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Українські спецпризначенці тренуються на базах Бундесверу в Німеччині, - Bild

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сау,panzerhaubitze

Українські спецпідрозділи проходять підготовку в декількох локаціях Бундесверу в Німеччині до майбутнього контрнаступу проти російських сил.

Про це пише Bild з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Крім медичної підготовки та навчання роботи з важкою технікою, такою як бойовий танк Leopard 2 і САУ Panzerhaubitze 2000, Бундесвер наразі також готує українські спецпідрозділи.

Їх навчають веденню локальних і міських боїв – це особливо важливо для запланованого відвоювання окупованих міст.

Дії в умовах щільної забудови вимагають спеціальних навичок, бої часто відбуваються на дуже коротких відстанях і на кількох рівнях, а небезпека мін-пасток особливо висока.

Один український військовослужбовець розповів виданню, наскільки інтенсивними є бої між будинками навіть у такому невеликому місті, як Бахмут: "У нас була позиція у двоквартирному будинку, росіяни були в сусідній кімнаті, ми навіть могли їх чути".

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Для того, щоб збільшити шанси українців на перемогу, також відпрацьовується атака на супротивників, які окопалися.

Бундесвер також навчає українців виживання в тилу ворога: так звані тренування SERE, в перекладі з англійської – тренування виживання, ухилення, опору і втеча.

Загалом у Німеччині проходить підготовку чотиризначна кількість українських солдатів, зокрема тризначна кількість екіпажів танків Leopard 1 за останній тиждень.

За інформацією Bild, Міністерство оборони Німеччини і федеральний уряд налаштовані стримано оптимістично. У кращому разі очікуються "невеликі успіхи" і "обмежені прориви" через лінії російських окупаційних сил. Головна причина такої думки в тому, що величезна маса російських солдатів більше не здатна на великі наступи, але мають чисельну перевагу в обороні.
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Ми не хочемо про це знати, й@баний ти Bild
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29.04.2023 17:37 Відповісти
380 тысяч оккупационных войск растянутых на 1000 км фронте имеют численное превосходство перед кем?! Перед 1 миллионом солдат и офицеров ВСУ?! (300 тысяч других "силовиков" не учитываем). Рашисты НИКОГДА не имели в Украине численного преимущества перед ВСУ. А ровно наоборот. Но, когда они атаковали и потом в локальном месте за счет концентрации сил их было больше. А теперь в обороне такой фокус не пройдет.
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29.04.2023 17:57 Відповісти
Треба написати правду - на території військової бази в Німеччині (за участю розвідки іншої країни) готується спецпідрозділ, який (одягнений у російську форму) має викрасти Путіна і доставити його в Україну. Це має призвести до швидкого завершення війни.
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29.04.2023 18:08 Відповісти
 
 