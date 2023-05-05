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США ніколи не відвернуться від того, що відбувається в Україні, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,держдеп,держдепартамент

Сполучені Штати не мають наміру припиняти підтримку України, яка останніми днями переживає низку масованих ударів з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це на відеобрифінгу заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Сполучені Штати ніколи не відвернуться від того, що відбувається в Україні", - зазначив представник Держдепартаменту США під час брифінгу.

За його словами, з 1 травня РФ завдала понад 145 повітряних ударів територією України. Таким чином, окупанти випускали більше однієї ракети, одного ударного безпілотника або бомби щогодини протягом 24 годин на добу чотири дні поспіль.

Представник Держдепу також наголосив, що, попри те, що Україна ефективно використовує свою протиповітряну оборону, лише за останні три дні внаслідок атак Росії було поранено та вбито понад 100 мирних громадян, серед яких були й діти.

Пател також нагадав, що напередодні Білий дім оголосив про надання додаткових 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.

Також читайте: США робитимуть все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності, - Держдеп про ракетний удар 28 квітня

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
За те що не відвертаєтесь від народу України велика подяка, маєм надію що і надалі підтримка США буде тільки зростати.
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05.05.2023 07:59
+3
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05.05.2023 07:22
+2
Коломойський теж. Однак він ніколи не переймався.
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05.05.2023 07:34
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Трамп і Десантіс вже відвернулися.
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05.05.2023 07:12 Відповісти
Коломойський теж. Однак він ніколи не переймався.
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05.05.2023 07:34 Відповісти
Ну то допоможіть по-людськи, а не по чайній ложці. А то все боєтесь, що путєннападе.
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05.05.2023 07:16 Відповісти
Для деяких людей ніколи не буває достатньо, чи не так?
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05.05.2023 07:36 Відповісти
Зброі ніколи достатньо не буває --- трусіть загашники .
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05.05.2023 07:49 Відповісти
Ми ще постачаємо, вже другий рік. Як щодо того, щоб почати трясти своїх доморощених олігархів?
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05.05.2023 07:58 Відповісти
Вони не по цьому -- затаруються .
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05.05.2023 08:00 Відповісти
І ми також повинні, свого роду 😁
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05.05.2023 08:06 Відповісти
Ви ж багата краіна - світовии жандарм - якось треба пошустріше -- Украіна спливає кров*ю -- з таким звіром зчепились в 21- му столітті .
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05.05.2023 08:13 Відповісти
"пошустріше" кажете? Ну ви і жартун 😂
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05.05.2023 08:25 Відповісти
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05.05.2023 07:22 Відповісти
Дякуємо за підтримку та військову допомогу. Ось тільки одне Вас дуже прошу, посадять на тюремні нари вашу скажену руду мавпу.
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05.05.2023 07:52 Відповісти
За те що не відвертаєтесь від народу України велика подяка, маєм надію що і надалі підтримка США буде тільки зростати.
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05.05.2023 07:59 Відповісти
Не відвертаються, так, але й перемогти не дають. Вже більше року війна і скільки ще триватиме це божевілля - невідомо
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05.05.2023 08:40 Відповісти
Молодці. Як уміло Штати дають можливість кацапам підтягувати резерви, і будувати оборонні лінії. Технологія керованої війни.
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05.05.2023 09:01 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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05.05.2023 09:53 Відповісти
 
 