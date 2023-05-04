Трибунал щодо злочинів Росії має відбутися в Гаазі, - спільна заява Зеленського та Рютте

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі 4 травня. У ній зокрема зазначається, що Спеціальний трибунал над Росією має відбутися в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст заяви, який оприлюднив Офіс Президента.

Сторони привітали зобов’язання 36 країн, які наразі приєдналися до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Ми закликаємо інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності. Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу", – заявили політики.

Читайте: Україна не хоче погоджуватися на гібридний трибунал над Росією. Це одне з принципових питань, - Зеленський

Також вони привітали створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі і подякували членам Спільної слідчої групи, Європейській комісії та Євроюсту за роботу в цьому напрямку. Вони висловили думку, що ICPA є першим кроком до справедливості за злочин агресії, скоєний Росією.

Зеленський та Рютте також високо оцінили зусилля Міжнародного кримінального суду з розслідування воєнних злочинів російських військ. Зокрема, Нідерланди обіцяють протягом 2023 року відправити в Україну додаткові дві судово-медичні місії для роботи під прапором МКС. Водночас, йдеться в заяві, основну роботу з розслідування міжнародних злочинів має виконати Офіс генерального прокурора України.

Також читайте: Всі хочуть бачити Путіна в Гаазі. Це станеться, коли ми переможемо, - Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у Гаазі з офіційним візитом.