Две ракеты атаковали базу США в Сирии
Вечером 25 ноября американская база в Сирии подверглась ракетной атаке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает центральное командование американских ВС.
"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имущество и база не повреждены", - говорится в заявлении командования.
Американцы отметили, что ракетная атака поставила под опасность силы коалиции. Это подрывает мир и стабильность в регионе.
Не відповіли на атаку по Польщі - росія буде ще більше нагліти.
Відомо, якщо зло не покаране - то воно починає ще більше нагліти
Це вже прямий виклик америки на війну.
Ну не хочет путин проигрывать Украине, ну не хочет, стыдно ему!
Он хочет, чтобы нато ввело войска в Украину, и тогда ему придется вывести войска.
Он вам уже прямые намеки делает, а вы не понимаете.
Если вы и дальше не будете понимать намеки - они станут всё более красочными.
Іран, Асад, Роіся. Бийте по будь-кому з них і це не буде пгмилкою.
Байден на таке не способний.
Це буде російська ракета.
Як у Сiрii спецназ
До землi падае,
Най колючка, Що верблюжа,
Завдячить врожаем…
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.