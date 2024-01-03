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літак (1980) Кулеба Дмитро (3153) пілот, льотчик (32)

Деякі держави готові розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

винищувач

За словами глави МЗС, Україна отримала чіткі сигнали.

Україна досягла певного прогресу в питанні отримання від західних партнерів сучасних винищувачів F-16. Деякі держави вже готові розпочати навчання наших захисників використанню таких бойових літаків, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16", – сказав він.

За словами дипломата, питання надання Україні західних винищувачів предметно й детально обговорювалося також під час візиту глав МЗС семи європейських країн у Одесу 28 квітня.

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Як пояснив Кулеба, Київ вважає F-16 ідеальним варіантом для ЗСУ за кількома військовими характеристиками. Водночас, інші моделі також розглядаються.

Міністр додав, що такий винищувач є літаком американського виробництва, тому вирішальне слово в його передачі Україні буде за США.

"Тому ми говорили з колегами, які кроки нам потрібно зробити, які аргументи нам потрібно знайти, щоб Сполучені Штати дали зелене світло цьому проєкту. І ми ці кроки узгодили, намітили, і будемо відповідно працювати", – розповів Кулеба.
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Топ коментарі
+7
І знов це каже лялька Єрмака, а не представники країн, які це нібито вирішили.

...у ефірі телемарафону...

Тобто, знов брехня.

Шановний Цензор.Нет, ви всерйоз вирішили регулярно перепощувати Телемарафон?
А чому не шоу Соловйова чи Скабеєвої? Там стільки ж "цікавих новин", а може навіть і більше.
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30.04.2023 01:43
+5
А ці держави знають про це, що вони готові навчати українських пілотів на F16, чи то тільки Кулеба знає що вони готові навчати?
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30.04.2023 02:15
+3
В коментах на ютубі одного американського каналу, десь у лютому, писав чувак який має відношення до авіабази, якщо я не помиляюся в Неваді. Той каже, що українські пілоти давно літають/тренуються на американській техніці.
Можливо рашистам готують сюрприз.
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30.04.2023 07:33
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Все таки Байден заблокував 100лямів, що конгрес виділив на навчання наших пілотів, бо його адепти волали ,що навчання вже йде повним ходом
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30.04.2023 01:13 Відповісти
В коментах на ютубі одного американського каналу, десь у лютому, писав чувак який має відношення до авіабази, якщо я не помиляюся в Неваді. Той каже, що українські пілоти давно літають/тренуються на американській техніці.
Можливо рашистам готують сюрприз.
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30.04.2023 07:33 Відповісти
надіюсь що так, бо в іншому випадку всі балачки про контрнаступ так і зостануться балачками.
без авіації контрнаступ такий собі контрнаступ...
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30.04.2023 08:28 Відповісти
Ваші думки мають сенс. Можливо все. У будь-якому разі йде війна і чекати зараз правдивих новин - себе дурити.
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30.04.2023 11:48 Відповісти
І знов це каже лялька Єрмака, а не представники країн, які це нібито вирішили.

...у ефірі телемарафону...

Тобто, знов брехня.

