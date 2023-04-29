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Російські пілоти у Сирії намагаються спровокувати американців на повітряний бій, - США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

літак

Пілоти російських винищувачів у Сирії намагаються спровокувати пілотів США на повітряний бій і таким чином втягнути Сполучені Штати у "міжнародний інцидент".

Про це заявив речник Центрального командування США полковник Джо Буччіно, повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він вважає, що, найімовірніше, російські пілоти не мають на меті збити американський літак, але вони, можливо, намагаються "спровокувати" США і "втягнути нас у міжнародний інцидент".

США спостерігали "значне зростання" агресивних російських польотів у Сирії цього місяця, сказав Буччіно.

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За словами посадовця, з початку березня російські літаки загалом 85 разів порушили протоколи розведення військ, включно з прольотом надто близько до баз коаліції. Це також містить 26 випадків, коли озброєні російські літаки пролітали над позиціями США та коаліції.

Наразі США мають приблизно 900 військовослужбовців у Сирії в межах поточної кампанії з протидії ІДІЛ.
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Топ коментарі
+28
Ердогана достатньо було один раз спровокувати
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29.04.2023 17:51
+11
дайте F16 Україні - і всі сірійськи літаки Московії чесно подохнуть на кордонах України
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29.04.2023 18:00
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29.04.2023 17:49 Відповісти
Ердогана достатньо було один раз спровокувати
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29.04.2023 17:51 Відповісти
Ну, Ердоган погодився відшкодувати кацапам за збитий літак. Напівсміливий.
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29.04.2023 17:53 Відповісти
помідорами...Але факт збиття був. після ,цього кацапи більше не літали
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29.04.2023 17:56 Відповісти
Отож. А США і цього не можуть. Деградація від "розслаблона" в результаті специфічного "вєлічія".
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29.04.2023 17:59 Відповісти
Не зовсім так...паРашкинці досить болюче помстилися туркам, коли руками підконтрольних курдів організували кілька кривавих терактів проти військових пілотів турецьких ВВС....ці втрати були в десятки разів вагоміші за збите старе корито кацапів...
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29.04.2023 17:57 Відповісти
Не було ніяких терактів і вбитих офіцерів Туреччини для чого ти розказуєш несинітниці, більше того війська турків в Сирії знищували кацапів масово в боях
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29.04.2023 18:09 Відповісти
Якщо тебе ще не забанили в Google, то пошукай новини про теракти в Турціі протягом наступних кількох місяців після збиття паРашкинського Су-24...
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29.04.2023 18:39 Відповісти
Так були але гинули в них прості люди а не військові
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29.04.2023 18:55 Відповісти
Помню,что взорвали автобус с летчиками-курсантами точно.
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29.04.2023 19:34 Відповісти
Во время теракта в Анкаре погибли 22 пилота ВВС Турции - СМИ

https://tsn.ua/ru/svit/vo-vremya-terakta-v-ankare-pogibli-22-pilotov-vvs-turcii-smi-582338.html
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29.04.2023 19:40 Відповісти
а бабам-алкоголичкам та їх спиногризам-юнармійцям відшкодував?
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29.04.2023 18:05 Відповісти
Не один раз.

