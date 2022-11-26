27 441 66
Дві ракети атакували базу США у Сирії
Ввечері 25 листопада американська база у Сирії зазнала ракетної атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє центральне командування американських ЗС.
"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у заяві командування.
Американці наголосили, що ракетна атака поставила під загрозу сили коаліції. Це підриває мир та стабільність у регіоні.
Не відповіли на атаку по Польщі - росія буде ще більше нагліти.
Відомо, якщо зло не покаране - то воно починає ще більше нагліти
Це вже прямий виклик америки на війну.
Ну не хочет путин проигрывать Украине, ну не хочет, стыдно ему!
Он хочет, чтобы нато ввело войска в Украину, и тогда ему придется вывести войска.
Он вам уже прямые намеки делает, а вы не понимаете.
Если вы и дальше не будете понимать намеки - они станут всё более красочными.
Іран, Асад, Роіся. Бийте по будь-кому з них і це не буде пгмилкою.
Байден на таке не способний.
Це буде російська ракета.
Як у Сiрii спецназ
До землi падае,
Най колючка, Що верблюжа,
Завдячить врожаем…
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.