Зеленський вручив державні нагороди прикордонникам. ФОТОрепортаж
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За час протидії російській агресії майже 2,2 тисячі прикордонників відзначені державними нагородами, із них 11 удостоєні звання "Герой України".
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час заходів з нагоди Дня прикордонника, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Це честь для мене вітати вас сьогодні з професійним святом, з Днем прикордонника України, сталевого і незламного прикордонника України. Оцінюючи те, як міцно ви захищаєте нашу державу, можна лише дякувати вам, героям, воїнам-прикордонникам", – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.
Президент відзначив силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять сьогодні у найжорстокіших боях Бахмут, Авдіївку, Марʼїнку, інші міста і села Донбасу, рішучість, з якою прикордонники у складі Сил оборони України звільняли від окупанта Київщину, Харківщину, Херсонщину та північні регіони України.
Зеленський нагадав, що за час оборони від російської агресії вже 2193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 – званням Герой України.
"Кожна така нагорода – це історія особистого подвигу нашого воїна та історія порятунку всієї нашої держави, всієї України. Бо незалежність України – це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який всі, хто воює заради України, здобувають для неї. На жаль, і ціною власного життя", – наголосив він.
Президент акцентував, що 11 воїнам-прикордонникам були присвоєні звання Герой України, із них 9 були удостоєні цього найбільшого звання посмертно. Зокрема, це старший лейтенант В’ячеслав Семенов, майор Георгій Стрелков, підполковник Ігор Дашко, полковник Роман Гах, полковник Віталій Кучерявий, полковник Євгеній Пікус, полковник Юрій Юрчик, генерал-майор Ігор Момот.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного полеглого українського воїна.
Володимир Зеленський зазначив, що попереду – головні битви цієї війни.
Президент України вручив прикордонникам державні нагороди: ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни".
Також Глава держави присвоїв військові звання та вручив погони генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Валерію Вавринюку, погони бригадного генерала – першому заступнику начальника Південного регіонального управління ДПСУ – начальнику штабу Олександру Рибаку, погони бригадного генерала медичної служби – начальнику управління охорони здоров’я Адміністрації ДПСУ Михайлу Карнауху.
Крім того, Глава держави вручив стрічки почесної відзнаки "За мужність та відвагу" п’яти прикордонним загонам Державної прикордонної служби України.
По завершенні церемонії Володимир Зеленський ознайомився із сучасними зразками бойової спеціальної техніки та зброї, які перебувають на озброєнні українських прикордонників.
Будь ласка, зачекайте...
погранцям, дуууже давнім колегам - шана і повага
Про Арестовичей Шендеровичей и прочих Сивковичей Гетьманцевых Татаровых и дохтора Лизу даже...,про шашлыки на 9 мая отменил заказ...наше Шапито
І всі ті, хто мовчить на цю тему, просто допомагають резидентурі ворога."
Lesya Porutska-Sakovych
Джон Сміт
Насправді, я впевнений, справа Червінського значно глибша за просто намагання влади очорнити свідків у справі про свою держзраду (хоча це 100% є: згадати хоча б кримінальну справу генерала Кривоноса, який був відповідальний за організацію оборони Чонгару до приходу зелених і зможе багато чого в суді розповісти, коли до цього дійде). Дискредитація свідків це те, що аґентура продає Зеленському. Але плювати їй на нього. Насправді, резидентура ворога продовжує розколювати і зіштовхувати лобами наші спецслужби й весь табір захисників і патріотів.
Посадкою Червінського вони посилають прямий сиґнал всім військовим напередодні наступу: будете надто ініціятивні, патріотичні - сядете. Бо ми це можемо. Ведіть себе за принципом "каби чєво нє вишло", заповнюйте бумажку на бумажку, а то в разі провалу сядете або будете покинуті вмирати, як Ярослав Журавель. Бо масові зібрання громадян зараз заборонені, вас ніхто не захистить.
А насправді, почалося це ще 2019 року.
