УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9040 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
5 526 21
ППО (1827) ракети (2793) Повітряні сили (1255)

У Повітряних силах не коментують інформацію ЗМІ про ймовірне збиття гіперзвукової ракети "Кинджал"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зсу,ппо

У Повітряних силах СЗУ не коментують інформацію щодо ймовірного збиття силами ППО гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву командування.

"Сьогодні коментарів і ввімкнень спікерів Повітряних Сил не буде! За додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України, звертайтесь на такі інформаційні ресурси", - зазначили у командування та опублікували посилання на Telegram-канал КМВА та Defense Express.

Нагадаємо, раніше глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".

У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.

5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".

Читайте: Збитий над Києвом Bayraktar - це не сенсація. Коли ми втрачаємо льотчиків, такої уваги немає, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Будьмо.
показати весь коментар
05.05.2023 13:50
+3
Слава П П О !
показати весь коментар
05.05.2023 13:38
+3
От чим ми ще від русні відрізняємось. Вони уявні перемоги за справжні видають, а ми у справжніх перемогах сумніваємось.
показати весь коментар
05.05.2023 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава П П О !
показати весь коментар
05.05.2023 13:38 Відповісти
Як так я вже 100 г за упокои Кинджала перехилив -- таі Ігнат розказав .
показати весь коментар
05.05.2023 13:38 Відповісти
Будьмо.
показати весь коментар
05.05.2023 13:50 Відповісти
От чим ми ще від русні відрізняємось. Вони уявні перемоги за справжні видають, а ми у справжніх перемогах сумніваємось.
показати весь коментар
05.05.2023 13:38 Відповісти
Деза. Нехай блукають в здогадках.
показати весь коментар
05.05.2023 13:40 Відповісти
Вони хизуються, що знищили купу Хаймарсів, хоча насправді жодного підтвердженого немає.
Вже циркулюють чутки, що і Леопарди з Челенжерами частково вибиті.
Про авіацію годі й говорити: повністю знищена двічі.
А тут в здогадках маємо плутатись, хоч є фото розбитої носової частини характерної форми.
Не розумію, чого соромитись. Якщо дійсно збили, треба сказати. Це буде потужним ударом по репутації російського ВПК. А так виходить, що навкруги суцільний "блєск русского оружія".
показати весь коментар
05.05.2023 13:46 Відповісти
Можуть врахувати якісь помилки і наступного разу виправлять їх.
показати весь коментар
05.05.2023 13:51 Відповісти
Фото вже є, можна було б просто підтвердити, що так, збили. Де, коли, чим - таємниця.
показати весь коментар
05.05.2023 13:59 Відповісти
А то ще *уйла ''кондрашка'' зхопить.
показати весь коментар
05.05.2023 13:42 Відповісти
Бовтуни, знахідка для орків, завдяки єкспердам які публікують всяку йухню.
показати весь коментар
05.05.2023 13:42 Відповісти
не поспішають бо чекають Ф-16
показати весь коментар
05.05.2023 13:43 Відповісти
І не треба
показати весь коментар
05.05.2023 13:48 Відповісти
Слава Україні, Слава ППО!
показати весь коментар
05.05.2023 13:53 Відповісти
Багато вихвалянь по сайтах-то є зайвим..І так навколо всі пишуть те, що краще б НЕ писали..
показати весь коментар
05.05.2023 13:58 Відповісти
Завдяки системі Patriot: Україна вперше збила російський "Кинджал" - ЗМІ
показати весь коментар
05.05.2023 14:00 Відповісти
На аэродроме под Брянском один самолет Ан-124 Руслан сгорел, у второго пробит фюзеляж
показати весь коментар
05.05.2023 14:01 Відповісти
зато СМИ комментируют сравнивая фото Х22 Искандер , похоже это Кинжал
показати весь коментар
05.05.2023 14:22 Відповісти
Оголошена рашистами максимальна швидкість "кинжалу" - 10 Мах, а максимальна швидкість ЗУР MIM-104C ЗРК Patriot - 5 Мах.
Повідомлення про збиття "кинжалу" ракетою "Петріота" свідчить або про завищену характеристику першого або саме повідомлення є хибним.
Проте, є варіант, коли все сходиться і повідомлення вірне: це коли пілот розгінного МІГа-31к, не знаючи місця локації позиції ЗРК та боячись потрапити під вогонь "Петріота", не розігнався до максимальної швидкості, або змінив траектрію польоту, внаслідок чого псевдобалістична траекторія випущеної ракети "кинжал" виявилась викривленою, а відповідно її початкова швидкість замалою, через що швидкість у зоні враження ЗРК була все ще нижчою за 5 Мах.
показати весь коментар
05.05.2023 14:23 Відповісти
Припускаю, що ракета ПРО Петріота атакує на зустрічних курсах, а не навздогін. Тому швидкість цілі може бути більшою за швидкість ракети. Але, те що кацапи - феєричні 3.14здуни - це факт!
показати весь коментар
05.05.2023 16:07 Відповісти
"Кинджалів" над Києвом 4 травня не було - Повітряні сили
https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/5/7400832/
показати весь коментар
05.05.2023 16:33 Відповісти
 
 