Кацапи кілька разів це робили, бо так їм просто було вигідніше заходити на посадку. Ердоган кілька разів просив того не робити, але російські "мачо" "клали " на його прохання. А оскільки Ердоган теж "мачо", то закінчилося "ножем у спіну".
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29.04.2023 21:12 Відповісти
Емм, а чому на фото Торнадо, якого немає ні у американців, ні тим більше у москалів?
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29.04.2023 17:54 Відповісти
и эмблема RAF (low visibility)
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29.04.2023 18:09 Відповісти
да сбить их ***** - и забыть
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29.04.2023 17:56 Відповісти
Ну і ? В чому справа? ЦРУ..ФБР...ПЕТАГОН...Що там ще? Голівудське лайно? Реальність жорсткіша?
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29.04.2023 17:56 Відповісти
Что то турков рашисты не правацируют. Ну США молодцы. Сопли и кровь с морды вытирают молча но не поддаются на правакации. Позор какой то.
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29.04.2023 17:59 Відповісти
А зачем им дергатся? Истинный качок и мастер своего дела, не вступает в драку с дохляком, умеющим только смачно сморкаться и кровью плеваться.
Ну сопли и кровь с морды вытирают молча. Ну и.
Зато они знают что они совок-дохляк свалили без особых провокаций.
Как знают то что свалят и это очередное недоразумение.
Знают что как только у этих дохляков-рашистов все накроется, их понты быстро прекратятся. Они все дружно встанут в очередь за подачками. А может быть и за ножками буша (или кто там у американцев будет по счету).
Американцы умеют выигрывать схватки не ввязываясь в свалку напрямую.
Они умеют в долгую, на измор.
А вот дохляки-рашисты - нет.
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29.04.2023 19:08 Відповісти
Не виправдовуй сцикливість США що заважає армії США знищити рос війська в Сирії
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29.04.2023 20:12 Відповісти
Ну-ну, сильно талібів заморили?
І не потрібно розповідати що це самі афганці винні, навіщо тоді тримати двадцять років армію в чужій країні витрачаючи сотні мільярдів доларів.
Скоріше цей "качок" схожий на "підстаркуватого піжона".
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29.04.2023 20:43 Відповісти
Именно так. Сами афганцы оказались не готовы к борьбе с талибами, а многие может и сочувствовали. США не будут сами, вместо народа устанавливать демократию. Помочь могут, как помогали афганцам, а сейчас Украине. Но главное - это готовность самого народа противостоять злу.
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29.04.2023 21:24 Відповісти
Армії США нема в Україні, тому порівняння абсолютно безглузде.
Ще раз, коли ти покладаєшся на армію та людей тоді навіщо тримаєш в цій країні свої війська, чому не поступити як у випадку з Україною - взяли кілька підрозділів, навчили і відправили додому.
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29.04.2023 21:53 Відповісти
США много где держат свои войска. Это не значит, что они готовы воевать за интересы страны и народа той страны, где они размещают свои войска. Задачи освободить весь Афганистан от талибов своими силами у американцев не было.
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29.04.2023 22:11 Відповісти
Там де знаходятся твої війська, ти воюєш впершу чергу за власні інтереси, інакше навіщо їх там тримати?
Одягли б афганців, навчили, надали зброю і хай самостійно "ганяють" талібів, тоді дісно можливо було б все списати на них, і їх не бажання змінюватись (саме цим шляхом вони пішли в Україні).
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29.04.2023 22:37 Відповісти
дайте F16 Україні - і всі сірійськи літаки Московії чесно подохнуть на кордонах України
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29.04.2023 18:00 Відповісти
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29.04.2023 20:28 Відповісти
Тапа обидятся и Рашка капитулирует США а не Украине?
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29.04.2023 18:04 Відповісти
Жахніть парочку руцкіх вітязей, вони і угомоняться... хіба помідори в себе на росії подавлять )))
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29.04.2023 18:09 Відповісти
Господи... Ну так дали б їм бій і закопали б там у Сирії.
У чому проблема, якщо вони самі нариваються?
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29.04.2023 18:10 Відповісти
Самогубці фюрера знають як отримати хероя сассии
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29.04.2023 18:12 Відповісти
Штати занадто сцикливі...............
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29.04.2023 18:14 Відповісти
У них выбор кому сдаться. Конечно же престижно США, а прийдется Украине.
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29.04.2023 18:18 Відповісти
Це сціть. Навчіть наших хлопців на ******** літаках і можете валити рашку.
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29.04.2023 18:24 Відповісти
пора проучить опять русню как это было с вагнеровцами
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29.04.2023 18:34 Відповісти
Минобороны США: Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый долгий и ужасный день. Наши силы атаковал батальон, мы произвели контратаку с помощью Б-52, Ф-22, АС-130
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29.04.2023 18:35 Відповісти
Я так розумію, що це зомбі-самогубці.
Не розумію, чому американцям не задовольнити їхню потребу самоліквідуватися.
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29.04.2023 18:35 Відповісти
Ну дак е...боште свинособак, или стесняетесь.
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29.04.2023 18:36 Відповісти
Американці показали відео авіаудару, який ймовірно вбив російських військових у Сирії
https://youtu.be/pTOSuPmn4dA
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29.04.2023 18:40 Відповісти
вагнеровцы просили - путин помоги , а он настамнет
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29.04.2023 18:42 Відповісти
По информации американской стороны, были уничтожены 200-300 сирийских солдат и россиян из ЧВК Вагнера, хотя сами сирийцы заявили о 100 погибших. Ни один военный США не пострадал, ранен один сирийский повстанец.
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29.04.2023 18:43 Відповісти
Всего примерно 500 человек сводного подразделения асадовцев и россиян пытались штурмовать позиции 40 американских морпехов (на конец боя; в начале противостояния их было не более 30-ти), которых в необходимый момент поддержала авиация международной коалиции.
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29.04.2023 18:46 Відповісти
Добре бути героями, коли проти тебе ППО немає. Нехай у нас політають.
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29.04.2023 21:38 Відповісти
Ну чтобы не было эскалации и ядреной войны американцы перестанут там летать 😁
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29.04.2023 18:44 Відповісти
можем повторить - ответили США
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29.04.2023 18:47 Відповісти
первый же раз не было ядерной войны
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29.04.2023 18:49 Відповісти
Не понимаю в чем проблема... Ну сбили бы их, а сказали бы, что не знают с кем там рассиянские воевали...
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29.04.2023 18:49 Відповісти
Щось не те з Ф16, якщо вони намагаються уникнути бою з Мігами. Якийсь когнітивний дісонанс.
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29.04.2023 19:06 Відповісти
они только над чужой территорией могут устраивать провокации
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29.04.2023 19:15 Відповісти
Штати обісц.ялись, коли орки по Польщі в"їпали. Зразу сказали, що то українська ракета. Не хочуть вони прямої війни з орками.
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29.04.2023 19:29 Відповісти
А якщо зіб'ють? Ваш бпла вже збили, і побачили, що реакція на рівні ботана, який тремтить перед гопніком. То чому їм не збити літак?
Господи, який там Китай, якщо в них перед паРашою коліна тремтять.
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29.04.2023 20:04 Відповісти
І спровокують скільки би ви від них не бігали.
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29.04.2023 20:05 Відповісти
хай запросять українців потренуватися на тих кацапських пілотах
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29.04.2023 20:42 Відповісти
Скигліть-скигліть, нюні ні на що не здатні.

