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Гаага (254) Зеленський (17439) трибунал (231) Рютте Марк (163)

Трибунал щодо злочинів Росії має відбутися в Гаазі, - спільна заява Зеленського та Рютте

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рютте,зеленський

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі 4 травня. У ній зокрема зазначається, що Спеціальний трибунал над Росією має відбутися в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст заяви, який оприлюднив Офіс Президента. 

Сторони привітали зобов’язання 36 країн, які наразі приєдналися до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Ми закликаємо інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності. Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу", – заявили політики.

Читайте: Україна не хоче погоджуватися на гібридний трибунал над Росією. Це одне з принципових питань, - Зеленський

Також вони привітали створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі і подякували членам Спільної слідчої групи, Європейській комісії та Євроюсту за роботу в цьому напрямку. Вони висловили думку, що ICPA є першим кроком до справедливості за злочин агресії, скоєний Росією.

Зеленський та Рютте також високо оцінили зусилля Міжнародного кримінального суду з розслідування воєнних злочинів російських військ. Зокрема, Нідерланди обіцяють протягом 2023 року відправити в Україну додаткові дві судово-медичні місії для роботи під прапором МКС. Водночас, йдеться в заяві, основну роботу з розслідування міжнародних злочинів має виконати Офіс генерального прокурора України.

Також читайте: Всі хочуть бачити Путіна в Гаазі. Це станеться, коли ми переможемо, - Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у Гаазі з офіційним візитом. 
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Топ коментарі
+9
Державного зрадника там теж судитимуть?
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04.05.2023 22:00
+7
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04.05.2023 21:59
+7
Таке "правосуддя", яке ти влаштував Марченку, Кривоносу, Павловському, Ріфмайстру, Порошенку, Червінському? Лицемірна скотина
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04.05.2023 22:14
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04.05.2023 21:59 Відповісти
це символічно
але ще більш символічніше десь на соловках
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04.05.2023 21:59 Відповісти
Державного зрадника там теж судитимуть?
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04.05.2023 22:00 Відповісти
Хороша новина. Таки дотиснув їх наш Президент!
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04.05.2023 22:09 Відповісти
Баканов згоден на всі 100
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04.05.2023 22:17 Відповісти
ваш президент Їрмак

Vavlud Vav... Не встиг лідор повернути голову, аж тут серйозні дяді і тьоті з'явились. Впадає в очі, що Їрмачидло тут за головного. Зараз понабігають падляківські бльоХери та бльоХериці із...: #невсьотакоднозначно або #винетакзрозуміли...а воно бовтаеться в сторінці..як ла-но в ополонці..НЕ СМІШНО...соромно і огидно І , да..придивіться на вираз його пики...і стиснуті від люті кулаки...
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05.05.2023 04:23 Відповісти
Як тільки Кремль заявив, що для Зеленського більше не буде особистих гарантій безпеки, так одразу ж на Банковій почалася істерика через те, що анонсували його поїздку до Німеччини. Хоча коли було повідомлено заздалегідь про його візити до Брюселлю та Польщі, він так не істерив

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04.05.2023 22:11 Відповісти
не ведіть себе як кацапські придурки, не такої пишіть куйні!
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04.05.2023 22:23 Відповісти
Хто ж буде рубити сук на якому сидять? Хотіли б вбити, вже рознесли б пів Київа.
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04.05.2023 22:24 Відповісти
Таке "правосуддя", яке ти влаштував Марченку, Кривоносу, Павловському, Ріфмайстру, Порошенку, Червінському? Лицемірна скотина
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04.05.2023 22:14 Відповісти
+100500

.. і щойно, Червінському.
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05.05.2023 04:25 Відповісти
В Москве выразили глубокую озабоченность
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04.05.2023 23:28 Відповісти
А у пуйла там живёт какая-то из "этих женщин"™? Или уже давно не живёт?
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05.05.2023 00:18 Відповісти
Сначала надо привести тварейс болот мацковии
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05.05.2023 07:41 Відповісти
Да-да...будет трибунал...такой же как и санкции....условный...
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05.05.2023 07:45 Відповісти
там около сотни лежат свежие
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05.05.2023 08:14 Відповісти
и их мам
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05.05.2023 08:17 Відповісти
 
 