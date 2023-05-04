Відставлений російський генерал-полковник Мізінцев, якого називали "м’ясником Маріуполя", став найманцем ПВК "Вагнер"
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Російські пропагандисти оприлюднили інформацію, що відставлений генерал-полковник російської армії Михайло Мізінцев став найманцем ПВК "Вагнер".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандисти.
Так, у їхніх пабліках було оприлюднена заява Пригожина: "Вчора на раді командирів ПВК "Вагнер" було ухвалено рішення запропонувати генерал-полковнику Мізінцеву Михайлу Євгеновичу посаду першого заступника командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна (він же "Вагнер")".
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Гаспада юнкера,
Кем вы были вчера ?
Ну а сегодня вы полу-урки...
Пазор!
бо навіть на ганьбу не тягне
а керує ними - маршал ???
Тобто йому потрібнa звичка вбивати і відсутність страху перед кров'ю.
случай небывалый в руZZкой армии
Вонощо, якійсь Київський військовий ВНЗ закінчувало???
Дімон вже пропердів лисину, пригожин родився **************.
Хто там патлатий? Нє, не не ослойоб-дон. Хтось інший.
Для собак.