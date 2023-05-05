Збитий над Києвом Bayraktar - це не сенсація. Коли ми втрачаємо льотчиків, такої уваги немає, - Повітряні сили
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Спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат закликав не робити сенсацію із ситуації зі збиттям БПЛА Bayraktar над Києвом увечері 4 травня.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, на жаль, протиповітряна оборона була змушена збити несправний безпілотник.
"Зрозуміло, що ми вже втрачали їх на фронті, але робити з цього новину не потрібно, буває таке, це техніка. Не можна пускати це на самоплив, треба було його знешкодити", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що коли Сили оборони втрачають на війні літаки та льотчиків, то до цього в рази менше уваги.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 4 травня над Києвом під час повітряної тривоги було збито кілька безпілотників. Повідомлялося про падіння уламків БпЛА у Солом'янському та Печерському районах.
Пізніше Повітряні сили заявили, що у Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.
Будь ласка, зачекайте...
Щось мені нагадало дуже давній виступ ще радянського міністра цивільної авіації, який заявив, що літаки безпечніші за потяги, тому, що кількість аварій в 5 разів менше, ніж на залізниці.
Тільки забув уточнити, що при аварії потяга дуже рідко гинуть люди, максимум - травми, а в них при аварії - всі трупи.
Або ж знищити вже за межами Києва...?
А от те що змушені були знищувати його над містом , це дійсно - погано .
Вот только хотелось бы услышать ответ - какого **я запускать разведывательний или ударный фронтовой беспилотник над столицей воюющей страны? Почему он не летает в степях под Херсоном или над Новой Каховкой. Или тренируют расчеты Патриота, которые охраняют Банковую и Кончу-Заспу?
спочатку ви завели бпла вартістю 5 мільйонів доларів під наш реб який його задавив.
потім ви прийняли ідіотичне рішення збивати просто над містом ПОПРИ ТЕ ЩО АПАРАТ НЕ ПЕРЕБУВАВ ПІД КОНТРОЛЕМ ВОРОГА, ОТЖЕ ВІН НЕ МІГ ПОЧАТИ АТАКУВАТИ ВАЖЛИВІ ОБ'ЄКТИ.
очевидно що не збиваючи апарат як мінімум він би полетів за місто а як максимум не тільки полетів а віддалився від реб і повернувся під контроль.
просто пересрали і знищили своє як у перший день війни повбивали купу наших під генштабом бо подумали що ворог вже в Києві.
Т.е. сбивали беспилотник, который каким-то хером летел через центр Киева и нанесли тем самым удар по Киеву?
результат:
- іміджеві втрати;
- матеріальні втрати;
- скандал перед виробником...