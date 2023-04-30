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Україна навряд чи зможе стати членом НАТО до завершення війни, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

науседа

Україна навряд чи зможе стати повноправним членом НАТО до завершення війни із Росією. Проте Альянс має розробити "дорожню карту" для Києва щодо вступу до оборонного блоку, щоб продемонструвати готовність до співпраці. Україна має стати частиною системи безпеки Північноатлантичного альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZREVATEL, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю la Repubblica.

Він наголосив, що Україна навряд чи зможе стати членом НАТО до завершення війни. Однак російська агресія не має стати перепоною для того, щоб підготувати дорожню карту для Києва.

"Це (вступ України до НАТО до завершення війни. – Ред.) було б надто складно. Ми це усвідомлюємо, і самі українці знають про це. Ми повинні перейти до практичної фази, визначити етапи та формули, як діяти, коли конфлікт завершиться", – заявив Науседа.

Він вважає, що дорожню карту щодо вступу до НАТО має запропонувати Україні вже на саміті глав держав та урядів країн Альянсу, який пройде 11-12 липня у Вільнюсі.

Також читайте: Якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б у НАТО, - Зеленський

"Ми знаємо, що двері НАТО відчинені для всіх, але у нас немає практичних "алгоритмів" їх використання, тому ми повинні посилати сигнали про те, що на Україну чекають в Альянсі і вона може бути частиною системи безпеки", – підкреслив президент Литви.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Господа европейцы, будьте хотя бы вы умнее украинских чиновников, прекратите все разговоры

о каких-то вступлениях куда-либо, нужно победить, а потом уже думать вступать или нет!
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30.04.2023 13:49
+5
Якщо 73%довбнів на наступних виборах приведуть на трон блазня, то НАТО нам не світить!
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30.04.2023 14:31
+3
Ну що за мандра --нато нато і так двадцять років
Зв цей час можно було --зробить збройні сили найкращі в світі
/а ми зуміли все роспродать розвалить ВП підприемства /
ВП --одна из самих дохідних частин промисловості
Другий рік війни -- а успіхів у виробництві зброї не видно
Обіцянки на кінець року опитні зразки
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30.04.2023 13:56
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Господа европейцы, будьте хотя бы вы умнее украинских чиновников, прекратите все разговоры

