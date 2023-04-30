На фронті загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ Андрій "Кельт" Лінійчук
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Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Starstreak 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України Андрій Лінійчук загинув під час чергового ворожого обстрілу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель героя повідомила 95 окрема десантно-штурмова бригада.
"У боях за Україну загинув легендарний зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних силах", – ідеться у повідомленні.
25-річний Андрій "Кельт" Лінійчук під час повномасштабного вторгнення став найрезультативнішим зенітником ЗСУ. Він збив 16 дронів "Орлан-10", один БПЛА "Zala" та ворожий вертоліт Ка-52, за що отримав орден "За мужність".
За час вторгнення "Кельт" двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт. На жаль, під час чергового обстрілу з боку росіян Андрій Лінійчук загинув.
Андрій родом із Житомирщини. Ще у 2020 році після закінчення університету він підписав контракт та пішов у лави ЗСУ боронити нашу країну на Сході. Повномасштабне вторгнення він зустрів під Горлівкою, що на Донеччині.
Андрій Лінійчук був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації Starstreak, яку розробили у Британії та надали Україні в межах військової допомоги.
"Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія", – написав побратим бійця.
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надіюсь після війни він подумає про це
В результаті розмінування криського перешийку і тд. і початок війни
Я, доречі, Зелю як кандидата не сприймаю також. Грає воль бойового президента він не погано, але такі люди як Татаров у команді і політичні переслідування - це чорна мітка для мене.
Слабка позиція.
Де, побрехунчику? Приклад наведи хоч один своєї брехні, де б я хочь когось криворізького хоч кудись совав
ти, до речі, на питання сциканула відповісти.
для хєрмаклоуна крім зелі хтось існує?
Бо ти не по доказах і не по аргументах - ти штатний гімномет на зарплатні, роботою якого є лайно розкидувати
і відповідай на питання. твої прикацаплнні вкиди "якщо не клоун, то хто?" сумні, як зеля після питань бутусова.
В Україні десятки мільйонів розумніші, освіченіші, порядніши за це гундосе опудало
на Майдан та попередити владу, що за мародерство та зраду буде відповідальність.
Бо неможливо перемогти ворога зовнішнього, поки зрада є всередині..."
https://www.youtube.com/watch?v=WK1UIsukhy0&t=1s
Але чому тільки орденом? чому не присвоєно Герой України? Пікалов з Кошовим(Лисим) нічого не збивали крім корків з пляшок і отримали ті ж ордени...
Люди, котрим це подобається
O Kassiop
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Сергій Шешеня
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СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.
СЛАВА УКРАЇНІ і смерть клятим москалям🇺🇦💪👍