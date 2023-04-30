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Мельник Андрій (224) переговори з Росією (547)

Україна не піде на жодні компроміси з Росією, - Мельник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мельник,андрій

Україна не піде на жодні компроміси з Росією - компроміси не забезпечать надійний мир.

Про це в інтерв'ю німецькому виданняю Morgenpost повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ. 

"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для всіх нас, щонайбільше – крихке перемир'я. Будь-які балачки про переговори також є повною нісенітницею, тому що росіяни взагалі не хочуть вести переговори", – сказав Мельник.

За його словами, Україна не прагне миру за будь яку ціну. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs та Wiesel, - Мельник
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Топ коментарі
+19
Мельник нормальний дипломат. Навідміну від клоунів із кварталу95 - він все говорить по дєлу.
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30.04.2023 18:23
+9
кожен діючий дипломат в Україні має пряме підпорядкування офісу ЄрЗе. Якщо він щось зробить (чи ляпне) без погодження - матиме проблеми.
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30.04.2023 18:33
+6
Мельник, не нормальний дипломат. Він втілення какойРазніци. Хто йому платить, той і танцює.
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30.04.2023 18:35
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Закройте рты всем украинским чиновникам, прекратите позорить страну!
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30.04.2023 18:21 Відповісти
Мельник нормальний дипломат. Навідміну від клоунів із кварталу95 - він все говорить по дєлу.
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30.04.2023 18:23 Відповісти
кожен діючий дипломат в Україні має пряме підпорядкування офісу ЄрЗе. Якщо він щось зробить (чи ляпне) без погодження - матиме проблеми.
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30.04.2023 18:33 Відповісти
Мельник, не нормальний дипломат. Він втілення какойРазніци. Хто йому платить, той і танцює.
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30.04.2023 18:35 Відповісти
Не согласен, Мельник топил вип политиков ещё при Меркель, его приглашали на ведущие тв бундеса в пром тайм. На момент рашиского вторжения, он имел рейтинг, которому могли позавидовать многие немецкие политики. Мы его тут чуть ли не "расстреливали", а немцы начинали прислушиваться... Жертва его стилистики - изгнание, результат - Бундес превратится в самого большого поставщика боевой техники в Европе!
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01.05.2023 00:31 Відповісти
ага ,нормальний НІМИЙ "депломат" як воно сосало в 21 му коли німаки не хтіли давати дозволу на реекспорт? не чув,а ніхто не чув,бо ніхто й не знав що у нас є посол в Німеччині,а зараз це бидло стало блохером,і як ***** не робило за ДЕРЖАВНИЙ кошт,так і не робить,і так нагадаю тобі,тільки коли того фарбованого підоррва викинули з Берліну,німці почали рухатись
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30.04.2023 18:48 Відповісти
ghfhg jhjh Реєстрація: 07.03.2022
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30.04.2023 19:09 Відповісти
ем шо? я вже тобі писав про твій хворий фетиш про річ посполиту,напишу ще раз. але бачу ти ше й на гівнярів різних дрочиш...
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30.04.2023 19:12 Відповісти
Мельник - профнепригодний ідіот, а не дипломат. Бо дипломат має висловлючатись ДИПЛОМАТИЧНО, а Мельник - базарна баба, яка про дипломатичнісь ніколи в житті не чула.
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30.04.2023 19:02 Відповісти
Мельник - супер дипломат, а твой коменнт базарная кремлёвская пропаганда.
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30.04.2023 19:06 Відповісти
Так, для кремлівської ботні під німецьким прапором Мельник, звісно, "супер дипломат", бо Україні він напаскудив сильно своїми хамськими недипломатичними пасажами проти керівницства Німеччини.
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30.04.2023 19:08 Відповісти
То, что Германия сейчас даёт танки ПВО - 100% заслуга Мельника. Я смотрю немецкое ТБ, его часто упоминают. Мельник вправил немцам мозги.
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30.04.2023 19:13 Відповісти
Наоборот - Германия начала давать нам ПВО ПОСЛЕ того, как Мельника убрали с должности посла!
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30.04.2023 19:16 Відповісти
Естественно после и благодаря ему
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30.04.2023 19:17 Відповісти
Точно - при Мельникові не давали, а як Мельника зняли за профнепригодність та поставили іншого посла - то почали давати - але то "завдяки Мельникові", егеж.
Цей ідіот-хайпожер ще підводні човни вимагав у Німеччини - нам же зараз не міномети і літаки, а підводні човни потрібні. Добре, що його хоч зняли з посади!
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30.04.2023 19:30 Відповісти
Германия даёт подлодки Израилю задарма, Украина хуже считаешь?
И при этом ФРГ закрывает глаза на то, что на этих лодках в Израиле устанавливают ядерные ракеты.
И делают он так только потому, что Израиль давно ведёт с немцами дипломатию в стиле Мельника.
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30.04.2023 19:40 Відповісти
Украине СЕЙЧАС нужны САМОЛЕТЫ, СНАРЯДЫ, МИНЫ, МИНОМЕТЫ, АРТИЛЛЕРИЯ, ТАНКИ, но никак не подводные лодки!
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30.04.2023 19:45 Відповісти
Смешной, чем больше потребуешь/попростшь - тем больше получишь.
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30.04.2023 19:47 Відповісти
Просить нужно больше того, что НУЖНО, а не чего попало! Нам нужно БОЛЬШЕ снарядов - много больше, чем нам могут их дать, кой черт нам сейчас подлодка? Чтобы что??
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30.04.2023 19:49 Відповісти
Просити не те, що реально потрібно ЗАРАЗ, а щось хайпове на кшалт "підводного човна" тільки шкодить Україні, бо розмиває реальні запроси отаким от тупим хайпом!