о каких-то вступлениях куда-либо, нужно победить, а потом уже думать вступать или нет!
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30.04.2023 13:49 Відповісти
Ти де зараз "побеждаеш"?🤣🌹
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30.04.2023 13:59 Відповісти
Поки перемагають Єрмак та Гетьманцев.
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30.04.2023 20:05 Відповісти
Підрозділ TERRA: Штурм "Дороги Життя" до Бахмутуhttps://www.youtube.com/watch?v=KS4pZoZf7JI
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30.04.2023 13:55 Відповісти
Ну що за мандра --нато нато і так двадцять років
Зв цей час можно було --зробить збройні сили найкращі в світі
/а ми зуміли все роспродать розвалить ВП підприемства /
ВП --одна из самих дохідних частин промисловості
Другий рік війни -- а успіхів у виробництві зброї не видно
Обіцянки на кінець року опитні зразки
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30.04.2023 13:56 Відповісти
на мій погляд - Україну не потрібно приймати НІКУДИ!!!
роз'ясню:
поки громада України не буде здатна захистити сама себе від підарасів таких як депутати, мери, судді, прокурои і всіляка інша шваль - Україна не повинна буи ні в якиї ЄС, НАТО... і т.д...
в країніх ЄС люди звикли захищати свої права і захищають дуже круто!!!!
а в нас одні раби та холопи!!! які не здатні ні на що!
тому - поміркуйте самі, трезво поміркуйте. І у вас будуть такі думки
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30.04.2023 13:57 Відповісти
Можливо, нажаль це тривалий час, тому що совок зробив з 3-х поколінь людей які живуть одним днем, але є швидкий процес: прокурори, судді призначаються євросоюзом і бажано іноземці)))
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30.04.2023 14:06 Відповісти
думаю і після війни навряд, не дуже нас там хочуть бачити. але якщо Україна відібється, то їй і нато не потрібне буде
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30.04.2023 14:03 Відповісти
А послы завершення війни НАТО кому нужно?
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30.04.2023 14:10 Відповісти
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30.04.2023 14:13 Відповісти
Якщо не виженемо Зелю, його дітей, його онуків, та правнуків.
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30.04.2023 20:03 Відповісти
Та і після війни також.
Рашку ніхто знищувати не збирається і війна закінчиться умовним Мінськом-3. І умовою буде не вступання України до НАТО. І навіть, якщо цього прямо не буде прописано, НАТО не прийме Україну, бо зберігатиметься загроза відновлення війни між Україною і рашкою. А НАТО створювались не для того, щоб воювати.
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30.04.2023 14:13 Відповісти
тонко. в перекладі з литовського "до кінця війни дєрьмаковська шайка навряд чи зможе бути відсторонена від корита. готовність альянсу до співпраці та розробка дорожньої карти, повинна враховувати відсторонення прорашистської влади, при умові, що майбутні керманичі будуть знаходитись на стороні українського народу, незалежності України й орієнтації на европейський курс, а не розграбування світових фінансів, виділених на післявоєнну відбудову та розпродажу зброї, яка надійшла в країну під час війни".
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30.04.2023 14:16 Відповісти
Ваші міркування,це повна х##ня. Якраз події останніх,як мінімум, півтора роки свідчать про зовсім протилежне вашим висновкам. Як виявилось, майже всі члени НАТО(окрім США та Великобританії) в дійсності не здатні ні на що перед загрозами реальних військових агресій. Усе їх сприйняття справжньої війни (як і в нас до відомих подій 2014р.) залишилось на рівні підручників історії і кліше 1945 року. І нажаль по цей день воно залишається таким. ✌️
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30.04.2023 14:24 Відповісти
так і Україна нездатна,чи ти думаєш що би далі було як закінчились наші снаряди і пальне,дохуя навоювали би? ми повністю на зовнішньому постачанні,тому так без заходу тут би уже була партизанщина десь на пів України,а про досвід,не переживай,він у нато є,нагадати хто інструктори які вчать наших?
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30.04.2023 19:00 Відповісти
Якщо 73%довбнів на наступних виборах приведуть на трон блазня, то НАТО нам не світить!
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30.04.2023 14:31 Відповісти
Навіщо постійно обсмоктувати ці речі? Це зараз найважливіше? Та в рот ї@ала Україна ваше імпотентне НАТО після перемоги. Надіятися потрібно лише на себе.
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30.04.2023 14:32 Відповісти
завтра перестають постачати все,хто тоді кого в рот буде їбати? всі тут такі ***** вумні але забувають що війну ми ведем ВИКЛЮЧНО за чужий рахунок,якщо такий ***** гордий і багатий,давай шли нату накуй.
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30.04.2023 19:02 Відповісти
Нам НАТО нічого не постачає. Нам постачають окремі країни-члени альянсу. На свій розсуд. Поменше пи₴ди.
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30.04.2023 23:29 Відповісти
Столтенбергу це скажеш,не-****** і так ще раз повторю якщо ***** гордий то відмовся.від всього і від допомоги ЧЛЕНІВ НАТО,ти ж ***** гордий
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01.05.2023 00:40 Відповісти
і так бовдуре про "розсуд",все що нам дають аж ніяк не на свій розсуд,інакше не було б жувачок з лео і ппо,все там взаємоузгоджено,тому так ДАЄ НАТО
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01.05.2023 00:41 Відповісти
Загаси свою сраку,дурень. Взаємоузгоджено з нею.
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01.05.2023 03:17 Відповісти
Нагадайте йому , що війна України з орками триває більше 300 років .
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30.04.2023 14:34 Відповісти
і шо? в Афгані вона триває ще довше.і далі шо?
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30.04.2023 19:03 Відповісти
Якось важко уявити Єрмака і НАТО, або Арахамії, абоьРєзнікова, Баканова, Тарана, Венедіктова, Наумова, Татарова, Портнова, суддю Чайку і тощо тощо тощо...
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30.04.2023 15:14 Відповісти
а як закінчуються війни,росія має підписати капітуляцію?після цього у НАТО кажуть окей..
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30.04.2023 15:30 Відповісти
Нужна победа. Победитель получит все. Украинцы должны стреножить и надеть намордник на пьяного русского медведя.
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30.04.2023 15:43 Відповісти
Я щиро сподіваюсь,що ЄС і США дали нам все для контрнаступу. Бо поки що в мене розчарування. Вони повільні,сцикливі,невпевнені. Ми потім все це проаналізуємо і зрозуміємо. Згадайте як нам везли на початку війни стінгери,а потрібні були танки. Везли бронемашини,коли потрібні були ППО і Україну накривали тисячами ракет. А потім везли трансформатори . Зараз везуть танки,а потрібні літаки і ракети більшої дальності. Таке відчуття,що гальмують,бояться,а потім платять за це вдвічі більше,а ми платимо життями. І досі не розумію,де миротворці ООН хоча б на АЕС?? Теж пісяються?
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30.04.2023 15:58 Відповісти
Треба ще подивитись як Зеля буде все завершувати. Може знову до тайгового союзу. Як-не як і Китай допомагає, щоб так склалось.
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30.04.2023 19:58 Відповісти
 
 