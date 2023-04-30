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У боях за Україну загинув Володимир Мукан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мукан

Під час виконання бойового завдання героїчно загинув молодший сержант ЗСУ Володимир Мукан, який до повномасштабного вторгнення працював піарником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.

"Таку правильну людину за поглядами треба ще пошукати. Він був націоналістом у хорошому розумінні. Любив українське й Україну. Виховував своїх синів, як козаків, – свободолюбивими та націєзорієнтованими. Успішний PR-менеджер, власник агенції комунікацій, співорганізатор "Old Сar Land", аспірант, випускник і співробітник Навчально-наукового інституту філології, автор ідеї "Філологічний календар". Таким був Володимир Сергійович МУКАН, 35-річний молодший сержант ЗСУ, зразковий чоловік і батько двох синів – Андрійка та Ярослава", - ідеться в повідомленні.

Володимир добровільно пішов захищати Україну від російського агресора в перші дні повномасштабного вторгнення.

"Світла й вічна пам'ять тобі, Володю! Ти в наших серцях...", - написали колеги.

Зазначається, що дату та час прощання повідомлять пізніше.

У лютому на Цензор.НЕТ вийшло інтерв'ю з Володимиром Муканом: "Коли заїхали в Слов’янськ, назустріч нашій колоні військових безперестану мчали швидкі допомоги з пораненими, десь далеко було чутно вибухи. Відчувався подих війни"

У боях за Україну загинув Володимир Мукан 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн Євген Квасков загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
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30.04.2023 16:07
+26
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.04.2023 15:50
+21
Справжні українці загинуть, а Каклєти повернуться з Куршавелів правити. Пісні нам про вовчиць німецький вовк заспіває, Яма затанцює прямо зі Штатів. Ось така буде правда, якщо дозволимо.
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30.04.2023 16:33
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.04.2023 15:50 Відповісти
С.У.М.
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30.04.2023 16:04 Відповісти
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30.04.2023 16:07 Відповісти
Вічна пам'ять....
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30.04.2023 16:12 Відповісти
Судя по тем отдельным фактам о конкретно потерянных в эти месяцы и кого--- мы за этот Бахмут что на донбалласта, положили именно по настоящему нормальных граждан своих. Именно такие нужны на войне, а после войны ещё нужнее такие! Цвет нации! А там с той стороны шваль, биомусор был. Если доживём до выборов своих, вспомним всех поименно, что полягли за нас. Иначе опять шваль вылезет, ведь ждут твари. Помним!
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30.04.2023 16:20 Відповісти
І хто їх замінить в траншеях? Чи будуть вони повноцінною заміною?
Вважаю, що ні. Не будуть мобілізовані "воєнкомами" рекрути воювати так самовіддано, як патріоти-добровольці.
Час від часу думається, що, можливо, злий замисел такий - в першу чергу покласти добровольців-патріотів. 😡
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30.04.2023 16:30 Відповісти
Це за згодою між Зе і уйлом денацифікація така. 100%
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30.04.2023 16:37 Відповісти
Так і є, а Путлер потім подасть це своєму лохторату, як "успєшную денаціфікацію"
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30.04.2023 17:01 Відповісти
Справжні українці загинуть, а Каклєти повернуться з Куршавелів правити. Пісні нам про вовчиць німецький вовк заспіває, Яма затанцює прямо зі Штатів. Ось така буде правда, якщо дозволимо.
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30.04.2023 16:33 Відповісти
Це ти про що? Який вовк?
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30.04.2023 19:03 Відповісти
Пєвєц ротом. Прєдводітєль українських вовчиць пенсійного віку. Зараз ховається в Німеччині. Лікується. Начебто там при смерті по ресторанам ходить.
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30.04.2023 19:09 Відповісти
😥😥😥
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30.04.2023 16:24 Відповісти
Світла Пам"ять. Царство небесне.
Низький уклін всім, хто затулив собою Україну!

москалоті та їхнім "слугам" - смерть та забуття!
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30.04.2023 18:37 Відповісти
.

СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

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30.04.2023 18:55 Відповісти
Vi4na Slava Geroyu !
Slava Ukraini !
Slava Nacii!
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30.04.2023 19:43 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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30.04.2023 19:57 Відповісти
Вічна слава!
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30.04.2023 22:25 Відповісти
 
 