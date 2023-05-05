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Київ (13835) ППО (1827) Байрактар (158) Ігнат (704)

Збитий над Києвом Bayraktar - це не сенсація. Коли ми втрачаємо льотчиків, такої уваги немає, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігнат

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат закликав не робити сенсацію із ситуації зі збиттям БПЛА Bayraktar над Києвом увечері 4 травня.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, на жаль, протиповітряна оборона була змушена збити несправний безпілотник.

"Зрозуміло, що ми вже втрачали їх на фронті, але робити з цього новину не потрібно, буває таке, це техніка. Не можна пускати це на самоплив, треба було його знешкодити", - сказав Ігнат.

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Він зазначив, що коли Сили оборони втрачають на війні літаки та льотчиків, то до цього в рази менше уваги.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 4 травня над Києвом під час повітряної тривоги було збито кілька безпілотників. Повідомлялося про падіння уламків БпЛА у Солом'янському та Печерському районах.

Пізніше Повітряні сили заявили, що у Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Єссєсна. Про дрони повідомляють, а про пілотів ні.
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05.05.2023 09:27
+18
Збитий безпілотник втрачає контроль над СТОЛИЦЕЮ нашої держави, його ЗБИВАЮТЬ і він падає на КИЇВ, і це все після удара по столиці московії. Може все таки ця новин трішки скандальна і таки підпадає властивості ажеотажності? Які довбойоби сидять в прес-службі нашого війська? Вони ж ***** не капельке не відчувають настроїв суспільства та не прогнозують суспільної реакції на дибільно написані тексти своїх прес-релізів.
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05.05.2023 09:37
+11
та нє, ви вчудили повну дурню, не відмазуйтеся.

спочатку ви завели бпла вартістю 5 мільйонів доларів під наш реб який його задавив.

потім ви прийняли ідіотичне рішення збивати просто над містом ПОПРИ ТЕ ЩО АПАРАТ НЕ ПЕРЕБУВАВ ПІД КОНТРОЛЕМ ВОРОГА, ОТЖЕ ВІН НЕ МІГ ПОЧАТИ АТАКУВАТИ ВАЖЛИВІ ОБ'ЄКТИ.

очевидно що не збиваючи апарат як мінімум він би полетів за місто а як максимум не тільки полетів а віддалився від реб і повернувся під контроль.

