Найбільше Росію боїться Путін, який повинен лишитися наодинці зі своїм народом, - Зеленський

Президент РФ Володимир Путін має бути ізольованим у світі і залишитися наодинці зі своїм суспільством.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найбільше Росію боїться президент Росії. І він повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом, він повинен з ними залишитися, вони повинні з ним розбиратися, а світ повинен (змусити Росію – ред.) просто полишити нашу землю і вийти на свою землю. Коли він буде там, коли його агресію буде зупинено і він буде на своїй території, до нього всі питання ставитиме його суспільство. І так воно повинно бути. Ізоляція агресора, іншого виходу немає", - підкреслив Зеленський.

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Президент України вважає Путіна "терористом, який не тримає слова" і з яким немає про що говорити.