Далі стійте на колінах перед блм і ковтайте все, що вони на цьому тлі роблять, так само далі продовжуйте гендерну пропаганду, нелегалів запускайте - перетворили південний кордон на помийку, критичну расову теорію ************, бабки транжирте, одним словом робіть, те що й робите, "потужна" кодла "святого".
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29.04.2023 21:00 Відповісти
це вже якийсь ганебний скуліж
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29.04.2023 21:06 Відповісти
По ходу, кацапы решили снять новую версию фильма "В бой идут одни мудаки"....
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29.04.2023 21:39 Відповісти
Но в Сирий другой вопрос в то время американскими силами командовал министр обороны США генерал Джеймс Метис и спросил: там есть русские , в ответ русских нет под ДелЕирЗоре . Пригожин думал что ему удастся захватить нефтеперабатывающее компанию Коноко. И что осталось от чвк .... как под Бахмутом .250 душ отправили в Москву на ремонт на ил-76. И 500 в Сант Петербург 2-мя рейсами ил-76.
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29.04.2023 22:29 Відповісти
И шо? На слабо прокатило?
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30.04.2023 00:10 Відповісти
В чому проблема? Зробіть все тихо і швидко
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30.04.2023 06:51 Відповісти
Никуда их не пытаются "вовлечь". Просто русские наглеют везде, где не получают отпора. Один самолет сбить, и больше летать не будут.
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30.04.2023 06:53 Відповісти
Чому провокують? Тому що знають: відповіді не буде.
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01.05.2023 08:59 Відповісти
 
 