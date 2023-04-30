Україна не піде на жодні компроміси з Росією, - Мельник
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Україна не піде на жодні компроміси з Росією - компроміси не забезпечать надійний мир.
Про це в інтерв'ю німецькому виданняю Morgenpost повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для всіх нас, щонайбільше – крихке перемир'я. Будь-які балачки про переговори також є повною нісенітницею, тому що росіяни взагалі не хочуть вести переговори", – сказав Мельник.
За його словами, Україна не прагне миру за будь яку ціну.
Топ коментарі
+19 Super Gut
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+9 Ан Мур
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+6 Чайка Київ
показати весь коментар30.04.2023 18:35
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Будь ласка, зачекайте...
Цей ідіот-хайпожер ще підводні човни вимагав у Німеччини - нам же зараз не міномети і літаки, а підводні човни потрібні. Добре, що його хоч зняли з посади!
И при этом ФРГ закрывает глаза на то, что на этих лодках в Израиле устанавливают ядерные ракеты.
И делают он так только потому, что Израиль давно ведёт с немцами дипломатию в стиле Мельника.
" дипломатию в стиле Мельника."
Та невже? Ізраільский посол теж Шольца ліверною ковбасою називає?
Керівництво Німеччини на таке відношення до себе тоді заслуговували , тому й отримали " на горіхи " .
Коли Шольц перестав бути "ліверкою" , і врешті усвідомив що з ****** не потрібно сюсюкатись , а треба надати Україні всю необхідну зброю , Мельник публічно забрав свої слова назад .
комментариев и три статьи, вы тоже можете этим похвалиться?
спинах .
В іншому випадку війна розшириться на захід Балтія,Польща,Молдова, Румунія
Кацапам того не витягнути)
Слава Україні! смерть-маскалям!
У нас одна особа вирішує долю України, і це не ви!
Чи подобається «корчити з себе» замміністра?!