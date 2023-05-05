У військові капелани не беруть священників УПЦ МП, - Держетнополітики

Щоб стати військовим капеланом, священнослужитель має вийти з Української православної церкви Московського патріархату.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"(Бути військовим капеланом. - Ред.) від Московського патріархату - неможливо за законом. Я знаю кількох військових капеланів, які колись служили в Московському патріархаті. Але для того, щоб стати військовим капеланом, вони мають вийти з Московського патріархату", - сказав він.

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За словами Єленського, армії не вистачає військових капеланів. Міноборони та Генштаб хочуть, щоб ці люди отримали необхідні навички: вміли "хоча б розрядити зброю, запустити БТР" та мали медичні знання.

Водночас, як зазначив Єленський, капелан не є комбатантом.

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