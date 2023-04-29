Російські пілоти у Сирії намагаються спровокувати американців на повітряний бій, - США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Пілоти російських винищувачів у Сирії намагаються спровокувати пілотів США на повітряний бій і таким чином втягнути Сполучені Штати у "міжнародний інцидент".
Про це заявив речник Центрального командування США полковник Джо Буччіно, повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він вважає, що, найімовірніше, російські пілоти не мають на меті збити американський літак, але вони, можливо, намагаються "спровокувати" США і "втягнути нас у міжнародний інцидент".
США спостерігали "значне зростання" агресивних російських польотів у Сирії цього місяця, сказав Буччіно.
За словами посадовця, з початку березня російські літаки загалом 85 разів порушили протоколи розведення військ, включно з прольотом надто близько до баз коаліції. Це також містить 26 випадків, коли озброєні російські літаки пролітали над позиціями США та коаліції.
Наразі США мають приблизно 900 військовослужбовців у Сирії в межах поточної кампанії з протидії ІДІЛ.
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Кацапи кілька разів це робили, бо так їм просто було вигідніше заходити на посадку. Ердоган кілька разів просив того не робити, але російські "мачо" "клали " на його прохання. А оскільки Ердоган теж "мачо", то закінчилося "ножем у спіну".
Ну сопли и кровь с морды вытирают молча. Ну и.
Зато они знают что они совок-дохляк свалили без особых провокаций.
Как знают то что свалят и это очередное недоразумение.
Знают что как только у этих дохляков-рашистов все накроется, их понты быстро прекратятся. Они все дружно встанут в очередь за подачками. А может быть и за ножками буша (или кто там у американцев будет по счету).
Американцы умеют выигрывать схватки не ввязываясь в свалку напрямую.
Они умеют в долгую, на измор.
А вот дохляки-рашисты - нет.
І не потрібно розповідати що це самі афганці винні, навіщо тоді тримати двадцять років армію в чужій країні витрачаючи сотні мільярдів доларів.
Скоріше цей "качок" схожий на "підстаркуватого піжона".
Ще раз, коли ти покладаєшся на армію та людей тоді навіщо тримаєш в цій країні свої війська, чому не поступити як у випадку з Україною - взяли кілька підрозділів, навчили і відправили додому.
Одягли б афганців, навчили, надали зброю і хай самостійно "ганяють" талібів, тоді дісно можливо було б все списати на них, і їх не бажання змінюватись (саме цим шляхом вони пішли в Україні).
У чому проблема, якщо вони самі нариваються?
Не розумію, чому американцям не задовольнити їхню потребу самоліквідуватися.
https://youtu.be/pTOSuPmn4dA
Господи, який там Китай, якщо в них перед паРашою коліна тремтять.
Далі стійте на колінах перед блм і ковтайте все, що вони на цьому тлі роблять, так само далі продовжуйте гендерну пропаганду, нелегалів запускайте - перетворили південний кордон на помийку, критичну расову теорію ************, бабки транжирте, одним словом робіть, те що й робите, "потужна" кодла "святого".