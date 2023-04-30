У боях за Україну загинув Володимир Мукан
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Під час виконання бойового завдання героїчно загинув молодший сержант ЗСУ Володимир Мукан, який до повномасштабного вторгнення працював піарником.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.
"Таку правильну людину за поглядами треба ще пошукати. Він був націоналістом у хорошому розумінні. Любив українське й Україну. Виховував своїх синів, як козаків, – свободолюбивими та націєзорієнтованими. Успішний PR-менеджер, власник агенції комунікацій, співорганізатор "Old Сar Land", аспірант, випускник і співробітник Навчально-наукового інституту філології, автор ідеї "Філологічний календар". Таким був Володимир Сергійович МУКАН, 35-річний молодший сержант ЗСУ, зразковий чоловік і батько двох синів – Андрійка та Ярослава", - ідеться в повідомленні.
Володимир добровільно пішов захищати Україну від російського агресора в перші дні повномасштабного вторгнення.
"Світла й вічна пам'ять тобі, Володю! Ти в наших серцях...", - написали колеги.
Зазначається, що дату та час прощання повідомлять пізніше.
У лютому на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з Володимиром Муканом: "Коли заїхали в Слов’янськ, назустріч нашій колоні військових безперестану мчали швидкі допомоги з пораненими, десь далеко було чутно вибухи. Відчувався подих війни"
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вважаю, що ні. Не будуть мобілізовані "воєнкомами" рекрути воювати так самовіддано, як патріоти-добровольці.
Час від часу думається, що, можливо, злий замисел такий - в першу чергу покласти добровольців-патріотів. 😡
Низький уклін всім, хто затулив собою Україну!
москалоті та їхнім "слугам" - смерть та забуття!
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.
Slava Ukraini !
Slava Nacii!