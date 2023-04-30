Російських військових почали карати ув’язненням в імпровізованих в’язницях за порушення дисципліни, - британська розвідка
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Останніми місяцями російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, затримуючи порушників у "зінданах", які являють собою імпровізовані камери, що складаються з дірок у землі, закритих металевою решіткою
Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, кілька нещодавніх повідомлень з російського боку свідчать про те, що військовослужбовців відправляли у "зіндан" за правопорушення, включно з пияцтвом та спроби розірвати контракти. При цьому у перші місяці війни багато російських командирів відносно м'яко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому.
"З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник Генштабу Валерій Герасимов", - зазначають у британській розвідці.
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Тож, як не дивно, добру справу роблять ці дебіли. Для ЗСУ загалом. "Ініціативними та кмітливими солдатами" з зідану не вилізають і з загрозою зіданом за будь-що - не стають...
До речі, чеченська теж називалася АТО, але дійсно була громадянською війною. Бо ніякі іноземні держави туди свої сили не скеровували. І ніякі іноземні автомийники там не керували.)) Але кацап чогось забуває додавати у назві про чеченську - Громадянська!
Український часопис
@falledlenin
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1 ч
В цей день 1971 року народився Сергій Васіч - Герой України (посмертно), ст.сержант ЗСУ 14 ОМБр. Загинув 08.03.2022 у бою за с.Макарів Київської області у складі екіпажу танку Т-64БВ. Тоді 3 укр.танкові екіпажі у бою знищили 6 одиниць ворожої техніки та значну кількість ворогів.
А ось зідан - це інша справа. Не ******* вони зіданів. І більшість психологічно ламаються. Ні, кращими солдатами не стають, воювати краще теж не починають. Цього боятись не треба. Приблизна аналогія - це коли хазяїн нагайкою пса б'є, а через деякий час пес починає сам приносити нагайку. І покірно терпить знущання. Частина - копить злобу і мститься.
У військовому сенсі нічого від зіданів не покращується в їх "армії". Навпаки - це ознака ще більшої криміналізації цих зграй мародерів та гвалтівників. А криміналізація взагалі ніяк не покращує управління та ініціативність на полі бою.