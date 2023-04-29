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Приватбанк заявляє, що відновив роботу після збою в системі безготівкових платежів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Система Приватбанку відновила роботу після збою з оплатою картками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ПриватБанк повідомив у Фейсбуці.
"Наші поважні клієнти, ми розуміємо всі недавні незручності. Зі збоями справились і система ПриватБанку працює", — ідеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 29 квітня, у системі ПриватБанку стався збій, пов'язаний із безготівковими розрахунками.
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Yurii 23eb2db4
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Mikev V
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