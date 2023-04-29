Європарламент посилює підтримку України на шляху до ЄС, - Мецола
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Президент Європарламенту високо оцінила зусилля України у проведенні реформ, незважаючи на війну.
Незважаючи на воєнну агресію Росії, Україна проводить важливі реформи, які приведуть її до членства у Європейському Союзі, і Європейський парламент допомагатиме їй на цьому шляху, заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
"Наша підтримка України посилюється. Цього тижня Європарламент та Верховна Рада України посилили співпрацю задля забезпечення майбутнього України в нашій європейській родині", - заявила Мецола.
Вона подякувала президенту Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю та голові парламенту Руслану Стефанчуку за "відданість реформам".
На думку Мецоли, реформи, які Україна впроваджує зараз, у надважких умовах війни, у майбутньому стануть моделями для інших країн, які бажають долучитися до ЄС.
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