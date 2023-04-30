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На фронті загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ Андрій "Кельт" Лінійчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Starstreak 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України Андрій Лінійчук загинув під час чергового ворожого обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель героя повідомила 95 окрема десантно-штурмова бригада.

"У боях за Україну загинув легендарний зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних силах", – ідеться у повідомленні.

25-річний Андрій "Кельт" Лінійчук під час повномасштабного вторгнення став найрезультативнішим зенітником ЗСУ. Він збив 16 дронів "Орлан-10", один БПЛА "Zala" та ворожий вертоліт Ка-52, за що отримав орден "За мужність".

За час вторгнення "Кельт" двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт. На жаль, під час чергового обстрілу з боку росіян Андрій Лінійчук загинув.

На фронті загинув найрезультативніший зенітник ЗСУ Андрій Кельт Лінійчук 01

Андрій родом із Житомирщини. Ще у 2020 році після закінчення університету він підписав контракт та пішов у лави ЗСУ боронити нашу країну на Сході. Повномасштабне вторгнення він зустрів під Горлівкою, що на Донеччині.

Андрій Лінійчук був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації Starstreak, яку розробили у Британії та надали Україні в межах військової допомоги.

Також читайте: У боях за Україну загинув Володимир Мукан

"Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів. Ми обов’язково помстимося за смерть Андрія", – написав побратим бійця.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Від пороха також не в захваті но при ньому багато було підтримки армії і розвток військової індустрії (ракети бмпшки ітд.) но потім люди проголосували за дороги і піаніно в часи холери) і ці всі програми закрили бо дехто хотів договоритись про мир і перестати стріляти

В результаті розмінування криського перешийку і тд. і початок війни
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30.04.2023 17:47
+43
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30.04.2023 17:36
+36
Смерть кацапським підарам!
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30.04.2023 17:29
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Трохи не так. Хоч ми і не такі завзяті, але доки живі, будемо будувати нашу Країну та незалежність. Героям Слава!!!
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30.04.2023 17:28 Відповісти
я б за Залужного проголосував

надіюсь після війни він подумає про це
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30.04.2023 17:41 Відповісти
Хороший воєначальник далеко не завжди хороший політик, політика його тільки зіпсує,нехай будує армію, тим більше що досвід буде величезний, це його справа в якій він є професіоналом
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30.04.2023 17:44 Відповісти
Від пороха також не в захваті но при ньому багато було підтримки армії і розвток військової індустрії (ракети бмпшки ітд.) но потім люди проголосували за дороги і піаніно в часи холери) і ці всі програми закрили бо дехто хотів договоритись про мир і перестати стріляти

