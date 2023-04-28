Україна та Чехія спільно вироблятимуть зброю, - Павел
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Україна та Чехія підготували шість ключових проєктів спільного виробництва, які стосуються боєприпасів, зброї та ремонту танків. Розглядається також виготовлення навчальних літаків.
Про це заявив президент Чеської Республіки Петер Павел на спільній з президентом України та президенткою Словаччини Володимиром Зеленським та Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм…. Конкретно йдеться про виробництво боєприпасів, ручної зброї, ремонт танків, наприклад Т-62, а також про потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передання є пріоритетом, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України", - зазначив Павел.
Він також зауважив, що Чехія спрямовує свої зусилля на програму з відбудови Дніпра та Дніпропетровської області, співробітництво у сферах енергетики, економіки, транспортної інфраструктури, житлового господарства.
Будь ласка, зачекайте...
Між иншим, ізраїльський "Узі" злизаний з чеського зразка.
а вот теперь - и кто бы не думал шо русня, ну, все думали шо она в принципе адекватная... ну и бы не захватила столицу Ермачка?
Все то думали, просто - шо те дебилы, а шо как Джонсона министр казал - украинцы будут сопротивляться.
ну и видно что Зеля обосрался.
Были и другие предприятия. Например, завод "Прага", где производили моторы для грузовых автомобилей и легких танков. Сами танки собирались, в основном, "Шкодой", но некоторые детали выпускали и другие заводы. Кроме этого, как в Моравии, так и в Богемии находилось несколько предприятий, производивших исключительно оружие - например, заводы в Брно и Всетине. Они занимались производством артиллерийских снарядов и разнообразных типов орудий еще до войны. Работа продолжалась и во время нацистской оккупации. Стоит назвать и завод "Эксплозия", где делали взрывчатку. Позже некоторые заводы наладили выпуск запчастей для самолетов. Если говорить в общем, то продукция для военных нужд, которая здесь выпускалась, была довольно разнообразной,
як в калюжку пернути..кола є, смислу нема...