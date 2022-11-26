Две ракеты атаковали базу США в Сирии

Вечером 25 ноября американская база в Сирии подверглась ракетной атаке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает центральное командование американских ВС.

"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имущество и база не повреждены", - говорится в заявлении командования.

Американцы отметили, что ракетная атака поставила под опасность силы коалиции. Это подрывает мир и стабильность в регионе.

Читайте также: Россия не выполнила свои обязательства в Сирии, - Эрдоган