В результаті розмінування криського перешийку і тд. і початок війни
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30.04.2023 17:47 Відповісти
Проти Порошенка голосували, бо на третій рік його президенства почала вилазити його паскудна сутність.
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30.04.2023 23:53 Відповісти
для хєрмаклоуна крім зелі хтось існує?
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30.04.2023 17:49 Відповісти
Хто такий хермаклоун?
Я, доречі, Зелю як кандидата не сприймаю також. Грає воль бойового президента він не погано, але такі люди як Татаров у команді і політичні переслідування - це чорна мітка для мене.
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30.04.2023 17:59 Відповісти
не треба істерик, чмоня. ти відомий хєрмаклоун. прими це
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30.04.2023 18:04 Відповісти
Істерики тільки у вас - бо аргументації 0, одразу спроби перейти на особистості і оббрехати опонента.
Слабка позиція.
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30.04.2023 18:09 Відповісти
не плач, чмоня. аргументи кому, клоуну зеленому? ти свого криворізького ідола сунеш у кожну дірку. а аргументи чуєш- тікаєш, як було не раз
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30.04.2023 18:12 Відповісти
"ти свого криворізького ідола сунеш"
Де, побрехунчику? Приклад наведи хоч один своєї брехні, де б я хочь когось криворізького хоч кудись совав
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30.04.2023 18:15 Відповісти
півнику, це марна справа) кукурікай далі, моя справа тебе, бота, позначити.
ти, до речі, на питання сциканула відповісти.
для хєрмаклоуна крім зелі хтось існує?
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30.04.2023 18:19 Відповісти
Твоя ботська справа - оббрехувати тих, хто не підтримує олігарха, який тобі платить - і жодного доказу своєї брехні ти звісно, надати не можеш.
Бо ти не по доказах і не по аргументах - ти штатний гімномет на зарплатні, роботою якого є лайно розкидувати
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30.04.2023 18:41 Відповісти
Що ти тут дурня клеїш?, на 100% згоден з акаб акабіч, ти знатний прокацаплений 3,14дерок.
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30.04.2023 19:16 Відповісти
Твій сусід по відділку пропаганди? Приклад наведи хоч один моєї "прокацапленості", ботяро брехливе!
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30.04.2023 19:35 Відповісти
А якого це олігарха не підтримує, Беню? Чи можливо Ахметова? Або новінського чи медведчука? Чи пінчука? Чи всіх зразу? Від Бені - президент Зеля, від Ахметова - прем'єр Шмигаль, від медведчука спікер парламента Стефанчук. А від януковича - єрмак, татаров, демченко, смірнов..., фактично вся ОПа. Якраз ці олігархи і висмоктують газ, нафту, воду з українських труб, а цукерки хоч бери, а хоч бери Бориса Колєснікова чи Зеліні. Можеш брати італійські, французські, а можеш навіть білоруські, а газ один і в одній трубі і вибору немає, береш тільки в олігархів, які величезні друзі Володі Боневтіка.
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30.04.2023 20:14 Відповісти
не ний. ти відомий хермаклоун. прими це.
і відповідай на питання. твої прикацаплнні вкиди "якщо не клоун, то хто?" сумні, як зеля після питань бутусова.
В Україні десятки мільйонів розумніші, освіченіші, порядніши за це гундосе опудало
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30.04.2023 18:10 Відповісти
Ти, мабуть, української не розумієш, брехунчику, бо як ти з моєї фрази "Зелю як кандидата не сприймаю" побачило якщо не клоун, то хто?"
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30.04.2023 18:17 Відповісти
чмонька, що ти ниєш. давай бодріше. бери приклад з мазурашу та безуглої
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30.04.2023 18:20 Відповісти
ще й перевзувається на ходу, сумненьке)
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30.04.2023 18:22 Відповісти
йермаки й татарови мабуть !
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30.04.2023 17:44 Відповісти
Герою Слава!!!
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30.04.2023 17:25 Відповісти
Смерть кацапським підарам!
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30.04.2023 17:29 Відповісти
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30.04.2023 17:36 Відповісти
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30.04.2023 17:36 Відповісти
Останнім часом часто гинуть самі результативні воїни , професіонали , досвідченні бійці, особливо ті що негативно ставляться до ЗЕленої сволоти... мабуть посто збіг обставин...
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30.04.2023 17:47 Відповісти
Просто, більшість їх на найгарячішому напрямку, бахмутському.
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30.04.2023 20:38 Відповісти
Олег Барна. Відео від 2 квітня 2023, за 2 тижні до загибелі: "Народ має зараз вийти
на Майдан та попередити владу, що за мародерство та зраду буде відповідальність.
Бо неможливо перемогти ворога зовнішнього, поки зрада є всередині..."
https://www.youtube.com/watch?v=WK1UIsukhy0&t=1s
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30.04.2023 17:58 Відповісти
Вічна Память,Родині співчутя
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30.04.2023 18:09 Відповісти
Дуже жаль. Земля пухом. Гинуть найкращі. А 95 кв. веселить дебілів і хрен забив на війну. Співчуття родині і друзям.
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30.04.2023 18:16 Відповісти
С.У.М.
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30.04.2023 18:18 Відповісти
Земля пухом героям України.
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30.04.2023 18:18 Відповісти
😢😢😢
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30.04.2023 18:19 Відповісти
смерть кацапляндии и ее зоотечественникам-бесам и стаду сатаны - козлищам. аминь.
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30.04.2023 18:20 Відповісти
Нажаль, гинуть найкращі, і їх усе менше залишається. Зате гівна повно
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30.04.2023 18:23 Відповісти
Вічна Слава Герою!
Але чому тільки орденом? чому не присвоєно Герой України? Пікалов з Кошовим(Лисим) нічого не збивали крім корків з пляшок і отримали ті ж ордени...
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30.04.2023 18:29 Відповісти
Дякуємо за твій подвиг, Герою! Вічна пам'ять!😢
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30.04.2023 18:37 Відповісти
Чомусь гинуть патріоти найкращі ,а всякі колоборанти ,олігархи ,корупціонери ,мажори ,різні "батальйони монаки ",злочинці та інша мерзота продовжує жирувати, їх війна не стосуєтся.
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30.04.2023 18:49 Відповісти
панове, видалiть цих гнид.

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O Kassiop

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Сергій Шешеня

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30.04.2023 18:51 Відповісти
.

СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

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30.04.2023 18:57 Відповісти
Царство небесне! та Вічна пам'ять!
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30.04.2023 19:19 Відповісти
Сум…жаль…біль…Слава герою!!!
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30.04.2023 19:27 Відповісти
Біль , біль , біль , гинуть красені хлопці , щоб жили українці . Слава Героям!
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30.04.2023 19:36 Відповісти
Geroi ne vmirayut' ! Vi4na Slava ! Svitla Pam'yat'...
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30.04.2023 19:40 Відповісти
Какая утрата...
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30.04.2023 20:40 Відповісти
Лінійчук -Боєць яких тяжко вішукати. Не повернеш його. Слава хлопцю довічно!
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30.04.2023 22:23 Відповісти
Світла Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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30.04.2023 23:44 Відповісти
За час вторгнення "Кельт" двічі зазнав поранень, а після лікування повертався на фронт. На жаль, під час чергового обстрілу з боку РАШИСТІВ(А НЕ РОСІЯН) Андрій Лінійчук загинув.
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01.05.2023 00:45 Відповісти
Царство небесне Герою!!!!!!!! Його батьки можуть пишатися таким сином-героєм!!!
СЛАВА УКРАЇНІ і смерть клятим москалям🇺🇦💪👍
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01.05.2023 05:04 Відповісти
 
 