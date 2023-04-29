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Приватбанк (691) електронні послуги (56)

Приватбанк заявляє, що відновив роботу після збою в системі безготівкових платежів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

приват,приватбанк

Система Приватбанку відновила роботу після збою з оплатою картками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ПриватБанк повідомив у Фейсбуці.

"Наші поважні клієнти, ми розуміємо всі недавні незручності. Зі збоями справились і система ПриватБанку працює", — ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 29 квітня, у системі ПриватБанку стався збій, пов'язаний із безготівковими розрахунками.

Автор: Роман Свиридович
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Знов Бєня з Зелею тирили бабло?
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29.04.2023 19:14 Відповісти
Привет всегда глючит , Я в Ощаде глюков не замечал и удобнее в Ощад24 чем в Привет24
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29.04.2023 20:12 Відповісти
це жарт?
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30.04.2023 08:19 Відповісти
Привет с Приветом
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29.04.2023 20:25 Відповісти
 
 