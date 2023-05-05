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У перші дні травня Росія щогодини била по Україні, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,обстріл

В першій чотири дні травня РФ щогодини запускала по Україні більше однієї ракети, дрона чи бомби.

Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по Україні. Це означає, що РФ запускає більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, чотири дні поспіль", - зазначив він.

Патель наголосив, що за останні три дні через російські обстріли загинули понад 100 цивільних українців, в тому числі щонайменше п’ятеро дітей.

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Він також нагадав, що США напередодні оголосили про додаткові 300 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Автор: Ольга Лузан
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Кацапня заздрила шо Зеля нас запрошує на шашлики, а їх ні.
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05.05.2023 13:57 Відповісти
Тоді і просили--Закрийте небо...Закрийте небо... Закрийте небо хоть частково...
а тепер статистику оголошують ?
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05.05.2023 14:00 Відповісти
А у вас, наші шановні "партнери", мабуть, з'явився цілий відокремлений підрозділ ЦРУ, де сидять білозубі огєнти, які ставлять на папірчику галочки з кожним ракетним обстрілом України. І є спецагент, який в кінці дня цей папірчик з'їдає. Чого на папері? Бо є страх, що серед співробітників розвідки виявиться черговий сноуден чи тейшейра, який зіллє в мережу секретні дані, і тоді #прутіннападе, буде #страшнаескалація.
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05.05.2023 14:01 Відповісти
ахах, в ЦРУ сидять огєнти які рахують скільки кг яєць вкрали , нахер тобі сноудена - є ж Вілкул -бойовий генерал який ще вчора кликав русский мир
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05.05.2023 14:35 Відповісти
У США сейчас дела поважней, чем 100 убитых украинцев, они должны выяснить кто же всё-таки обстрелял Кремль )))
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05.05.2023 14:08 Відповісти
може ще американські платники податків за тебе повоюють, а ти на шашлики підеш?
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05.05.2023 14:40 Відповісти
 
 