Спершу Зеленського ворожа резидентура змусила віддати наші спецслужби аґентам впливу рф (призначивши Кулініча, Наумова, Баканова, Демченка, Татарова і інших). Потім у період з 2019 по 2021 аґенти ворога досягли зірвання оборонного замовлення, важливих спецоперацій (ваґнер, свідчення Цемаха в Гаазі), зруйнувати позиції України в Мінську визнанням представників домбабве. В усе це ворожа резидентура зуміла замазати самого Зеленського. І на цьому етапі ґлобальної операції ФСБ/ҐРУ він вже став шісткою своїх формальних підлеглих (аґентів рф). Далі він віддав їм все: іґнор попереджень США, здачу напрямків удару, оголення Київщини, Чонгар.
Він став подільником наших убивць.
Але заодно вони розкололи спецслужби в Україні: на принципових людей, які з цим не бажали миритися, й тих, хто обрав закривати очі, що отримує зарплати від зрадників.
І других аґенти натравили на перших.
Хто вивчав провокації КҐБ проти СБ ОУН в 1940-х, розуміє, про що йдеться.
Бо доки Малюк буде ганятися за Червінським, в нього не буде часу заважати аґентам руйнувати нашу оборону. Бо то ж треба ще докопатися, яким компроматом рф натиснула на Зеленського, що він призначив Кулініча, передав Деркачеві плівки проти Байдена і дозволив Богуслаєву постачати двигуни рашці для вбивства наших солдат. А в інтерв'ю назвати "негідником" Червінського і закрити на 60 діб це не страшно. Тому розвідники ГУР перед вторгненням були зайняті викраденням Чауса з Молдови, вибиванням з нього зізнань на політичного опонента Зеленського, а операції проти росії були згорнуті. Деякі патріотичні офіцери все одно зуміли в ініціятивному порядку замінувати мости на Київщині, але це вже не були системні дії.
Ворог зумів знищити спецслужби України. Також ворог зумів змусити спецслужби замість ворога боротися всередині. Просто класика роботи ворожих спецслужб.
Але потім відбулося вторгнення. І багато чого в аґентів поламалося. Перший місяць вони взагалі тремтіли, щоб патріотичні контррозвідники під шумок їх не кончили, коли в перший місяць багатьох таких офіцери виловлювали і в кращому випадку били їб**о.
Самому Зеленському в перший місяць взагалі ввижалися російські парашутисти, штурми Банкової, перестрілки і мівіна.
А потім переляк пройшов і з'явилося відчуття, що доведеться відповідати. Зеленський не позбавився аґентури у своєму оточенні, і аґентура активно посприяла в його голові появі цього відчуття.
І Вова знову став їх шісткою.
Користуючись його страхом, що за все доведеться відповідати, аґенти ворога зараз продовжують витискати з нього рішення, спрямовані на руйнування держави.
Управлінський хаос, двовладдя в Армії, слабке військове виробництво, розкрадання західної допомоги. При цьому заборона критики, яка лише загострює проблеми. При цьому скотомарафон, в якому проповідують вождизм, що є ознакою примітивних суспільств.
Треба сприймати арешт Романа Червінського як втрату у війні. Треба так сприймати Муженка, Кривоноса, Марченка, групу Червінського і всіх "політичних", кого клоун відсунув від можливости внести вклад в перемогу й засунув "керівниками групи капеланів". Але розвідник Червінський своєю жертвою зараз ще й оголив невирішену проблему: зрадники на чолі держави нікуди не ділися. Вони й далі нас руйнують.
І всі ті, хто мовчить на цю тему, просто допомагають резидентурі ворога.
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Не вірте, що аґенти всесильні і "ми з ними не зможемо перемогти". Шпигуноманія - це їхня мета. Вони ХОЧУТЬ, щоб ви так думали.
Говоріть про них. Коли ми про них говоримо, вони втрачають 90% свого впливу.
Ми обов'язково переможемо.
Але доки вони будуть непокарані, ми будемо платити ще один податок кров'ю наших героїв.
***, може ну його нахєр цей совковий показушний цирк для фотосесії!
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».