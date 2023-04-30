Чехія шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів Києву, - Павел після повернення з України
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Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA з посиланням на Ceske Noviny.
Про це президент Чехії Петр Павел заявив на брифінгу в неділю після повернення з України.
За його словами, Україні критично бракує боєприпасів, що обмежує українських військових у здатності ефективно захищатися та здійснити успішний контрнаступ.
"Ми будемо шукати шляхи збільшення постачань боєприпасів з наших джерел", - додав президент Чехії та зазначив, що хоче обговорити проблему із союзниками.
Як зауважив Павел, вони доставляють дуже ефективну техніку, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів.
Нагадаємо, Петр Павел відвідав Україну разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Перший день візиту він провів у Києві, де провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським та представниками уряду.
У другий день візиту Павел відвідав Дніпро та Дніпропетровську область та зазначив, що у перспективі Чехія хоче відкрити генеральне консульство в Дніпропетровській області, яка значною мірою орієнтована на промисловість.
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