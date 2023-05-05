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Дагестан (69) діти (4404) Луганщина (4416) Центр національного спротиву (432)

50 дітей з Луганщини окупанти депортували до Дагестану, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

діти,депортація

Дітей без батьків вивезли до Дагестану під приводом оздоровлення. Організувала це "Єдина Росія".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Дітей вивезли до центру "Солнечный Берег" поїздку організував "Жіночий рух "Єдиної Росії"" - провладної партії РФ.

Читайте: РФ не надає Україні жодних даних про депортованих українських дітей, - Лубінець

"В таких таборах діти піддаються ідеологічній обробці, де перед ними виступають пропагандисти, як нав’язують кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. При цьому дітей в частих випадках не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто. Тобто діти стають заручниками, аби виманити батьків й лишити у рф, адже назад родину вже не пускають", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву наголосили: це ще один приклад геноциду, який росіяни влаштовують ан тимчасово окупованих територіях.

Також читайте: Росіяни почали примусово паспортизувати дітей на окупованих територіях, погрожують позбавляти батьків батьківських прав, - Центр нацспротиву

"Ворог намагається знищити самоідентичність цілого покоління українців, аби знищити нашу націю", - додали в Спротиві.

Автор: Ольга Лузан
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Русофашисти , ви бидло і мразота , яких потрібно рвати на шматки за
ваші злочини 🙁
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05.05.2023 13:49 Відповісти
А КЕРИВНИЦТВО единой росіі вже до Гаазі привлекли? Це вони у Думі керують і вони відповідальні за війну разом з ******
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05.05.2023 13:54 Відповісти
ЦЕ ЖЕСТЬ - НА БАТЬКІВЩИНУ РАБСТВА ВІДПРАВИЛИ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ.
ВИВЕДИ ЇХ БОГ З ЦЬОГО ПОЛОНУ
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05.05.2023 14:04 Відповісти
щоб ті москаляки повиздихали в тому чуркостані
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05.05.2023 19:26 Відповісти
Самоідентичність намагаються знищити від часів,від коли українці з'явилися (а минуле століття стало просто катастрофічним,й цей процес тривав і після 1991 року,причому не без участі і самих українців.
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03.07.2023 07:03 Відповісти
 
 