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УПЦ МП (1095) капелан (75) Єленський (19) Держетнополітики (9)

У військові капелани не беруть священників УПЦ МП, - Держетнополітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

капелан

Щоб стати військовим капеланом, священнослужитель має вийти з Української православної церкви Московського патріархату.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"(Бути військовим капеланом. - Ред.) від Московського патріархату - неможливо за законом. Я знаю кількох військових капеланів, які колись служили в Московському патріархаті. Але для того, щоб стати військовим капеланом, вони мають вийти з Московського патріархату", - сказав він.

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За словами Єленського, армії не вистачає військових капеланів. Міноборони та Генштаб хочуть, щоб ці люди отримали необхідні навички: вміли "хоча б розрядити зброю, запустити БТР" та мали медичні знання.

Водночас, як зазначив Єленський, капелан не є комбатантом.

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Автор: Ольга Лузан
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05.05.2023 12:38 Відповісти
Не треба нікуди заходити, бувших наркоманів не буває
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05.05.2023 12:39 Відповісти
вийти, і піти на *** з України
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05.05.2023 22:04 Відповісти
А їм довіра є? Бо може бути законспірований шпигун. У них там всі з кацапськими пагонами під рясою
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05.05.2023 12:39 Відповісти
Теж два рази перечитував так нічого й не зрозумів.
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05.05.2023 12:46 Відповісти
Куди ви свої рила плісняві сунете?
Вийшли і ..?
Вони приєднались до ПЦУ? Отримали дозвіл від Єпіфанія?
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05.05.2023 12:46 Відповісти
Погоджуюсь. Щось не так з цими рпцшними капеланами. Якщо вони вийшли з московського патріархату і після цього не визначились з належністю до жодної релігійної громади України, то виходить вони не є священнослужителями і відповідно не можуть бути капеланами. Бо інакше будь-яка особа може сказати: я самосвят не належу ні до однієї церкви, але хочу служити капеланом. Питання,які духовні цінності українським воїнам будуть нести такі особи.
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05.05.2023 14:37 Відповісти
 
 