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Авіація РФ атакувала Херсонщину: зафіксовано 4 "прильоти" керованих авіабомб, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,авіація

Російська авіація 5 травня вчергове атакувала Херсонщину керованими авіабомбами.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Гатили по околицях Берислава, селу Веселе Великоолександрівської громади та селищу Козацьке Новокаховської громади.

У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни минулої доби випустили понад 500 снарядів по території Херсонщини, є поранені, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Цікаво, а де наші керовані авіабомби, анонсовані х.. зна коли?
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05.05.2023 14:41 Відповісти
Это которые малого калибра , малого диаметра , малого веса и т.д. ? Они могут идти в какое-то сравнение с фаб 500 , фаб1000 , фаб 1500 ? Как утверждает руководство , эти фабы мелочь , сущие пустяки , с ними даже не стоит бороться . Я , конечно , не эксперт но со своей колокольни мало представляю , как можно собрать ударную группировку для наступления , если все возможные места дислокации обстреливаются фабами , а дальше от фронта с300 и другими ракетами . Как ни крути , а без авиации контрнаступление мало вероятно . А это не в этом году . Да и вследующем , если озабоченцы не разрешат ихними ракетами уничтожать цели в параше , то победа сомнительна .
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05.05.2023 20:42 Відповісти
 
 