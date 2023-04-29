Росія б’є по Україні свіжими ракетами, виготовленими цієї зими, - Повітряні Сили

Про це свідчать знайдені рештки боєприпасів.

Росіяни продовжують виготовляти ракети, хоча темпи виробництва є невисокими, розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Ті рештки ракет, що були знайдені під час крайніх ударів, свідчать, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, є і зимові варіанти запчастин", — сказав він.

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За словами Ігната, для виготовлення високотехнологічної зброї потрібен час, тож темпи поновлення ракет у ворога повільні.

Він додав, що аналіз уламків російських ракет показав, що з російського там — лише маркування і, можливо, метал. А от високотехнологічні деталі — не російського виробництва.

"Крилаті ракети - це фактично безпілотний літак він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч високотехнологічних деталей. Росія, безумовно, не може їх виготовляти. Але, на жаль, вона їх може діставати через треті країни, зокрема і шляхом контрабанди", — повідомив він.