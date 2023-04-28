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Новини Політика України
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зброя (5738) співпраця (377) Чехія (997) Павел Петр (88)

Україна та Чехія спільно вироблятимуть зброю, - Павел

Новини Цензор.НЕТ Політика України

павел,зеленський

Україна та Чехія підготували шість ключових проєктів спільного виробництва, які стосуються боєприпасів, зброї та ремонту танків. Розглядається також виготовлення навчальних літаків.

Про це заявив президент Чеської Республіки Петер Павел на спільній з президентом України та президенткою Словаччини Володимиром Зеленським та Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм…. Конкретно йдеться про виробництво боєприпасів, ручної зброї, ремонт танків, наприклад Т-62, а також про потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передання є пріоритетом, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України", - зазначив Павел.

Він також зауважив, що Чехія спрямовує свої зусилля на програму з відбудови Дніпра та Дніпропетровської області, співробітництво у сферах енергетики, економіки, транспортної інфраструктури, житлового господарства.

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Топ коментарі
+11
Дуже чудова новина! Чехи - одні з найкращих представників слов'ян,що розуміються на зброї! Та й не тільки. Хіба їх автомобілі Шкода набагато відстають від Мерседесів?
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28.04.2023 19:27
+11
Якби після WWII Чехія не потрапила під окупацію, то зараз була б на рівні з Німеччиною-Францією. В технічному плані також.
Між иншим, ізраїльський "Узі" злизаний з чеського зразка.
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28.04.2023 19:51
+8
Чехи всегда занимали свое место на рынке оружия.Даже выпущенный ими для вермахта полугусеничный БТР выпускался до 1991 года.
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28.04.2023 19:39
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Дуже чудова новина! Чехи - одні з найкращих представників слов'ян,що розуміються на зброї! Та й не тільки. Хіба їх автомобілі Шкода набагато відстають від Мерседесів?
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28.04.2023 19:27 Відповісти
Чехи всегда занимали свое место на рынке оружия.Даже выпущенный ими для вермахта полугусеничный БТР выпускался до 1991 года.
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28.04.2023 19:39 Відповісти
Якби після WWII Чехія не потрапила під окупацію, то зараз була б на рівні з Німеччиною-Францією. В технічному плані також.
Між иншим, ізраїльський "Узі" злизаний з чеського зразка.
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28.04.2023 19:51 Відповісти
Кулемет MG їхня розробка.
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28.04.2023 19:54 Відповісти
та невже
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28.04.2023 21:18 Відповісти
Не только славян. Они оружейники мирового уровня. Некоторые британские образцы оружия, к примеру пулемёт Bren, изначально чешская идея. Отсюда название Bren = BRno + ENfield. Ну а пистолеты от CZ супер популярны в Сев. Америке. И не только. Так что это отличная для нас новость.
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28.04.2023 20:32 Відповісти
Взагалі то шкода поруч з фольксвагеном , а не з мерседесом , і ні в чому йому не поступаються , бо є майже однаковими продуктами того самого концерну . Щодо зброї - вам видніше .
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28.04.2023 20:36 Відповісти
Интересно,особенно про Т-62, которые есть только в виде трофеев ( 27 ед. по Oryx).
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28.04.2023 19:28 Відповісти
Президент посто оговорился, всего то. Понятно, что у Украины пока основной боевой танк Т64. Что будет к концу войны, время покажет.2
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28.04.2023 20:23 Відповісти
Чехия то круто, а не - давай ф-22 а то здам, ой, то есть буду Китаю подл., ой, эээ, Байден давай Б-52, а не то дам.ся..
а вот теперь - и кто бы не думал шо русня, ну, все думали шо она в принципе адекватная... ну и бы не захватила столицу Ермачка?
Все то думали, просто - шо те дебилы, а шо как Джонсона министр казал - украинцы будут сопротивляться.
ну и видно что Зеля обосрался.
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28.04.2023 19:29 Відповісти
В-52 для ядрьоної бімби.
