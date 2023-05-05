Арктика є міжнародною нейтральною зоною та тривалий час залишалася осторонь геополітики. Але зміна клімату спричинила незвичайний рівень активності у віддаленому полярному регіоні, тож зіткнення стратегічних інтересів і танення льоду можуть призвести до глибоких змін.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління Арктикою раптово опинилося під питанням через ізоляцію Росії, найбільшої арктичної держави, через її війну проти України. Арктична рада – головний орган співпраці між вісьмома країнами, які мають спільну опіку – знаходиться в підвішеному стані. Його засідання були призупинені з минулого року, і ніхто не впевнений, що станеться після 11 травня, коли Росія має передати ротаційне головування Норвегії", - йдеться в повідомленні.

Посол Королівства Данії в Арктиці Томас Вінклер розповів, що Росія залишається членом ради та буде залучена до будь-яких рішень або діяльності. Однак статус-кво Арктики перебуває під загрозою, що може нашкодити науковій співпраці. Все це ускладнюється потеплінням та гонитвою за арктичні ресурси.

За даними Bloomberg, суперечка за межі та більші суверенні права триває між Данією, Канадою і росіянами. При цьому Арктика є стратегічним пріоритетом, зокрема, для глави Кремля Володимира Путіна. Російський диктатор ще у березні підписав документ, з якого прибрали формулювання "конструктивного міжнародного співробітництва". Натомість там є зобовʼязання дати відсіч "недружнім країнам", які хочуть мілітаризувати регіон, та встановити тісніші звʼязки з не арктичними країнами, які "проводять конструктивну політику щодо Росії". Під цим, ймовірно, мається на увазі Китай, який має інтереси в полярному регіоні.

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Крім вище перерахованих країн, арктичною державою є і США. У заяві Держдепу зазначається, що Штати залишаються відданими регіону та раді, але дії Росії у веденні війни проти України "гальмують співпрацю, координацію та взаємодію, які характеризують роботу Арктичної ради".

Усі сторони добре усвідомлюють стратегічне військове значення регіону, оскільки танення відкриває нові маршрути для кораблів і підводних човнів. Це лише набуло значення внаслідок агресії Москви.

Видання нагадує, що у 2007 році, коли Путін наближався до завершення свого другого президентського терміну, Росія встановила прапор на морському дні на Північному полюсі, щоб продемонструвати символічну, хоча й непідкріпленим законом, претензію на вершину планети.

І вже через шістнадцять років Путін все ще при владі та демонструє свої імперські м’язи.

"Наразі Північний полюс - одне з найчистіших місць на Землі - належить усім і нікому. Після того, як усі геологічні докази будуть відсіяні, дороги назад для Арктики не буде", - заявлено в матеріалі Bloomberg.

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