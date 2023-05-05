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У "вагнерівців" закінчуються бойовики, а не снаряди, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин

Насправді у "вагнерівців" закінчуються не боєприпаси, а бойовики. Тому Пригожин і використовує "епатажні методи", аби привернути до себе увагу.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Протягом місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу", - зазначив він.

За його словами, це робиться з двох причин: у "вагнерівців" закінчуються бойовики та триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві.

"За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони несуть великі втрати", - сказав Череватий і додав, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод.

Російське міноборони, за його словами, не відправляє "вагнерівцям" підмогу в такій кількості, як їм хотілося б.

"Відтак вони шукають причини, щоб піти", - припускає він.

Але попри ці заяви, поки що "вагнерівці" продовжують атакувати ЗСУ у Бахмуті, там і далі тривають важкі бої. Череватий повідомив, що за добу було 43 боєзіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

"Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бойовики підуть з Бахмуту, щоб "зализати рани". Свої позиції вони передадуть Міноборони РФ.

Читайте: Кремль знає, що "вагнерівці" збираються піти з Бахмуту. Коментувати не буде, - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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рот роззявив, язик висунув... член на підході, посмокчеш.
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05.05.2023 13:24 Відповісти
Та хто ж в таку гидоту запхне? Хіба Піськов чи Пуйло...
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05.05.2023 14:19 Відповісти
вагнера - сплошна мерзота, там бажаючі... розділились на дві черги, одна, більша, до кобздона, інша штани знімає...
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05.05.2023 14:30 Відповісти
Гидотний кацапський виродок від істерики скоро лусне
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05.05.2023 13:26 Відповісти
700 тис . рашкованів по тюрмах -- як це закінчуються -- може пропадає тяга повоювати .
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05.05.2023 13:31 Відповісти
Судячи з того як колбасить цього дірявого гандона це саме так і є. Але ж хіба він про це скаже? Треба ж хоч якусь "пабєду" намалювати.
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05.05.2023 13:34 Відповісти
Яке ж це лайно огидне ((( На пиці тупій написано, що воно виродок (
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05.05.2023 14:16 Відповісти
Яка краса споглядати цю дохлятину.
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05.05.2023 14:41 Відповісти
Когда такие п и дары начинают истошно верещать - это добрый знак.
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05.05.2023 16:13 Відповісти
 
 