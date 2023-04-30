Україна навряд чи зможе стати членом НАТО до завершення війни, - Науседа
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Україна навряд чи зможе стати повноправним членом НАТО до завершення війни із Росією. Проте Альянс має розробити "дорожню карту" для Києва щодо вступу до оборонного блоку, щоб продемонструвати готовність до співпраці. Україна має стати частиною системи безпеки Північноатлантичного альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на OBOZREVATEL, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю la Repubblica.
Він наголосив, що Україна навряд чи зможе стати членом НАТО до завершення війни. Однак російська агресія не має стати перепоною для того, щоб підготувати дорожню карту для Києва.
"Це (вступ України до НАТО до завершення війни. – Ред.) було б надто складно. Ми це усвідомлюємо, і самі українці знають про це. Ми повинні перейти до практичної фази, визначити етапи та формули, як діяти, коли конфлікт завершиться", – заявив Науседа.
Він вважає, що дорожню карту щодо вступу до НАТО має запропонувати Україні вже на саміті глав держав та урядів країн Альянсу, який пройде 11-12 липня у Вільнюсі.
"Ми знаємо, що двері НАТО відчинені для всіх, але у нас немає практичних "алгоритмів" їх використання, тому ми повинні посилати сигнали про те, що на Україну чекають в Альянсі і вона може бути частиною системи безпеки", – підкреслив президент Литви.
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о каких-то вступлениях куда-либо, нужно победить, а потом уже думать вступать или нет!
Зв цей час можно було --зробить збройні сили найкращі в світі
/а ми зуміли все роспродать розвалить ВП підприемства /
ВП --одна из самих дохідних частин промисловості
Другий рік війни -- а успіхів у виробництві зброї не видно
Обіцянки на кінець року опитні зразки
роз'ясню:
поки громада України не буде здатна захистити сама себе від підарасів таких як депутати, мери, судді, прокурои і всіляка інша шваль - Україна не повинна буи ні в якиї ЄС, НАТО... і т.д...
в країніх ЄС люди звикли захищати свої права і захищають дуже круто!!!!
а в нас одні раби та холопи!!! які не здатні ні на що!
тому - поміркуйте самі, трезво поміркуйте. І у вас будуть такі думки
Рашку ніхто знищувати не збирається і війна закінчиться умовним Мінськом-3. І умовою буде не вступання України до НАТО. І навіть, якщо цього прямо не буде прописано, НАТО не прийме Україну, бо зберігатиметься загроза відновлення війни між Україною і рашкою. А НАТО створювались не для того, щоб воювати.