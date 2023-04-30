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Буданов (345) контрнаступ (419)

"Найближчим часом усі побачать очікувані результати", - Буданов про контрнаступ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Найближчим часом усі побачать очікувані результати контрнаступу. Його головною задачею буде звільнення всіх окупованих територій.

Про це в інтерв'ю американському телеканалу PBS заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ. 

Окрім цього Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, щодо того, що "Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження логістики росіян на території окупованого Криму та східної частини Донбасу".

Нагадаємо, нещодавно Буданов заявляв, що Україна наближається до "вирішальної битви". 

Читайте: Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов
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Топ коментарі
+49
Цей літьоха точно з розвідки, а не з ток-шоу Г+Г?
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30.04.2023 18:29
+45
Таке ж тріпло як і ЗЕ.
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30.04.2023 18:28
+43
Будь ласка , закрийте пельку.Коли побачим тоді і самі скажемо подяку нашим захисникам, а зараз закрийте пельку....
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30.04.2023 18:30
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А ти або хтось з твоїх близьких бував у Бахмуті або Авдіївці?
Херой зебільний!
Ти, падло зеленосраке, хоча б приблизно уявляєш ціну Бахмута та Авдіївки?
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30.04.2023 20:23 Відповісти
І не розпухне ж язик у цього *****на. Щаслива людина; інших справ не має, а зарплатня, гадаю, чималенька!
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30.04.2023 19:48 Відповісти
Протеже першої Маші , яке перепригнуло шість сходинок , завдяки особистій помічниці Зеленського
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30.04.2023 22:49 Відповісти
В Зєлькіній колоді є ще один подібний персонаж,Сашко Поворознюк
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30.04.2023 19:53 Відповісти
Смотрите на это с другой стороны.....раз вливают много пиара в контрнаступ,значит уверены в его успехе.....значит по всем их анализам и прогнозам оркам песта
Верим в ЗСУ и ждём....но не торопим.Пусть соберутся на 100% и вжарят по руснявым так,чтоб они уже не смогли отойти до конца войны и тикали до самих болот.
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30.04.2023 20:59 Відповісти
👍👋
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30.04.2023 22:23 Відповісти
Skoro namecajetsia kacapam to sto oni ecio nevydeli.Eto ne tolko novoje voruzenyje,no i sama taktika vojni ona budet dlia kacapov ecio nevydena.
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30.04.2023 21:08 Відповісти
Ми не горді, почекаємо. Тим паче, що скільки там того часу залишилось до травня, коли Міша Подоляк роздягнється і зануриться у Ялті у Чорне море, як і обіцяв.
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30.04.2023 21:23 Відповісти
Зе уже отчитался зарубежным СМИ о невозможности наступления-т.к. СМИ об этом всем рассказали.Кокс делает своё чёрное дело.
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30.04.2023 23:39 Відповісти
когда о контрнаступлении на фронте говорит какое-то дырэхтор управления буданов, уровень которого - это командир роты, но не говорит Залужный, то хочется спросить у диктора буданова - а чего оно лезет поперед батьки в пекло?
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01.05.2023 06:50 Відповісти
Найбільше вражає, як цей обдолбанець зі всіх сил пнеться надати своїй морді виразу глибоких філософських роздумів: задумчивий погляд, весь такий виснажений та у переживаннях (звісно ж - за долю Батьківщини...)
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01.05.2023 08:21 Відповісти
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