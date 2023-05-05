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Новини За кордоном
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Азербайджан (607) Вірменія (658) Блінкен (941)

Вірменія та Азербайджан досягли прогресу у врегулюванні конфлікту, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блінкен

У Вашингтоні пройшли переговори глав МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова Вірменії Арарата Мірзояна щодо нормалізації відносин між країнами.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами,"сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань".

"Обидві сторони продемонстрували щире прагнення до нормалізації відносин і припинення тривалого конфлікту між двома країнами", - зазначив Блінкен.

Держсекретар сказав, що і Вірменія, і Азербайджан "погодилися на певні умови" і тепер краще розуміють позиції одна одної.

"Я запропонував міністрам повернутися до своїх столиць, щоб поділитися з урядами думкою про те, що за наявності доброї волі, гнучкості та компромісу угода може бути досягнута", - додав він.

Блінкен зауважив, що і Вірменія, і Азербайджан матимуть повну підтримку Сполучених Штатів у їхніх зусиллях, спрямованих на забезпечення тривалого і стійкого миру.

Переговори Вірменії та Азербайджану у Вашингтоні у спробі нормалізувати відносини відбулися 30 квітня.

Перед цим в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу – основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.

Читайте: Вірменія надіслала Азербайджану проєкт мирного договору

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Ну от, як тільки рашку прибирають з процесу, цей процес починає рухатися.
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05.05.2023 12:51
+16
Главное, что без параши обошлись. И весь мир должен понять, что без параши он станет чище и лучше. Поэтому параша должна быть уничтожена физически и целиком.
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05.05.2023 12:56
+10
Це означає про нівелювання впливу рф на південному Кавказі і цк дійсно дуже добра новина!
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05.05.2023 12:53
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Что то Арарат грустный.
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05.05.2023 12:48 Відповісти
Програв "Нефтчі"
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05.05.2023 14:29 Відповісти
Да, азер тоже не веселый…

Без параши и султанаразберутся.
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06.05.2023 18:53 Відповісти
Пашинян стоїть як обісцяний). що, синку, допомогли тобі твої кацапи?
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05.05.2023 12:49 Відповісти
Де Ваші окуляри? Читати потрібно не лише заголовки.
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05.05.2023 12:53 Відповісти
Йой, яка жахлива помилка! Арарат Мірзоян стоїть як обісцяний разом із всією Вірменією!
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05.05.2023 12:55 Відповісти
Да то не пшинян, то грустный Арарат. Такой грустный, как ***** в трауре.
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05.05.2023 12:53 Відповісти
Хто би там не був "грусний", це добра новина для України.
Це означає, що росія вже ніхто на піденному Кавказі.
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05.05.2023 12:55 Відповісти
Это верно, но то что Арарат такой грустный говорит о том, что его поимели.
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05.05.2023 13:28 Відповісти
Вірмени зрозуміли що росія їх "поимєла" Але вони так "замаралися в крові" (з
1991-го) що довго "одмиваться" будутьСамуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
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05.05.2023 15:26 Відповісти
Возраст государства Азербайджан, который был создан Сталиным, меньше возраста компании Coca-Cola.
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06.05.2023 18:58 Відповісти
Ти мені нагадуєш сталінський академічний підручник історії України Там сусідствують два розділи Один розпоовідає про монголо-татарську навалу і закінчується знищенням Великого князівства Київського Наступний розповідає про те як на "пустці" що залишилася після руйнування як з-під землі вискакує Богдан Хмельницький з п"ятимільйонним народом України Починає воювать з поляками і з усіх сил рветься "пад сильную руку царя масковскава"
Те ж саме у тебе - з Азербайджаном Предки азербайджанців мали державність ще тоді коли наші предки по лісах за диким кабанами ганялися А ми платили їм данину Це був Хозарський каганат І він розташовувався від території тепервішньої Башкирії до Дніпра та Криму І від верхів"їв р Білої до Кавказу "Залізні ворота" - прикордонна хозарська фортеця Після розпаду каганату на територрії Прикаспійського Кавказу було Шемахське ханство Його зодчий - Алі-Хасан -оглу Керемлі (кримський) Будував "Москву білокам"яну" Це на Шемаху ходив Разін "за зипунами" Це дочку шемахського правителя та її почет вони втопили у Волзі
Так що "історик" з тебе "хрєновий"!
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06.05.2023 19:27 Відповісти
Ну от, як тільки рашку прибирають з процесу, цей процес починає рухатися.
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05.05.2023 12:51 Відповісти
Це означає про нівелювання впливу рф на південному Кавказі і цк дійсно дуже добра новина!
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05.05.2023 12:53 Відповісти
Главное, что без параши обошлись. И весь мир должен понять, что без параши он станет чище и лучше. Поэтому параша должна быть уничтожена физически и целиком.
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05.05.2023 12:56 Відповісти
Ніщо так не вгамовує загарбницькі мрії, як добрі пізд...лі.
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05.05.2023 13:13 Відповісти
Это означает, что население Карабаха имеет первоначальный статус, связанный с Баку, и соединение с никогда и ни с чем неимеющим связью - Ереваном. ".
Анастас Микоян. Из письма от 22.05.1919г., написанного В.И.Ленину.
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05.05.2023 16:19 Відповісти
Даешь ище коммунистов историков из параши!

Они всегда говорят правду.
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06.05.2023 19:01 Відповісти
Я это к тому, что Микоян - армянин (если ты не в курсах).
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06.05.2023 20:33 Відповісти
Щоб цивілізовано домовитись потрібно усунути від перемовин дику Кацапію.
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05.05.2023 18:41 Відповісти
 
 