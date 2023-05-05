Вірменія та Азербайджан досягли прогресу у врегулюванні конфлікту, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Вашингтоні пройшли переговори глав МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова Вірменії Арарата Мірзояна щодо нормалізації відносин між країнами.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами,"сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань".
"Обидві сторони продемонстрували щире прагнення до нормалізації відносин і припинення тривалого конфлікту між двома країнами", - зазначив Блінкен.
Держсекретар сказав, що і Вірменія, і Азербайджан "погодилися на певні умови" і тепер краще розуміють позиції одна одної.
"Я запропонував міністрам повернутися до своїх столиць, щоб поділитися з урядами думкою про те, що за наявності доброї волі, гнучкості та компромісу угода може бути досягнута", - додав він.
Блінкен зауважив, що і Вірменія, і Азербайджан матимуть повну підтримку Сполучених Штатів у їхніх зусиллях, спрямованих на забезпечення тривалого і стійкого миру.
Переговори Вірменії та Азербайджану у Вашингтоні у спробі нормалізувати відносини відбулися 30 квітня.
Перед цим в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу – основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.
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Без параши и султанаразберутся.
Це означає, що росія вже ніхто на піденному Кавказі.
1991-го) що довго "одмиваться" будутьСамуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
Те ж саме у тебе - з Азербайджаном Предки азербайджанців мали державність ще тоді коли наші предки по лісах за диким кабанами ганялися А ми платили їм данину Це був Хозарський каганат І він розташовувався від території тепервішньої Башкирії до Дніпра та Криму І від верхів"їв р Білої до Кавказу "Залізні ворота" - прикордонна хозарська фортеця Після розпаду каганату на територрії Прикаспійського Кавказу було Шемахське ханство Його зодчий - Алі-Хасан -оглу Керемлі (кримський) Будував "Москву білокам"яну" Це на Шемаху ходив Разін "за зипунами" Це дочку шемахського правителя та її почет вони втопили у Волзі
Так що "історик" з тебе "хрєновий"!
Анастас Микоян. Из письма от 22.05.1919г., написанного В.И.Ленину.
Они всегда говорят правду.