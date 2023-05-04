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армія РФ (13478) ПВК "Вагнер" (1476)

Відставлений російський генерал-полковник Мізінцев, якого називали "м’ясником Маріуполя", став найманцем ПВК "Вагнер"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагнер,мізінцев

Російські пропагандисти оприлюднили інформацію, що відставлений генерал-полковник російської армії Михайло Мізінцев став найманцем ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандисти. 

Так, у їхніх пабліках було оприлюднена заява Пригожина: "Вчора на раді командирів ПВК "Вагнер" було ухвалено рішення запропонувати генерал-полковнику Мізінцеву Михайлу Євгеновичу посаду першого заступника командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна (він же "Вагнер")".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб РФ прагне взяти під контроль російські ПВК, - Буданов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Ще один підар у "вагнері". Скоро до Йоськи на концерт)
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04.05.2023 23:53
+9
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04.05.2023 23:54
+7
Мужики ждут его в Бахмуте....
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04.05.2023 23:56
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Ще один підар у "вагнері". Скоро до Йоськи на концерт)
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04.05.2023 23:53 Відповісти
Може "повар" самолічно закувалдить - "высший руZZкій офіцер", як-ніяк

Гаспада юнкера,
Кем вы были вчера ?
Ну а сегодня вы полу-урки...

Пазор!
бо навіть на ганьбу не тягне
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05.05.2023 07:31 Відповісти
Офіцер би застрелився, а "расєйській ахфіцєр" про таке поняття, як честь, ніколи не чув.
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05.05.2023 07:50 Відповісти
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04.05.2023 23:54 Відповісти
Мужики ждут его в Бахмуте....
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04.05.2023 23:56 Відповісти
Мужики жмут его в Бахмуте....
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05.05.2023 02:43 Відповісти
Будуть мізінчиком длубатись у вагнера в дупі.
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04.05.2023 23:56 Відповісти
А голомозому пора щелепу підв'язувати: завше на фото з роззявленим вафлеприйомником.
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04.05.2023 23:58 Відповісти
Этот ***** не брат бори моисеева?
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04.05.2023 23:58 Відповісти
Білети на карабас.ком.уа?
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04.05.2023 23:58 Відповісти
запропонувати генерал-полковнику Мізінцеву Михайлу Євгеновичу посаду першого заступника командира Джерело: https://censor.net/ua/n3416402


а керує ними - маршал ???
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05.05.2023 00:09 Відповісти
Камерний бугор 😂
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05.05.2023 07:40 Відповісти
Он шо, обідєлся, шо його виперли?!
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05.05.2023 00:11 Відповісти
Пригожин говорив, що вважає за краще мати справу з вбивцями і тими, хто скоїв проти людини тяжкі злочини.

Тобто йому потрібнa звичка вбивати і відсутність страху перед кров'ю.
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05.05.2023 00:16 Відповісти
Орла зі свастикою вже накололи цьому карлику з випученими очима?
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05.05.2023 00:17 Відповісти
а можно его как-то в одну точку с рогозиным совместить на некоторое время? Только так шоб не сильно далеко. Ну там в Моспино, или в Харцызск...
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05.05.2023 00:21 Відповісти
Обіженка, поплакай ще м'ясник
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05.05.2023 01:03 Відповісти
В общем, генерал, наконец, пришел к успеху. Карьера удалась..)))
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05.05.2023 01:06 Відповісти
...генерал-полковник в услужении урки.

случай небывалый в руZZкой армии
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05.05.2023 07:35 Відповісти
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05.05.2023 01:07 Відповісти
А чому фото цієї потвори на фоні Київської пл.Перемоги ???
Вонощо, якійсь Київський військовий ВНЗ закінчувало???
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05.05.2023 08:20 Відповісти
Це вже "початок" Називається "криміналізація армії" Таке було в Громадянську - коли "Білий рух" став втрачать свою привабливість і його почало роздирать протиріччями Воєначальники стали втрачать авторитет і на перший план стали виходить "атамани" І офіцери пішли на службу цим "атаманам"
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05.05.2023 01:27 Відповісти
Генерал-полковники в урок ніколи не служили
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05.05.2023 07:36 Відповісти
Все колись робиться "впервые"!
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05.05.2023 07:57 Відповісти
Якщо хтось цікавився історією рашки - там є закономірність у зачісках царів. Лисий-патлатий.

Дімон вже пропердів лисину, пригожин родився **************.

Хто там патлатий? Нє, не не ослойоб-дон. Хтось інший.
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05.05.2023 02:03 Відповісти
Проект "рашка" взагалі треба закривати на *****
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05.05.2023 04:04 Відповісти
Урка-молотобоєць прігожин патлатий😂
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05.05.2023 07:38 Відповісти
"гойда" на всі їх голови ! 😂
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05.05.2023 07:39 Відповісти
Да після ***** буде тільки попіл на рашці
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05.05.2023 07:45 Відповісти
Мясник пойдёт на колбасу.
Для собак.
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05.05.2023 02:21 Відповісти
Лядьське шапіто
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05.05.2023 02:27 Відповісти
 
 