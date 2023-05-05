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Новини За кордоном
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Арктика (32) Росія (47208)

Арктика може стати наступним місцем протистояння Росії із Заходом, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

арктика

Арктика є міжнародною нейтральною зоною та тривалий час залишалася осторонь геополітики. Але зміна клімату спричинила незвичайний рівень активності у віддаленому полярному регіоні, тож зіткнення стратегічних інтересів і танення льоду можуть призвести до глибоких змін.

Про це йдеться в матеріалі  Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Управління Арктикою раптово опинилося під питанням через ізоляцію Росії, найбільшої арктичної держави, через її війну проти України. Арктична рада – головний орган співпраці між вісьмома країнами, які мають спільну опіку – знаходиться в підвішеному стані. Його засідання були призупинені з минулого року, і ніхто не впевнений, що станеться після 11 травня, коли Росія має передати ротаційне головування Норвегії", - йдеться в повідомленні.

Посол Королівства Данії в Арктиці Томас Вінклер розповів, що Росія залишається членом ради та буде залучена до будь-яких рішень або діяльності. Однак статус-кво Арктики перебуває під загрозою, що може нашкодити науковій співпраці. Все це ускладнюється потеплінням та гонитвою за арктичні ресурси.

За даними Bloomberg, суперечка за межі та більші суверенні права триває між Данією, Канадою і росіянами. При цьому Арктика є стратегічним пріоритетом, зокрема, для глави Кремля Володимира Путіна. Російський диктатор ще у березні підписав документ, з якого прибрали формулювання "конструктивного міжнародного співробітництва". Натомість там є зобовʼязання дати відсіч "недружнім країнам", які хочуть мілітаризувати регіон, та встановити тісніші звʼязки з не арктичними країнами, які "проводять конструктивну політику щодо Росії". Під цим, ймовірно, мається на увазі Китай, який має інтереси в полярному регіоні.

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Крім вище перерахованих країн, арктичною державою є і США. У заяві Держдепу зазначається, що Штати залишаються відданими регіону та раді, але дії Росії у веденні війни проти України "гальмують співпрацю, координацію та взаємодію, які характеризують роботу Арктичної ради".

Усі сторони добре усвідомлюють стратегічне військове значення регіону, оскільки танення відкриває нові маршрути для кораблів і підводних човнів. Це лише набуло значення внаслідок агресії Москви.

Видання нагадує, що у 2007 році, коли Путін наближався до завершення свого другого президентського терміну, Росія встановила прапор на морському дні на Північному полюсі, щоб продемонструвати символічну, хоча й непідкріпленим законом, претензію на вершину планети.

І вже через шістнадцять років Путін все ще при владі та демонструє свої імперські м’язи.

"Наразі Північний полюс - одне з найчистіших місць на Землі - належить усім і нікому. Після того, як усі геологічні докази будуть відсіяні, дороги назад для Арктики не буде", - заявлено в матеріалі Bloomberg.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Каанєшна, адже Сєвєр теж їхній.
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05.05.2023 10:04
+4
Потім -Луна, Сатурн...
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05.05.2023 10:00
+4
рюські вже там!
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05.05.2023 10:12
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Потім -Луна, Сатурн...
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05.05.2023 10:00 Відповісти
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05.05.2023 10:01 Відповісти
Каанєшна, адже Сєвєр теж їхній.
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05.05.2023 10:04 Відповісти
так-так, там у рахеї міцні горішки... підвоні човни камсамолец та курськ не дадуть збрехати...
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05.05.2023 10:11 Відповісти
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05.05.2023 10:11 Відповісти
і це добре, нехай всі виздихають
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05.05.2023 10:21 Відповісти
рюські вже там!
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05.05.2023 10:12 Відповісти
Угу..Это какие то ряженные пингвины,как и рюсськие казаки.
В арктике пингвин не водится.Только больной "русским миром".
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05.05.2023 12:12 Відповісти
З РФії вижмуть все, як зі *************...
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05.05.2023 10:16 Відповісти
Малоймовірно. Після війни з Україною одічалиє будуть мати купезну купу інших проблем, котрі, не факт, що вирішать протягом найближчих 300 років.
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05.05.2023 10:17 Відповісти
Яка війна за Арктику? Для цього потрібен флот, а де він у кацапів? чадящій кузя? чи пйотр велікій, який списувати збираються?
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05.05.2023 10:20 Відповісти
Правильно он говорит. Для Австралии, например, важно изучить влияние Северного Сияния на интенсивность размножения кроликов, а тут российские претензии на Арктику!
А с Антарктикой что будет? - Заявят про посконные права на Белый континент, сошлются на Лазарева и Беллинсгаузена, предъявят претензии к "бандформированиям" пингвинов!
Великобритания и США возразят, напомнив Кука, Брансфилда и Палмера - так и до военных действий в акватории Антарктиды недалеко!
Так, что, лучше дайте Украине всё необходимое для победы сразу, а не тяните кота за хвост, - вот заявленная проблема и решится.
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05.05.2023 10:29 Відповісти
Хабадской "россии" всегда всего мало.
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05.05.2023 10:36 Відповісти
Так Норвегія вже дозволила кацапам свою базу на Шпіцбергені побудувати.
Звісно свинособаки її використовують тепер у військових цілях, але йти звідти вже не збираються
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05.05.2023 10:43 Відповісти
Яке блд протистояння Блумберг ? Від булої расії шкелет залишився, чим вона буде погрожувати.
Аби громко перднути в ефірі.
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05.05.2023 11:36 Відповісти
якщо росія програє війну то замість репарацій та контрибуцій треба вимагати щоб росія віддала Україні арктичний шельф.

це вирішить купу проблєм одним махом.

включно з ціною на бензин в сша, ага.
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05.05.2023 11:43 Відповісти
Не пойму, я что-то пропустил? сраша уже где то победила? Какие следующие цели могут быть сраши?
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05.05.2023 12:36 Відповісти
 
 