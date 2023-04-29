Приватбанк заявляє, що відновив роботу після збою в системі безготівкових платежів

Система Приватбанку відновила роботу після збою з оплатою картками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ПриватБанк повідомив у Фейсбуці.

"Наші поважні клієнти, ми розуміємо всі недавні незручності. Зі збоями справились і система ПриватБанку працює", — ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 29 квітня, у системі ПриватБанку стався збій, пов'язаний із безготівковими розрахунками.