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28.04.2023 19:56 Відповісти
там 150 різного крім ядр.... - шо-шо?
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28.04.2023 21:24 Відповісти
в этой сфере чехи молодцы...мож и научат олухов квартальных чему-нибудь...
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28.04.2023 19:37 Відповісти
кароче у юлии мендель перспективы растут...
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28.04.2023 19:40 Відповісти
Помилки в статті нема? Точно мова іде про Т-62? Ремонтувать будуть нам трофейні російські танки? А для чого? У Чехії є запаси снарядів для цих танків?
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28.04.2023 19:45 Відповісти
Президент Чехіі просто обмовився.
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28.04.2023 20:24 Відповісти
а асфальт не будуть? турбореактивний??
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28.04.2023 19:50 Відповісти
Потом посмотрим.
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28.04.2023 19:51 Відповісти
спочатку раскурим...
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28.04.2023 19:54 Відповісти
Надо только правильно закатать цибарик. Насыпать трошечки веселого порошка, потом обернуть в асфальт, и потом курнуть как настоящий лидор современной Украины.
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28.04.2023 20:03 Відповісти
Дай Бог этому начинанию.
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28.04.2023 19:50 Відповісти
Очень даже хорошая новость. От этой новости кацапов в инете уже рвет на части. и это тоже очень даже хорошо. Да, и как только увидите в таких вот новостях опять какую-то фигню про Зе или его команду, знайте, вот они эти засланцы)
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28.04.2023 19:54 Відповісти
Клас ! Якби Чехія не здалась гитлеру. то могла б і відбити наступ нацистів так як по обсягу техніки і зброї навіть переважала по деяких позиціях вермахт. Взагалі чехі - традиційні зброярі і виготовники транспорту різних типів. Для України це супер союзник по забезпеченню і ремонту техніки. Це одна з складових перемоги. Тим більше можна випробовувати на русоскоту нові зразки.
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28.04.2023 20:09 Відповісти
І за 1968 кацапам подякують,і Україні допоможуть,і грошей зароблять...
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28.04.2023 22:18 Відповісти
В результате раздела и оккупации Чехословакии и образования протектората Богемии и Моравии Третий рейх захватил не только массу современного чехословацкого оружия и техники, но и, главное, ряд крупных заводов, производивших все необходимое для ведения войны. Например, вермахт и армия Словакии взяли на вооружение 218 легких танков LT vz.35, созданных и построенных на двух крупнейших чехословацких предприятиях: Škoda и ČKD. Эти машины, имевшие для своего времени и класса весьма мощное вооружение и ходовую часть, составили костяк германской 1-й танковой дивизии и применялись во Франции и СССР.
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28.04.2023 22:23 Відповісти
Основной была "Шкода", которая имела несколько филиалов по всей стране. У этого предприятия был опыт переориентации производства для военных нужд еще во время Первой мировой войны. Тогда здесь производилось оружие для австро-венгерской армии. Позже "Шкода" стала основным поставщиком вооружения для Чехословакии.
Были и другие предприятия. Например, завод "Прага", где производили моторы для грузовых автомобилей и легких танков. Сами танки собирались, в основном, "Шкодой", но некоторые детали выпускали и другие заводы. Кроме этого, как в Моравии, так и в Богемии находилось несколько предприятий, производивших исключительно оружие - например, заводы в Брно и Всетине. Они занимались производством артиллерийских снарядов и разнообразных типов орудий еще до войны. Работа продолжалась и во время нацистской оккупации. Стоит назвать и завод "Эксплозия", где делали взрывчатку. Позже некоторые заводы наладили выпуск запчастей для самолетов. Если говорить в общем, то продукция для военных нужд, которая здесь выпускалась, была довольно разнообразной,
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28.04.2023 22:26 Відповісти
до чого це все?
як в калюжку пернути..кола є, смислу нема...
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28.04.2023 22:26 Відповісти
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28.04.2023 22:31 Відповісти
пока-пока
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28.04.2023 22:31 Відповісти
 
 