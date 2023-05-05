У Повітряних силах не коментують інформацію ЗМІ про ймовірне збиття гіперзвукової ракети "Кинджал"

У Повітряних силах СЗУ не коментують інформацію щодо ймовірного збиття силами ППО гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву командування.

"Сьогодні коментарів і ввімкнень спікерів Повітряних Сил не буде! За додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України, звертайтесь на такі інформаційні ресурси", - зазначили у командування та опублікували посилання на Telegram-канал КМВА та Defense Express.

Нагадаємо, раніше глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".

У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.

5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".

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