Шановний Цензор.Нет, ви всерйоз вирішили регулярно перепощувати Телемарафон?
А чому не шоу Соловйова чи Скабеєвої? Там стільки ж "цікавих новин", а може навіть і більше.
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30.04.2023 01:43 Відповісти
А ці держави знають про це, що вони готові навчати українських пілотів на F16, чи то тільки Кулеба знає що вони готові навчати?
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30.04.2023 02:15 Відповісти
У бідного кота вже яйця розтянуті по повній програмі.Це я до того що наші шановні партнери тянуть з рішеннями.
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30.04.2023 02:31 Відповісти
При чім тут "партнери тягнть"? В Україні немає інфраструктури для F16. А що льотчика навчиш за місяць? Навчати ж льотчиків будуть за рахунок коштів які США надає Україні. То що, краще ввалити мілліони доларів на навчання пілотів, котрі будуть літати на цих літаках через рік (якщо й не пізнше), чи закупити ракети до Хаймарсів, яких вже бракує?
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30.04.2023 03:43 Відповісти
2011 рік )))
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30.04.2023 04:25 Відповісти
Притому що саме партнери затягують з усим.Дають по краплі.Технічні можливості і навчання можливо було почати ще рік назад.А тепер ще рік потрібно щоб це все тільки привести в логічне закінчення як технічно так і навчанням.Ось так і тянуть кота за яйця.Рішення які запізнюються на роки.От і маємо війну на роки.
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30.04.2023 14:40 Відповісти
Можливо було почати все не рік назад, а у 2019-му. Про це не подумав? А бояться не то що українці почнуть бити кацапів, а що заженуть кацапам пару літаків. Два літаки з джавеінами, NLAW та іншою військовою технікою з кацапії в Іран у 2022-му дарма не літали. Не здивуюсь, коли виясниться, що кацапи б'ють наших іранського виробництва джавелінами. Ви не думайте, що Іран технічно відстала країна. Якби це було б так, то Ізраїль вже б давно "защіпнув" його, але якось Ізраїлю це не вдається. Про корупцію в армії не подумав? Мало 17-гривневих яєць?
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30.04.2023 16:56 Відповісти
Це було б взагалі в ідеалі 18-19 рік.Час який втрачено.На жаль.
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30.04.2023 19:29 Відповісти
Про який 2018-2019 ти говориш. Україна до 24-го лютого взагалі не збиралась воювати з кацапією. Забув зеленського і інших слова, що Америка розхитує ситуацію? F16 Україні зараз так допоможуть, як мертвому припарки.
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30.04.2023 23:41 Відповісти
Зараз все допоможе бо без підримки з відти нам буде гайки
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30.04.2023 23:51 Відповісти
F16 это пережиток прошлого. Надо что то более новое, а не дрова для растопки.
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30.04.2023 06:02 Відповісти
F-16 постійно модернізують, плюс там гігантська номенклатура озброєння - цей літак одночасно може і бомбити, і битися у повітрянних дуелях з противником. Це не совкове лайно міг29/су27, яке так і залишається виробом 70-х.
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30.04.2023 07:26 Відповісти
так, Ф35 був би ідеальним, але його нам ніхто ніколи не дасть! тому залишається хіба що Ф16, який скоріше всього також не дадуть, бо бояться, що ми почнемо на ньому літати над п е д е р а ц і є ю, а цього не можна допустити ні в якому разі, бо ж це буде "есК@ЛаЦія"🤡
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30.04.2023 11:05 Відповісти
А бояться не то що українці почнуть бити кацапів, а що заженуть кацапам пару літаків. Два літаки з джавеінами, NLAW та іншою військовою технікою з кацапії в Іран у 2022-му дарма не літали. Не здивуюсь, коли виясниться, що кацапи б'ють наших іранського виробництва джавелінами. Ви не думайте, що Іран технічно відстала країна. Якби це було б так, то Ізраїль вже б давно "защіпнув" його, але якось Ізраїлю це не вдається. Про корупцію в армії не подумав? Мало 17-гривневих яєць?
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30.04.2023 16:59 Відповісти
ну анекдот..
привели стару бабку до гінеколога він молодий лікар
він все подивився, призначив ліки і прощаеться з нею..
вона злізла з крісла, підійшлі до дверей і питає- синку-а мама знае чім ти тут займаешься?
так і ця кулеба завжди все знае наперед
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30.04.2023 06:36 Відповісти
Навіщо пи*діти про це? Робіть мовчки і все! Повиривать би язики
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30.04.2023 06:45 Відповісти
З ТТХ F-16 кращі прказники проти совкових літаків те що він міцніший і менше жре палива
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30.04.2023 08:37 Відповісти
уже несколько десятков пилотов прошли обучение, но... обслуживающий персонал обучение ещё не закончил
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30.04.2023 09:16 Відповісти
10 пилотов из за рубежа готовы сесть на Ф16 и воевать за Украину , Кулёба где Ф16
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30.04.2023 10:40 Відповісти
Кулебі Зєлупа доручив підтримувати в тонусі адептів секти "Свідки F-16"
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30.04.2023 11:13 Відповісти
 
 