"Найближчим часом усі побачать очікувані результати", - Буданов про контрнаступ
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Найближчим часом усі побачать очікувані результати контрнаступу. Його головною задачею буде звільнення всіх окупованих територій.
Про це в інтерв'ю американському телеканалу PBS заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.
Окрім цього Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, щодо того, що "Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження логістики росіян на території окупованого Криму та східної частини Донбасу".
Нагадаємо, нещодавно Буданов заявляв, що Україна наближається до "вирішальної битви".
Топ коментарі
+49 Герхард
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+43 sergej gorin
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Херой зебільний!
Ти, падло зеленосраке, хоча б приблизно уявляєш ціну Бахмута та Авдіївки?
Верим в ЗСУ и ждём....но не торопим.Пусть соберутся на 100% и вжарят по руснявым так,чтоб они уже не смогли отойти до конца войны и тикали до самих болот.