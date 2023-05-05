У Повітряних силах не коментують інформацію ЗМІ про ймовірне збиття гіперзвукової ракети "Кинджал"
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У Повітряних силах СЗУ не коментують інформацію щодо ймовірного збиття силами ППО гіперзвукової ракети "Кинджал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву командування.
"Сьогодні коментарів і ввімкнень спікерів Повітряних Сил не буде! За додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України, звертайтесь на такі інформаційні ресурси", - зазначили у командування та опублікували посилання на Telegram-канал КМВА та Defense Express.
Нагадаємо, раніше глава КМВА Сергій Попко повідомив, що росіяни 4 травня "здійснили напад на Київ із застосуванням баражуючих боєприпасів типу "Shahed" та ракет, ймовірно балістичного типу".
У Повітряних силах заявили, що застосування балістики підтвердити не можуть.
5 травня видання Defense Express опублікувало матеріал, в якому розповіли, що ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал".
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Вже циркулюють чутки, що і Леопарди з Челенжерами частково вибиті.
Про авіацію годі й говорити: повністю знищена двічі.
А тут в здогадках маємо плутатись, хоч є фото розбитої носової частини характерної форми.
Не розумію, чого соромитись. Якщо дійсно збили, треба сказати. Це буде потужним ударом по репутації російського ВПК. А так виходить, що навкруги суцільний "блєск русского оружія".
Повідомлення про збиття "кинжалу" ракетою "Петріота" свідчить або про завищену характеристику першого або саме повідомлення є хибним.
Проте, є варіант, коли все сходиться і повідомлення вірне: це коли пілот розгінного МІГа-31к, не знаючи місця локації позиції ЗРК та боячись потрапити під вогонь "Петріота", не розігнався до максимальної швидкості, або змінив траектрію польоту, внаслідок чого псевдобалістична траекторія випущеної ракети "кинжал" виявилась викривленою, а відповідно її початкова швидкість замалою, через що швидкість у зоні враження ЗРК була все ще нижчою за 5 Мах.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/5/7400832/