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членство в ЄС (925) Мецола (70)

Європарламент посилює підтримку України на шляху до ЄС, - Мецола

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мецола

Президент Європарламенту високо оцінила зусилля України у проведенні реформ, незважаючи на війну.

Незважаючи на воєнну агресію Росії, Україна проводить важливі реформи, які приведуть її до членства у Європейському Союзі, і Європейський парламент допомагатиме їй на цьому шляху, заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Наша підтримка України посилюється. Цього тижня Європарламент та Верховна Рада України посилили співпрацю задля забезпечення майбутнього України в нашій європейській родині", - заявила Мецола.

Вона подякувала президенту Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю та голові парламенту Руслану Стефанчуку за "відданість реформам".

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На думку Мецоли, реформи, які Україна впроваджує зараз, у надважких умовах війни, у майбутньому стануть моделями для інших країн, які бажають долучитися до ЄС.
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Топ коментарі
+3
Вавина кремлівська агентура там не потрібна
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29.04.2023 20:29
+3
Які до біса реформи ??? Ну які ??????? заборонити курс євро писати на обмінниках ??? Чи по всіх каналах транслювати гівномарафон ? Чи саджати патріотів у тюрми ????
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29.04.2023 21:27
+2
Да приймайте вже
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29.04.2023 20:20
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Да приймайте вже
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29.04.2023 20:20 Відповісти
Вавина кремлівська агентура там не потрібна
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29.04.2023 20:29 Відповісти
А як же Орбан ?
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29.04.2023 20:30 Відповісти
Орбан обманув їх, напевно)
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29.04.2023 20:36 Відповісти
Там ще болгарські ніщєброди і корупціонери є... Теж нічим не кращі за Україну
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29.04.2023 20:39 Відповісти
Болгари не такі як Орбан , вони допомагають Україні
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29.04.2023 20:40 Відповісти
А румуни?
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29.04.2023 20:40 Відповісти
Та ті теж...
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29.04.2023 20:41 Відповісти
Але ці всі ніщєброди і корупціонери скористалися можливістю вступити у ЄС і НАТО, а ми ні...)
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29.04.2023 20:43 Відповісти
ЕС буде посилювати співпрацю.а не приймати Україну в свої ряди.
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29.04.2023 20:29 Відповісти
Всяке кончєнє мадярське гів.но прийняли............... Агентура орків мадяри, які погрузли в корупції хіба достойніші за Україну?!
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29.04.2023 20:37 Відповісти
Тепер зрозуміло, яка публіка це чучело обрала...
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29.04.2023 20:43 Відповісти
Підсумвуємо! Румуни, болгари, мадяри ще ті високорозвинуті європейські країни, де високий рівень життя, подолана корупція, верховенство права і бех дотацій ЄС почувають себе причудово! Достойніші за Україну
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29.04.2023 20:45 Відповісти
Європарламент посилює підтримку України на шляху до ЄС...

На шляху до ЄС, на шляху до НАТО, на шляху до ..., ... Мова лукавих...

Як при СССР на шляху до комунізЬму?
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29.04.2023 21:10 Відповісти
Коли Мецола збагне, що він зрадник, вона його з гαβνόμ змешає.
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30.04.2023 07:49 Відповісти
Які до біса реформи ??? Ну які ??????? заборонити курс євро писати на обмінниках ??? Чи по всіх каналах транслювати гівномарафон ? Чи саджати патріотів у тюрми ????
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29.04.2023 21:27 Відповісти
Слава Богу, что Украина стала геополитическим приоритетом Штатов. Ф БР знают о Зе идиотах - патологических ворах и предателях Украины. В Штатах они получили бы по 500 лет тюрьмы, но московиты достали всех , американцы не отступят. Но с Зе бандой нас не пустят даже на порог ЕС и НАТО. Народ заслужил членство 100раз, но есть президент Ермак....
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30.04.2023 09:00 Відповісти
 
 