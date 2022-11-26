УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Сирії
27 441 66

Дві ракети атакували базу США у Сирії

база,сирія

Ввечері 25 листопада американська база у Сирії зазнала ракетної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє центральне командування американських ЗС.

"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у заяві командування.

Американці наголосили, що ракетна атака поставила під загрозу сили коаліції. Це підриває мир та стабільність у регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не виконала свої зобов’язання у Сирії, - Ердоган

Автор: 

військова база (94) Сирія (1882) США (24362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+62
То була українська ракета ППО/ПРО?
показати весь коментар
26.11.2022 02:04 Відповісти
+47
Завтра напишуть що ракета була тількі одна і 100% Українська
показати весь коментар
26.11.2022 02:07 Відповісти
+37
Це росія.

Не відповіли на атаку по Польщі - росія буде ще більше нагліти.

Відомо, якщо зло не покаране - то воно починає ще більше нагліти
показати весь коментар
26.11.2022 02:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То була українська ракета ППО/ПРО?
показати весь коментар
26.11.2022 02:04 Відповісти
вже і визитку Яроша знайшли !
показати весь коментар
26.11.2022 02:39 Відповісти
Нэа это нэ пуцин, он жэ голубь биль мира во всем мире!
показати весь коментар
26.11.2022 02:47 Відповісти
Якби США так боялися не конфліктувати з путітом і росією, то ти зараз уже жив би в малоросійському федеральному окрузі РФ. Якщо звичайно вистачить звивин зрозуміти, про що це я і який зв'язок.
показати весь коментар
26.11.2022 04:20 Відповісти
А що їм заважає дати більше зброї Україні? Якщо, звичайно, зрозумієш про що я і який зв'язок.
показати весь коментар
26.11.2022 04:48 Відповісти
Дивлячись на наших зелених виродків і їх "боротьбу" з кремлівськими кротами, добре що хоч те дають, що дають
показати весь коментар
26.11.2022 10:14 Відповісти
AND???
показати весь коментар
26.11.2022 02:06 Відповісти
So?
показати весь коментар
26.11.2022 06:26 Відповісти
So-so!
показати весь коментар
26.11.2022 07:08 Відповісти
насінг
показати весь коментар
26.11.2022 09:20 Відповісти
"This case should be investigated thoroughly."
показати весь коментар
26.11.2022 09:24 Відповісти
Завтра напишуть що ракета була тількі одна і 100% Українська
показати весь коментар
26.11.2022 02:07 Відповісти
Канатная мы жэ фашызды...
показати весь коментар
26.11.2022 02:49 Відповісти
Кацапи НАТО ужє бомбили, теперь США. На болотах наверное праздник всєхпабєдім"
показати весь коментар
26.11.2022 02:09 Відповісти
Якщо поціліли десь біля трансформатора, т у мене є версія - чия то робота.
показати весь коментар
26.11.2022 02:09 Відповісти
Це українська ППО 100 проц, розходимося.
показати весь коментар
26.11.2022 02:16 Відповісти
споживачів Зе пропаганди видно за кілометр, точно так же, я і споживачів Z пропаганди.
показати весь коментар
26.11.2022 11:02 Відповісти
Коли совдепія збила південно-корейс'кій боінґ у 1983, сам Рейґан троха усрався. Але де та совдепія зараз? А то була сила, режим ********'.
показати весь коментар
26.11.2022 02:19 Відповісти
Це росія.

Не відповіли на атаку по Польщі - росія буде ще більше нагліти.

Відомо, якщо зло не покаране - то воно починає ще більше нагліти
показати весь коментар
26.11.2022 02:20 Відповісти
Це вже атака росії проти сша.

Це вже прямий виклик америки на війну.

Ну не хочет путин проигрывать Украине, ну не хочет, стыдно ему!

Он хочет, чтобы нато ввело войска в Украину, и тогда ему придется вывести войска.

Он вам уже прямые намеки делает, а вы не понимаете.

Если вы и дальше не будете понимать намеки - они станут всё более красочными.
показати весь коментар
26.11.2022 02:28 Відповісти
путин хочет, чтобы США воевали в Украине, поэтому путин запустил ракеты, потому что путин хочет проиграть. л-логика
показати весь коментар
26.11.2022 04:15 Відповісти
Так у кацапів же ж не логіка, у них антилогіка.
показати весь коментар
26.11.2022 09:33 Відповісти
А чего ж Америка до сих пор на войну не явилась? Чего нато не явилось? А Путину не все равно кому проигрывать! Вот и затягивает и их хоть день повоевать.. ну хоть Воронеж разбомбить
показати весь коментар
26.11.2022 05:05 Відповісти
Ніт-ніт, США на це пойтіть не можуть, бо це "посилить ескалацію!"
показати весь коментар
26.11.2022 10:50 Відповісти
Це просто атака. Цікавіше буде реакція)
показати весь коментар
26.11.2022 02:38 Відповісти
я так розумію,що коли Кітай вторгнеться на Тайвань,то винна буде мабуть Україна...
показати весь коментар
26.11.2022 02:41 Відповісти
А в кого ж там є ракети і бажання стріляти по американцям?