просто пересрали і знищили своє як у перший день війни повбивали купу наших під генштабом бо подумали що ворог вже в Києві.
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05.05.2023 10:05
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Єссєсна. Про дрони повідомляють, а про пілотів ні.
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05.05.2023 09:27 Відповісти
все що ти ізрек- сенсація від слова сенсей
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05.05.2023 09:30 Відповісти
А який ''кулібін'' туди вліз що дрон вийшов з під контролю? Чи це може хтось РЕБ застосував
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05.05.2023 09:30 Відповісти
Дебіл
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05.05.2023 09:37 Відповісти
Це точно. Літаки і пілоти гинуть при виконанні бойових завдань, чи теж (за його логікою) свої ППО збивають?
Щось мені нагадало дуже давній виступ ще радянського міністра цивільної авіації, який заявив, що літаки безпечніші за потяги, тому, що кількість аварій в 5 разів менше, ніж на залізниці.
Тільки забув уточнити, що при аварії потяга дуже рідко гинуть люди, максимум - травми, а в них при аварії - всі трупи.
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05.05.2023 10:31 Відповісти
Був випадок що свої….
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05.05.2023 10:33 Відповісти
Літаки цивільної авіації дійсно найбезпечніший транспорт у світі, і про це говорить статистика. Не всі поломки це смертельні аварії, літак садять і з одним робочим двигуном іноді. Просто суспільний резонанс таких аварій надзвичайно високий.
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05.05.2023 10:47 Відповісти
Просто не всем нравится испытывать на себе свободное падение с высоты 9 - 10 тыс. метров.
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05.05.2023 11:19 Відповісти
Збитий безпілотник втрачає контроль над СТОЛИЦЕЮ нашої держави, його ЗБИВАЮТЬ і він падає на КИЇВ, і це все після удара по столиці московії. Може все таки ця новин трішки скандальна і таки підпадає властивості ажеотажності? Які довбойоби сидять в прес-службі нашого війська? Вони ж ***** не капельке не відчувають настроїв суспільства та не прогнозують суспільної реакції на дибільно написані тексти своїх прес-релізів.
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05.05.2023 09:37 Відповісти
вірно! а як у вас,ситій,безпечній Нмеччині,з цим? безпілотники падають на Берлін?які настрої вашого німецького суспільства? у прес-службі вашого Бундесверу,сподіваюся,всі інтелектуали? ти і надалі вчи уму-розуму ЗСУ та й нас тут у дурній Україні,пиши нам.
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05.05.2023 10:07 Відповісти
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05.05.2023 10:10 Відповісти
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05.05.2023 10:17 Відповісти
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05.05.2023 13:40 Відповісти
Таку пальбу вчинили, що я до цього такого не чув.
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05.05.2023 09:44 Відповісти
Байрактар мав збивати ворожі безпілотники, а збили його самого. Збили свій безпілотник. Ймовірно навіть, що записали його до ворожих втрат. Треба розібратись, щоб не допустити подібного в майбутньому. В свій літак також були попали і загинув льотчик.
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05.05.2023 09:45 Відповісти
Вообще то два безпилотника
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05.05.2023 09:47 Відповісти
..аби тільки це не була спланована диверсія засланців Банкової - дискредитація ЗСУ та зброї союзників
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05.05.2023 09:50 Відповісти
Цікаво- а невже не було можливості якось врятувати недешевий апарат..?
Або ж знищити вже за межами Києва...?
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05.05.2023 09:55 Відповісти
Просто ************* прикрили "поломкой"
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05.05.2023 10:26 Відповісти
Ну збили то й збили .. А що ще можна було вдіяти з неконтрольованим літальним апаратом , крім як - знищити .? І правильно зробили , бо міг би десь наробити більшої біди . Чому такий ажіотаж навколо цього ??
А от те що змушені були знищувати його над містом , це дійсно - погано .
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05.05.2023 09:55 Відповісти
После кацапских 3 фабов на белгород байрактары такая мелочь)
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05.05.2023 09:57 Відповісти
З кацапами важко змагатись, але наші стараються.
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05.05.2023 10:03 Відповісти
Да, туповат наш Гнатик! Конешно не сенсация, это же не свою Мрію сбили! Ждем когда над Киев собьют парочку наших МИГ-29 вместе с СУ-24 - отогда информационно оторвемся...
Вот только хотелось бы услышать ответ - какого **я запускать разведывательний или ударный фронтовой беспилотник над столицей воюющей страны? Почему он не летает в степях под Херсоном или над Новой Каховкой. Или тренируют расчеты Патриота, которые охраняют Банковую и Кончу-Заспу?
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05.05.2023 10:00 Відповісти
Хто при здоровому глузді запускає Байрактари над столицею, и для чого? Якщо він прилетів здалеку то чого його пропустили в центр міста? На війні як на війні, всіляке буває, але запитань більше чим відповідей.
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05.05.2023 10:01 Відповісти
Робити новину не потрібно? Дебіл, воно в центрі міста шарахнуло!
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05.05.2023 10:01 Відповісти
та нє, ви вчудили повну дурню, не відмазуйтеся.

спочатку ви завели бпла вартістю 5 мільйонів доларів під наш реб який його задавив.

потім ви прийняли ідіотичне рішення збивати просто над містом ПОПРИ ТЕ ЩО АПАРАТ НЕ ПЕРЕБУВАВ ПІД КОНТРОЛЕМ ВОРОГА, ОТЖЕ ВІН НЕ МІГ ПОЧАТИ АТАКУВАТИ ВАЖЛИВІ ОБ'ЄКТИ.

очевидно що не збиваючи апарат як мінімум він би полетів за місто а як максимум не тільки полетів а віддалився від реб і повернувся під контроль.

