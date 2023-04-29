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крилаті ракети (872) Ігнат (698)

Росія б’є по Україні свіжими ракетами, виготовленими цієї зими, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігнат

Про це свідчать знайдені рештки боєприпасів.

Росіяни продовжують виготовляти ракети, хоча темпи виробництва є невисокими, розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Ті рештки ракет, що були знайдені під час крайніх ударів, свідчать, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, є і зимові варіанти запчастин", — сказав він.

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За словами Ігната, для виготовлення високотехнологічної зброї потрібен час, тож темпи поновлення ракет у ворога повільні.

Він додав, що аналіз уламків російських ракет показав, що з російського там — лише маркування і, можливо, метал. А от високотехнологічні деталі — не російського виробництва.

"Крилаті ракети - це фактично безпілотний літак він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч високотехнологічних деталей. Росія, безумовно, не може їх виготовляти. Але, на жаль, вона їх може діставати через треті країни, зокрема і шляхом контрабанди", — повідомив він.
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Топ коментарі
+36
Это говорит только о том, что у русни работает военная промышленность 24\7 и нужно поменьше слушать всяких "пророков" телемарафона.
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29.04.2023 21:54
+30
І кожна нова русская ракета несе в собі частину китайського "мирного" плану.
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29.04.2023 21:51
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І кожна нова русская ракета несе в собі частину китайського "мирного" плану.
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29.04.2023 21:51 Відповісти
Ігната вже забагато..випускайте Зе...клованів треба міняти..
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29.04.2023 21:54 Відповісти
Та ну нах. Знову в монітор плювати?
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29.04.2023 21:56 Відповісти
Это говорит только о том, что у русни работает военная промышленность 24\7 и нужно поменьше слушать всяких "пророков" телемарафона.
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29.04.2023 21:54 Відповісти
Все залежить від влади,коли нарід обрав Зе йому ж такої задачі не ставили.Ось повна передвиборча програма кандидата в президенти Зеленського і знайдіть там пункт з ракетною програмою...

"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.Де дороги є, а дурнів - немає.Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.Україна, в яку повертаються.Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.Україна, з якої не поїдуть наші діти.Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити."
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29.04.2023 22:19 Відповісти
І це програма? Це ж марення в гальонах! Не вистачає рожевих поні і \динорогів, ніякого зв'зку з реальністю. Не дивно, що за нього голосували інфантильні ідіоти, дивно, що їх у нас так багато.
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29.04.2023 22:41 Відповісти
А еще многие люди воспринимали действия Голобородько как программу реального президента.
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29.04.2023 23:00 Відповісти
Тоді вони взагалі недієздатні, вони не повинні голосувати!
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29.04.2023 23:03 Відповісти
"Маємо те, що маємо", как говорил Кравчук
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29.04.2023 23:08 Відповісти
А мы такие - бабах и своими свежими ракетами ответили, да? Шучу.
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29.04.2023 21:57 Відповісти
Якщо так, то дві добрі новини - запаси ракет скоріш за все скінчились і виготовити нових вони можуть мало. Бо ракет було менше, ніж у минулі рази і ракетні атаки все рідші і рідші. Ось це головне, а з яких причин в них закінчуються ракети колись таки дізнаємось
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29.04.2023 21:58 Відповісти
Тут все зависит от спецслужб союзников и как они быстро смогут обрубить поставку электроники оркам.
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29.04.2023 22:02 Відповісти
Да хватит уже нести эту хрень, про заканчивающиеся ракеты! Быстрее у нас закончатся жилые дома, цели для них, чем ракеты. Пусть и медленно, но они их делают и будут делать. Производство не разрушено.
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29.04.2023 22:04 Відповісти
Они уже и крылатые ракеты закупают у Ирана , сегодня эта новость прошла в Обозревателе.
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29.04.2023 22:42 Відповісти
А хіба не видно, що ракетні атаки стають все рідшими та ракет в них менше? І навіть у такій малій кількості випускатимуть недовго - бо з початку року вже діють справжні санкції. Головне динаміка, а вона іде на спад і це факт і в кінці-кінців зійде нанівець
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30.04.2023 06:23 Відповісти
"Крилаті ракети - це фактично безпілотний літак він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч високотехнологічних деталей. Росія, безумовно, не може їх виготовляти. Джерело: https://censor.net/ua/n3415300
Аналоги этих ракет летали ещё в начале 90-х во время "Бури в пустыне". Говорить, что для РФ недоступны какие-то технологии уровня 90-х годов некорректно. Доступны. Скорее нет надобности их изготавливать, когда всё необходимое есть за копейки в любом смартфоне.
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29.04.2023 22:00 Відповісти
агов "марафонці", розкажіть краще де наші ракети, чому і головне КИМ в 2019 було призупинена і заблокована ракетна програма (Нептун, Вільха 250 км і інші)???
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29.04.2023 22:05 Відповісти
Як "ким"? Всі знають, що Порошенком!
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29.04.2023 22:09 Відповісти
всі питання до виборців,на кілька постів вище я написав передвиборчу програму Зе там немає ракетної програми і багато чого ще,а як немає то які претензії? як і всі інші стратегічні програми були зарубані "слугами" через відсутність фінансування,завжди треба розуміти що "поприколу" може мати трагічні наслідки.
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29.04.2023 22:31 Відповісти
В загалі Зе нічого не виконує із своїх передвиборчіх обіцянок, та взагалі звідци візметься виробництво ракет в Україні. Їх виробляли давно і мабудь це не було правдою.
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30.04.2023 06:48 Відповісти
Звісно , що дЄрмаком і зеленою шоблою 🙁
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29.04.2023 23:06 Відповісти
"С самого своего основания «Микрон» был и остается ведущим предприятием электронной отрасли страны, и сегодня это основная отечественная площадка микроэлектронного производства...
Однако и над самой компанией, работающей на иностранном оборудовании, и над ее планами развития нависли серьезные угрозы в виде потенциальных санкций со стороны наших западных партнеров. В том же Зеленограде сейчас ведутся разработки ключевого оборудования для такого производства - двух типов фотолитографов, рассчитанных на разные диапазоны проектных норм...
Но для реализации этих планов потребуется довольно много времени."