Іран, Асад, Роіся. Бийте по будь-кому з них і це не буде пгмилкою.
показати весь коментар
26.11.2022 02:42 Відповісти
А помните як Трамп підігнав авіаносець і розбомбив російський аеродром в Сирії?
Байден на таке не способний.
показати весь коментар
26.11.2022 02:44 Відповісти
Свій час. Не способний - не здатний))) Не пались так швидко)
показати весь коментар
26.11.2022 02:50 Відповісти
Треба подивитись уламки ракети.
Це буде російська ракета.
показати весь коментар
26.11.2022 02:46 Відповісти
Забита русочмирів)
показати весь коментар
26.11.2022 02:53 Відповісти
українська
показати весь коментар
26.11.2022 04:05 Відповісти
Осторожно, не наступите Ирану на яйцо! В яйце ху*ла лицо!
показати весь коментар
26.11.2022 02:54 Відповісти
Чому Ви так? Іран тупо сказав, що хоче домовлятися. Якщо буде з ким)
показати весь коментар
26.11.2022 03:06 Відповісти
Недоимперия борзеет дальше. Красивый выход из этой ситуации, чтобы не вступать НАТО или США в войну рашей, дать Украине то, что они давно уже просят (дальнобойные ракеты и беспилотники, ППО и ПРО), в обмен на то, что Украина согласится с тем, что в Польше упала якобы украинская ракета. А дальше уверен, ВСУ найдет эффективное применение полученным средствам
показати весь коментар
26.11.2022 03:22 Відповісти
Не треба ескалації. А то путін нападьот.
показати весь коментар
26.11.2022 03:27 Відповісти
І гранти у grantа закінчаться)
показати весь коментар
26.11.2022 03:35 Відповісти
Ох ці ще мені "гумористи" з сільскої забігайлівки.
показати весь коментар
26.11.2022 04:16 Відповісти
Самокритику поважаю. Отримай цукерку й лягай спатки)
показати весь коментар
26.11.2022 04:30 Відповісти
Неодмінно. А ти в цей час прогуляєшся нах.
показати весь коментар
26.11.2022 06:54 Відповісти
Чекаємо атветку, може нарешті в'їбуть по мааацкве ...
показати весь коментар
26.11.2022 03:39 Відповісти
По твоєму недомозоку в'їбашуть твої спонсори.
показати весь коментар
26.11.2022 03:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SiUQO0Xshlw Легендарному командиру батальйону Карпатська січ
показати весь коментар
26.11.2022 03:41 Відповісти
Кто бы шо не говорил, но США всем показали как нужно воевать ( 2 часа и 600 кацаповагнеровцев завещали долго жить).

Як у Сiрii спецназ

До землi падае,

Най колючка, Що верблюжа,

Завдячить врожаем…
показати весь коментар
26.11.2022 03:41 Відповісти
Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…

Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
показати весь коментар
26.11.2022 03:43 Відповісти
Дякую за нагадування. Хлопцям сил і наснаги!
показати весь коментар
26.11.2022 03:55 Відповісти
Бейте по центрам принятия решениц,ви обещали,ви давали нам слово.
показати весь коментар
26.11.2022 04:06 Відповісти
Алконавтам слово не давали)
показати весь коментар
26.11.2022 04:25 Відповісти
Нуууу....и дальнейшие действия? Кто запустил, кто будет отвечать?
показати весь коментар
26.11.2022 04:24 Відповісти
Гарнюня Олексій відповідатиме)
показати весь коментар
26.11.2022 04:26 Відповісти
Если бы я выпускал ракеты их были бы тысячи и они были бы по кацапам)
показати весь коментар
26.11.2022 04:39 Відповісти
не робіть із мухи слона. і не напрягайтесь сильно, ато кров з носа піде. І не ведіться на фото жахливого вибуху у цій статті - це не фото з місця події, а картинка, а взята зі стелі.
показати весь коментар
26.11.2022 04:31 Відповісти
А смисл один. Русні тринда) Щоб там не було)
показати весь коментар
26.11.2022 04:42 Відповісти
До речі кацапи досі присутні в Сирії та постійно її ********
показати весь коментар
26.11.2022 04:43 Відповісти
А де була ППО-ПРО?
показати весь коментар
26.11.2022 05:37 Відповісти
Там де й в Польщі.....
показати весь коментар
26.11.2022 05:51 Відповісти
И что? Опять глубокая обеспокоенность?
показати весь коментар
26.11.2022 08:11 Відповісти
Сидит человек и с дивана остроумничает на счет реакции США тут США это самая сильная и богатаю страна на данный момент и в твоих "експертных" советах не нуждается,посмотри лучше что у тебя твориться в стране, где не могут даже зимней одеждой военных обеспечить,даже это на обеспечении запада,а ты тут решил еще кого то учить и язвить
показати весь коментар
26.11.2022 08:50 Відповісти
в спам, рузькэ
показати весь коментар
28.11.2022 08:43 Відповісти
Главное не обострять и не злить бункерного маньяка.
показати весь коментар
26.11.2022 09:02 Відповісти
ДАЙТЕ УКРАИНЕ БОЛЬШЕ СИЛЬНЫХ РАКЕТ !!!
показати весь коментар
27.11.2022 07:13 Відповісти
 
 