Україна та Чехія спільно вироблятимуть зброю, - Павел

Україна та Чехія підготували шість ключових проєктів спільного виробництва, які стосуються боєприпасів, зброї та ремонту танків. Розглядається також виготовлення навчальних літаків.

Про це заявив президент Чеської Республіки Петер Павел на спільній з президентом України та президенткою Словаччини Володимиром Зеленським та Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм…. Конкретно йдеться про виробництво боєприпасів, ручної зброї, ремонт танків, наприклад Т-62, а також про потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передання є пріоритетом, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України", - зазначив Павел.

Він також зауважив, що Чехія спрямовує свої зусилля на програму з відбудови Дніпра та Дніпропетровської області, співробітництво у сферах енергетики, економіки, транспортної інфраструктури, житлового господарства.

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