Російські пілоти у Сирії намагаються спровокувати американців на повітряний бій, - США

Пілоти російських винищувачів у Сирії намагаються спровокувати пілотів США на повітряний бій і таким чином втягнути Сполучені Штати у "міжнародний інцидент".

Про це заявив речник Центрального командування США полковник Джо Буччіно, повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він вважає, що, найімовірніше, російські пілоти не мають на меті збити американський літак, але вони, можливо, намагаються "спровокувати" США і "втягнути нас у міжнародний інцидент".

США спостерігали "значне зростання" агресивних російських польотів у Сирії цього місяця, сказав Буччіно.

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За словами посадовця, з початку березня російські літаки загалом 85 разів порушили протоколи розведення військ, включно з прольотом надто близько до баз коаліції. Це також містить 26 випадків, коли озброєні російські літаки пролітали над позиціями США та коаліції.

Наразі США мають приблизно 900 військовослужбовців у Сирії в межах поточної кампанії з протидії ІДІЛ.