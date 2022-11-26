РУС
Новости Война в Сирии
Две ракеты атаковали базу США в Сирии

Вечером 25 ноября американская база в Сирии подверглась ракетной атаке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает центральное командование американских ВС.

"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имущество и база не повреждены", - говорится в заявлении командования.

Американцы отметили, что ракетная атака поставила под опасность силы коалиции. Это подрывает мир и стабильность в регионе.

Читайте также: Россия не выполнила свои обязательства в Сирии, - Эрдоган

+62
То була українська ракета ППО/ПРО?
26.11.2022 02:04 Ответить
+47
Завтра напишуть що ракета була тількі одна і 100% Українська
26.11.2022 02:07 Ответить
+37
Це росія.

Не відповіли на атаку по Польщі - росія буде ще більше нагліти.

Відомо, якщо зло не покаране - то воно починає ще більше нагліти
26.11.2022 02:20 Ответить
То була українська ракета ППО/ПРО?
26.11.2022 02:04 Ответить
вже і визитку Яроша знайшли !
26.11.2022 02:39 Ответить
Нэа это нэ пуцин, он жэ голубь биль мира во всем мире!
26.11.2022 02:47 Ответить
Якби США так боялися не конфліктувати з путітом і росією, то ти зараз уже жив би в малоросійському федеральному окрузі РФ. Якщо звичайно вистачить звивин зрозуміти, про що це я і який зв'язок.
26.11.2022 04:20 Ответить
А що їм заважає дати більше зброї Україні? Якщо, звичайно, зрозумієш про що я і який зв'язок.
26.11.2022 04:48 Ответить
Дивлячись на наших зелених виродків і їх "боротьбу" з кремлівськими кротами, добре що хоч те дають, що дають
26.11.2022 10:14 Ответить
AND???
26.11.2022 02:06 Ответить
So?
26.11.2022 06:26 Ответить
So-so!
26.11.2022 07:08 Ответить
насінг
26.11.2022 09:20 Ответить
"This case should be investigated thoroughly."
26.11.2022 09:24 Ответить
Завтра напишуть що ракета була тількі одна і 100% Українська
26.11.2022 02:07 Ответить
Канатная мы жэ фашызды...
26.11.2022 02:49 Ответить
Кацапи НАТО ужє бомбили, теперь США. На болотах наверное праздник всєхпабєдім"
26.11.2022 02:09 Ответить
Якщо поціліли десь біля трансформатора, т у мене є версія - чия то робота.
26.11.2022 02:09 Ответить
Це українська ППО 100 проц, розходимося.
26.11.2022 02:16 Ответить
споживачів Зе пропаганди видно за кілометр, точно так же, я і споживачів Z пропаганди.
26.11.2022 11:02 Ответить
Коли совдепія збила південно-корейс'кій боінґ у 1983, сам Рейґан троха усрався. Але де та совдепія зараз? А то була сила, режим ********'.
26.11.2022 02:19 Ответить
Це росія.

Не відповіли на атаку по Польщі - росія буде ще більше нагліти.

Відомо, якщо зло не покаране - то воно починає ще більше нагліти
26.11.2022 02:20 Ответить
Це вже атака росії проти сша.

Це вже прямий виклик америки на війну.

Ну не хочет путин проигрывать Украине, ну не хочет, стыдно ему!

Он хочет, чтобы нато ввело войска в Украину, и тогда ему придется вывести войска.

Он вам уже прямые намеки делает, а вы не понимаете.

Если вы и дальше не будете понимать намеки - они станут всё более красочными.
26.11.2022 02:28 Ответить
путин хочет, чтобы США воевали в Украине, поэтому путин запустил ракеты, потому что путин хочет проиграть. л-логика
26.11.2022 04:15 Ответить
Так у кацапів же ж не логіка, у них антилогіка.
26.11.2022 09:33 Ответить
А чего ж Америка до сих пор на войну не явилась? Чего нато не явилось? А Путину не все равно кому проигрывать! Вот и затягивает и их хоть день повоевать.. ну хоть Воронеж разбомбить
26.11.2022 05:05 Ответить
Ніт-ніт, США на це пойтіть не можуть, бо це "посилить ескалацію!"
26.11.2022 10:50 Ответить
Це просто атака. Цікавіше буде реакція)
26.11.2022 02:38 Ответить
я так розумію,що коли Кітай вторгнеться на Тайвань,то винна буде мабуть Україна...
26.11.2022 02:41 Ответить
А в кого ж там є ракети і бажання стріляти по американцям?

