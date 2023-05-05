Депутат Дніпропетровської облради Олійник закликав Україну до компромісу з Росією. ФОТО
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Чинний депутат Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у своїх соціальних мережах поширює кремлівські наративи, закликаючи до компромісу з Росією.
Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"О, в нас тут новий Мураєв з'явився. Колишній голова Дніпропетровської облради близький до Коломойського Святослав Олійник пише, що потрібно скоріше йти на компроміс з Росією з урахуванням її інтересів і розміщує у пості прапор держави, яка лише у його рідному місті за один раз вбила 40 людей ракетним ударом по багатоповерхівці", - йдеться у дописі.
Журналіст зазначає, що багато років пише про політику, колаборантів, зрадників, але не може досі осягнути, що буває настільки безмежне скотство. Святослав Олійник є чинним депутатом Дніпропетровської обласної ради.
"Такі виправдають, що завгодно. І геноцид свого ж народу, і концтабори, і газові камери. Наскільки я розумію, оскільки він це пише, то перебуває зараз не в Україні. Просто цікаво, а як він збирається потім у своє рідне місто повернутись і дивитися в очі своїм землякам?", - додав Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
ОПу вже проінформували ?
Вата на найвищому рівні,в той час,коли наші хлопці гинуть на фронті...
"отрезвить отдельно взятых политических деятелей нашей страны, мечтающих попасть в историю в роли спасителей Украины и готовы ради своих нездоровых амбиций, вызваных определенными психическими сложностями жертвовать благополучием и жизнями сотен тысяч простых граждан
По перше, тебе, гнида, після таких слів вряд чи можна вважати громадянином України.
Якщо тобі тут так не подобається і ти не збираєшся захищати честь , гідність, кордони і незалежність України, то тебе тут ніхто не тримає.
Але в тебе не має ні честі, ні гідності
Ти повинен або піти звідси, або бути названим зрадником і покараним законом або тебе покарають українці
Думаєте Коломойський що інше каже, як що чотири роки тому закликав взяти у кремля 100 млрд. і забути про Донбас і Крим. Звісно москва з ним тримала звязок. Дніпро це клондайк зрадників України, хоча патріоти там теж є.
Я не зрозумів, а за це не повинна бути тюрма? І чому його з депутатів не викинуть?