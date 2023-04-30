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Російських військових почали карати ув’язненням в імпровізованих в’язницях за порушення дисципліни, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Останніми місяцями російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, затримуючи порушників у "зінданах", які являють собою імпровізовані камери, що складаються з дірок у землі, закритих металевою решіткою

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, кілька нещодавніх повідомлень з російського боку свідчать про те, що військовослужбовців відправляли у "зіндан" за правопорушення, включно з пияцтвом та спроби розірвати контракти. При цьому у перші місяці війни багато російських командирів відносно м'яко підтримували дисципліну, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому.

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"З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник Генштабу Валерій Герасимов", - зазначають у британській розвідці. 

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
А рускіє товкли йому морду в думі.
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30.04.2023 09:26
+3

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30.04.2023 09:23
+3




Український часопис

@falledlenin

·

1 ч

В цей день 1971 року народився Сергій Васіч - Герой України (посмертно), ст.сержант ЗСУ 14 ОМБр. Загинув 08.03.2022 у бою за с.Макарів Київської області у складі екіпажу танку Т-64БВ. Тоді 3 укр.танкові екіпажі у бою знищили 6 одиниць ворожої техніки та значну кількість ворогів.

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30.04.2023 10:11
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30.04.2023 09:23 Відповісти
А рускіє товкли йому морду в думі.
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30.04.2023 09:26 Відповісти
...і ноги помиє в Індійському океані
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30.04.2023 09:27 Відповісти
Решітка - це зайве, зразу треба засипати землею.
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30.04.2023 09:24 Відповісти
Це добре...Дивлячись на ситуацію..Маю припущення ,що верхівка в рашці і олігархат домовляється з військовими про ігнорування виконання наказів..Без інтузіазму виконують накази адже бачать ,що все йде до розвалу. Скоріш будуть рятувати свої статки ,ніж будуть виконувати ідіотські накази з кремля...Поки що військові рашисти,зосереджуються на утриманні захопленої території і обороні ніж надають перевагу наступам..
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30.04.2023 09:26 Відповісти
Кожного разу як бачу слово "ймовірно" по відношенню до "звітів" розвідки - виникає питання: "на хера потрібна розвідка яка не впевнена у своїх даних?"
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30.04.2023 09:34 Відповісти
Карати іх треба не зінданами, а ковадлом.
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30.04.2023 09:38 Відповісти
Після ковадла - просто купа м'яса. Після зідана більшість - живі трупи, які підуть по команді в атаку, але навіть стріляти не будуть. А ось меншість (звісно - буквально одиниці) - вилізуть звідти ображеними на "своїх". І якось помстяться - в спину вистрілять, або цукру в карбюратор десь сипнуть, аби "командира" за несправність техніки вище начальство в дупу відлюбило. І мобіки будуть знати - їх зідани чекають незалежно від того, як вони "воюють".

Тож, як не дивно, добру справу роблять ці дебіли. Для ЗСУ загалом. "Ініціативними та кмітливими солдатами" з зідану не вилізають і з загрозою зіданом за будь-що - не стають...
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30.04.2023 12:21 Відповісти
Сидіти по норах їм не звикати. Під час чеченської війни багато хто з них там насидівся.

До речі, чеченська теж називалася АТО, але дійсно була громадянською війною. Бо ніякі іноземні держави туди свої сили не скеровували. І ніякі іноземні автомийники там не керували.)) Але кацап чогось забуває додавати у назві про чеченську - Громадянська!
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30.04.2023 09:54 Відповісти
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30.04.2023 09:57 Відповісти




Український часопис

@falledlenin

·

1 ч

В цей день 1971 року народився Сергій Васіч - Герой України (посмертно), ст.сержант ЗСУ 14 ОМБр. Загинув 08.03.2022 у бою за с.Макарів Київської області у складі екіпажу танку Т-64БВ. Тоді 3 укр.танкові екіпажі у бою знищили 6 одиниць ворожої техніки та значну кількість ворогів.

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30.04.2023 10:11 Відповісти
А нам шо з того де вони сидять в зінданах чи на кічі .
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30.04.2023 10:26 Відповісти
Тюрма для срюскава чєлавєка - звичне явище. Нічого незвичного взагалі. І ніяких особливих "зрушень" в голові сидіння "на кічі" не викликає.

А ось зідан - це інша справа. Не ******* вони зіданів. І більшість психологічно ламаються. Ні, кращими солдатами не стають, воювати краще теж не починають. Цього боятись не треба. Приблизна аналогія - це коли хазяїн нагайкою пса б'є, а через деякий час пес починає сам приносити нагайку. І покірно терпить знущання. Частина - копить злобу і мститься.

У військовому сенсі нічого від зіданів не покращується в їх "армії". Навпаки - це ознака ще більшої криміналізації цих зграй мародерів та гвалтівників. А криміналізація взагалі ніяк не покращує управління та ініціативність на полі бою.
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30.04.2023 12:29 Відповісти
Хоть чему то у чеченцев научились..
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30.04.2023 10:51 Відповісти
Ше забули про різки! Французи у І Світову були шоковані, коли побачили таке в "русских бригадах" на своєму фронті (Шомполи не підійдуть - вони на автоматах короткі, а кулеметних малувато буде)
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30.04.2023 11:54 Відповісти
 
 