Іран, Асад, Роіся. Бийте по будь-кому з них і це не буде пгмилкою.
26.11.2022 02:42 Ответить
А помните як Трамп підігнав авіаносець і розбомбив російський аеродром в Сирії?
Байден на таке не способний.
26.11.2022 02:44 Ответить
Свій час. Не способний - не здатний))) Не пались так швидко)
26.11.2022 02:50 Ответить
Треба подивитись уламки ракети.
Це буде російська ракета.
26.11.2022 02:46 Ответить
Забита русочмирів)
26.11.2022 02:53 Ответить
українська
26.11.2022 04:05 Ответить
Осторожно, не наступите Ирану на яйцо! В яйце ху*ла лицо!
26.11.2022 02:54 Ответить
Чому Ви так? Іран тупо сказав, що хоче домовлятися. Якщо буде з ким)
26.11.2022 03:06 Ответить
Недоимперия борзеет дальше. Красивый выход из этой ситуации, чтобы не вступать НАТО или США в войну рашей, дать Украине то, что они давно уже просят (дальнобойные ракеты и беспилотники, ППО и ПРО), в обмен на то, что Украина согласится с тем, что в Польше упала якобы украинская ракета. А дальше уверен, ВСУ найдет эффективное применение полученным средствам
26.11.2022 03:22 Ответить
Не треба ескалації. А то путін нападьот.
26.11.2022 03:27 Ответить
І гранти у grantа закінчаться)
26.11.2022 03:35 Ответить
Ох ці ще мені "гумористи" з сільскої забігайлівки.
26.11.2022 04:16 Ответить
Самокритику поважаю. Отримай цукерку й лягай спатки)
26.11.2022 04:30 Ответить
Неодмінно. А ти в цей час прогуляєшся нах.
26.11.2022 06:54 Ответить
Чекаємо атветку, може нарешті в'їбуть по мааацкве ...
26.11.2022 03:39 Ответить
По твоєму недомозоку в'їбашуть твої спонсори.
26.11.2022 03:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SiUQO0Xshlw Легендарному командиру батальйону Карпатська січ
26.11.2022 03:41 Ответить
Кто бы шо не говорил, но США всем показали как нужно воевать ( 2 часа и 600 кацаповагнеровцев завещали долго жить).

Як у Сiрii спецназ

До землi падае,

Най колючка, Що верблюжа,

Завдячить врожаем…
26.11.2022 03:41 Ответить
Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…

Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
26.11.2022 03:43 Ответить
Дякую за нагадування. Хлопцям сил і наснаги!
26.11.2022 03:55 Ответить
Бейте по центрам принятия решениц,ви обещали,ви давали нам слово.
26.11.2022 04:06 Ответить
Алконавтам слово не давали)
26.11.2022 04:25 Ответить
Нуууу....и дальнейшие действия? Кто запустил, кто будет отвечать?
26.11.2022 04:24 Ответить
Гарнюня Олексій відповідатиме)
26.11.2022 04:26 Ответить
Если бы я выпускал ракеты их были бы тысячи и они были бы по кацапам)
26.11.2022 04:39 Ответить
не робіть із мухи слона. і не напрягайтесь сильно, ато кров з носа піде. І не ведіться на фото жахливого вибуху у цій статті - це не фото з місця події, а картинка, а взята зі стелі.
26.11.2022 04:31 Ответить
А смисл один. Русні тринда) Щоб там не було)
26.11.2022 04:42 Ответить
До речі кацапи досі присутні в Сирії та постійно її ********
26.11.2022 04:43 Ответить
А де була ППО-ПРО?
26.11.2022 05:37 Ответить
Там де й в Польщі.....
26.11.2022 05:51 Ответить
И что? Опять глубокая обеспокоенность?
26.11.2022 08:11 Ответить
Сидит человек и с дивана остроумничает на счет реакции США тут США это самая сильная и богатаю страна на данный момент и в твоих "експертных" советах не нуждается,посмотри лучше что у тебя твориться в стране, где не могут даже зимней одеждой военных обеспечить,даже это на обеспечении запада,а ты тут решил еще кого то учить и язвить
26.11.2022 08:50 Ответить
в спам, рузькэ
28.11.2022 08:43 Ответить
Главное не обострять и не злить бункерного маньяка.
26.11.2022 09:02 Ответить
ДАЙТЕ УКРАИНЕ БОЛЬШЕ СИЛЬНЫХ РАКЕТ !!!
27.11.2022 07:13 Ответить
 
 