цій війні - останній шанс існування України й українців, інакше московські фашисти все знищать!!! А внутрішні чвари їм допомагають, думайте й робіть висновок!
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29.04.2023 21:41 Відповісти
Ты клоун,с ермаком ответишь в первую очередь
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29.04.2023 22:13 Відповісти
А Україну найбільше боїться Зеленський, який вже навіть собі пістолет придбав. Каже, що стрілятись не буде.
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29.04.2023 22:51 Відповісти
 
 