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29.04.2023 22:16 Відповісти
Серверные процессоры Xeon как как раз на 65нм.
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29.04.2023 22:32 Відповісти
65нм это у них в рекламных буклетах как что-то опытно-мелкосерийное. Серийно "Микрону" доступно 90нм.
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29.04.2023 22:39 Відповісти
Зато посмотрел продукцию. Оказывается делают чипы для банковских карт.
Названия мне не известные, продукции много.
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29.04.2023 22:50 Відповісти
Недавно читал, китайцы уже вполне освоили производство на 32 нм полностью на своём оборудовании, и вроде как уже начали делать для раши их Эльбрусы.
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29.04.2023 23:15 Відповісти
І ці заяви після того як тризвонили, що в рашистів
ось-ось закінчаться ракети?
Проте, не так сталося, - як гадалося...
Як кажуть, не кажи "гоп!", поки не перескочиш.
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29.04.2023 22:21 Відповісти
Яка несподівана новина!
І ми можемо бити їх ракетами виготовленими цієї зими!
Резніков, а вони у нас є?
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29.04.2023 22:24 Відповісти
А скільки при зелених зробили зимою?
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29.04.2023 22:27 Відповісти
ПаРаша виготовляє ракети - це не новина. Новина - це якби ми ударили по паРаші виготовленими ракетами цієї зими. Але - в нас же лапкі, ми ракети не виготовляємо.
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29.04.2023 22:39 Відповісти
То вже може досить рахувати рашинські ракети, пора свої виготовляти і побільше.
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29.04.2023 23:41 Відповісти
Чи й не новина. Кожній притомній людині це відомо. Сьогодні один знайомий мені сказав, що йому здається, що рашка ось-ось підпише капітуляцію. Я йому відповіла, що треба менше дивитися новини по телевізору, а читати їх в інтернеті. До того ж всього за минулий тиждень у невеликому містечку на 10 тис. мешканців на кладовищі з'явилося ще дві могили загиблих військових...
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29.04.2023 23:51 Відповісти
Спрощена логістика
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30.04.2023 05:47 Відповісти
Війна завжди залежать від коштів. Зараз в Раші ЗВР такі самі як і до війни. Працює воєнна промисловість. Критичні групи товарів постачає Китай.

Добре хоч вони за місяць фізично не можуть виробити багато зброї.

Без реальної блокади торгівлі, раша цю війну буде продовжувати ще довго.
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30.04.2023 06:47 Відповісти
теж досі дивують довбойоби які втирають,що рашка нічого не може без нас,***** як тим їблакам пояснити що БІЛЬШІСТЬ ВОЄННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІСЛЯ РОЗВАЛУ совку залишилась на раші... і що рашка навіть у всраті 90-ті будувала апч і винищувачі,а не різала ту-160 і ту-22,розробляла хоч із ще радянських напрацювань нові ракети,а ми ****** маялись про "мир,дружбу і жувачку"...
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30.04.2023 12:55 Відповісти
 
 