" дипломатию в стиле Мельника."
Та невже? Ізраільский посол теж Шольца ліверною ковбасою називає?
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30.04.2023 19:48 Відповісти
Тому, що ісраїль разом зі США нагнули Німеччину.
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30.04.2023 21:08 Відповісти
Як би не Мельник, який розбурхав гниле європейське болото, то Шольц би шольцив, а Макрон макронив по сі пори. Бути дипломатом абсолютно не означає запхнути язика собі в сраку і боятися навіть зиркати.
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30.04.2023 19:22 Відповісти
Жодного хамства від Мельника не було , дещо жорсткі заяви були , але це виправдано . Німців треба було ворушити , інакше вони б і досі надсилали нам каски та ковдри ..
Керівництво Німеччини на таке відношення до себе тоді заслуговували , тому й отримали " на горіхи " .
Коли Шольц перестав бути "ліверкою" , і врешті усвідомив що з ****** не потрібно сюсюкатись , а треба надати Україні всю необхідну зброю , Мельник публічно забрав свої слова назад .
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30.04.2023 19:47 Відповісти
Назвати Канцлера Німеччини "ліверною ковбасою" - це не хамство?? А що тоді хамство, якщо навіть це не хамство? Німці від Мельника в шоці були - тому його й звільнили, бо, мабуть, німці попросили прибрати від них цього профнепригодного.
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30.04.2023 19:51 Відповісти
Не тринди..но сматрі в хлаза лівєрной калбасє
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02.05.2023 02:16 Відповісти
Коли тебе 3,14-дять ти вимагатимеш дуелі по правилам, якщо ж не погодяться , то подасиш в суд... Успіху
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02.05.2023 02:17 Відповісти
Такій самий уйобок як і ти
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30.04.2023 20:41 Відповісти
...Прямо таки - всєм . ??
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30.04.2023 18:57 Відповісти
Владимир Капарунин 70d08e2e Реєстрація: 24.02.2023
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30.04.2023 19:03 Відповісти
Благодарю за рекламу, но я в ней не нуждаюсь, за это время я написал наверное больше сотни

комментариев и три статьи, вы тоже можете этим похвалиться?
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30.04.2023 19:38 Відповісти
Свой рот кацапский закрой!
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30.04.2023 19:04 Відповісти
Шо ти верзеш, імбецил?
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30.04.2023 21:06 Відповісти
Україна не піде, а піде дерьмозельмак.
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30.04.2023 18:24 Відповісти
Він може спробувати, і не більше.
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30.04.2023 18:27 Відповісти
Нажаль так казали з самого початку його обрання.Нехай тільки спробує перетнути лінії, ми його знесемо. А зараз він перетнув не тільки лінії а ще поля і розори і всі червоні.Подивитесь скільки страшних злочинів зроблено цією бандою зеушльопків.Якщо буде колись суд і вспливуть всі докази , то волосся встане дибки навіть і на
спинах .
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30.04.2023 18:40 Відповісти
У цієї задачки є тільки одне вирішення - повна Перемога України!!!
В іншому випадку війна розшириться на захід Балтія,Польща,Молдова, Румунія
Кацапам того не витягнути)
Слава Україні! смерть-маскалям!
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30.04.2023 18:34 Відповісти
Можете і далі пугати пів Європи, але ***** нікуди далі не піде, проковтнувши Україну. Молдову він ще може ковтнути. Все. Ні в Польщу, ні в Прибалтику він не полізе. Я розумію, що це дипломатія по утриманню допомоги і зброї, але це єдина правда.
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30.04.2023 20:50 Відповісти
Тема Гермаії не розкрита. НеЗаЧьот.
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30.04.2023 18:37 Відповісти
А ви ктотакой, містер Мельник, щоб робити такі заяви?
У нас одна особа вирішує долю України, і це не ви!
Чи подобається «корчити з себе» замміністра?!
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30.04.2023 18:42 Відповісти
Хочешь по торговать Украиной, чи що?
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30.04.2023 19:10 Відповісти
пан Посол пишеться з великої літери і надається пожиттєво, падонок !
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30.04.2023 19:11 Відповісти
А ти хто таке. що ховається під ніком віго? Ти - неіснуюча дурілка картонная. Порожнє місце.
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30.04.2023 21:10 Відповісти
Замминистра имеет полномочия для таких заявлений?
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30.04.2023 20:40 Відповісти
сначала это чмо выполняло задание дерьмака ухудшить отношения с Германией...
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01.05.2023 06:54 Відповісти
 
 