просто пересрали і знищили своє як у перший день війни повбивали купу наших під генштабом бо подумали що ворог вже в Києві.
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05.05.2023 10:05 Відповісти
Та не переживайте вы за доллары, Притула новых закупит байрактаров и спутник
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05.05.2023 10:08 Відповісти
Весь Цензор захаращений експертами з ППО та дронів. Скриплять дивани,піт капає з чола на клаву,цензоровські експерти ознайомлюють світ зі своїми думками....
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05.05.2023 10:11 Відповісти
При чому ці "експерти" з Цензора не вилазять...
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05.05.2023 10:20 Відповісти
погоджуюся
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05.05.2023 10:30 Відповісти
просто тренируются сбивать
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05.05.2023 10:24 Відповісти
это турки шо то нахимичили
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05.05.2023 10:26 Відповісти
Да ладно... Просто признайтесь, что хотели Путину приятное сделать: ну, чтобы ему не так обидно было (после "прилёта" по куполу Сенатского дворца). А то он, болезный, губки надул, лобик наморщил, лишний чемодан какалов наложил, обиделся на всех...
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05.05.2023 10:27 Відповісти
Мавик - the Best
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05.05.2023 10:27 Відповісти
Демагогия типичная. Вместо ответа на вопрос, разговор переводится на другую темe+спекуляция на теме погибших героев-пилотов.
Т.е. сбивали беспилотник, который каким-то хером летел через центр Киева и нанесли тем самым удар по Киеву?
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05.05.2023 10:28 Відповісти
смотреть ниже мой пост
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05.05.2023 10:30 Відповісти
надо прекращать иметь дело с турками , они передают технологии русне
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05.05.2023 10:29 Відповісти
Я думаю, что Байрактары в свое время сделали свое дело, но сейчас у РФ есть алгоритм, как их сбивать.
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05.05.2023 10:34 Відповісти
Можливо , що так !
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05.05.2023 10:38 Відповісти
турки продались русне
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05.05.2023 10:50 Відповісти
На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае Российской Федерации произошел взрыв и пожар второй раз за два дня - якобы НПЗ атаковал беспилотник.
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05.05.2023 10:33 Відповісти
Дрон летів в сторону Дніпра, був від нього за 800 метрів, навіщо його треба було збивати прям над Київом? Ну Трухановому ж десь стоїть ППО.
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05.05.2023 10:37 Відповісти
Висновки розумні люди зробили, сподіваюсь, що військові теж певні заходи проведуть по унеможливленню такого у майбутньому....добре, що так обійшлося...Це дріб'язок у порівнянні з тим, що від дружнього вогню гинуть наші пілоти і втрачаються літаки...на жаль..
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05.05.2023 10:41 Відповісти
В Краснодарском крае РФ заявили о новой "атаке дронов" на НПЗ
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05.05.2023 10:46 Відповісти
хрєновата якість планування операцій, панове офіцери з ППО !

результат:
- іміджеві втрати;
- матеріальні втрати;
- скандал перед виробником...
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05.05.2023 11:03 Відповісти
Збитий над Києвом Bayraktar - це не сенсація,. а скоріш всього факт, що до обслуговування цих безпілотників в Україні мають доступ і були допущені рашистські спеціалісти , абокуплені українські зрадники, котрі працюють під "зеленим прикриттям" виконуючи ті,чи інші завдання фсб.
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05.05.2023 11:06 Відповісти
100 %
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05.05.2023 11:21 Відповісти
"зеленим прикриттям" - с кустов что ли ?
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05.05.2023 11:31 Відповісти
хіба в Україні "кустовая власть" ?
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05.05.2023 14:56 Відповісти
воно тупе чмо не розуміє різницю між сбитим нашим літаком ворогом та збитим самими свого байрактара, на якого і литовці і українці збирали по копійці
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05.05.2023 11:12 Відповісти
лучше бы на MQ-1 Predato сбыралы, турки продались русне
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05.05.2023 11:25 Відповісти
Несінитниця-це існування сомого зомбомарахвону з "нетакими" руськими вефірі.
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05.05.2023 11:44 Відповісти
Ще б пояснили шо цей Байрактар у небі над Києвом робив? Невже перехоплювач шахедив
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05.05.2023 23:31 Відповісти
 
 