Росія б’є по Україні свіжими ракетами, виготовленими цієї зими, - Повітряні Сили
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Про це свідчать знайдені рештки боєприпасів.
Росіяни продовжують виготовляти ракети, хоча темпи виробництва є невисокими, розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
"Ті рештки ракет, що були знайдені під час крайніх ударів, свідчать, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, є і зимові варіанти запчастин", — сказав він.
За словами Ігната, для виготовлення високотехнологічної зброї потрібен час, тож темпи поновлення ракет у ворога повільні.
Він додав, що аналіз уламків російських ракет показав, що з російського там — лише маркування і, можливо, метал. А от високотехнологічні деталі — не російського виробництва.
"Крилаті ракети - це фактично безпілотний літак він коштує мільйони доларів, там десятки тисяч високотехнологічних деталей. Росія, безумовно, не може їх виготовляти. Але, на жаль, вона їх може діставати через треті країни, зокрема і шляхом контрабанди", — повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії.Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.Де дороги є, а дурнів - немає.Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.Україна, в яку повертаються.Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.Україна, з якої не поїдуть наші діти.Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити."
Аналоги этих ракет летали ещё в начале 90-х во время "Бури в пустыне". Говорить, что для РФ недоступны какие-то технологии уровня 90-х годов некорректно. Доступны. Скорее нет надобности их изготавливать, когда всё необходимое есть за копейки в любом смартфоне.
Однако и над самой компанией, работающей на иностранном оборудовании, и над ее планами развития нависли серьезные угрозы в виде потенциальных санкций со стороны наших западных партнеров. В том же Зеленограде сейчас ведутся разработки ключевого оборудования для такого производства - двух типов фотолитографов, рассчитанных на разные диапазоны проектных норм...
Но для реализации этих планов потребуется довольно много времени."
Названия мне не известные, продукции много.
ось-ось закінчаться ракети?
Проте, не так сталося, - як гадалося...
Як кажуть, не кажи "гоп!", поки не перескочиш.
І ми можемо бити їх ракетами виготовленими цієї зими!
Резніков, а вони у нас є?
Добре хоч вони за місяць фізично не можуть виробити багато зброї.
Без реальної блокади торгівлі, раша цю війну буде продовжувати ще довго.