УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
35 382 120
Олійник Святослав (6) Казанський Денис (303)

Депутат Дніпропетровської облради Олійник закликав Україну до компромісу з Росією. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чинний депутат Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у своїх соціальних мережах поширює кремлівські наративи, закликаючи до компромісу з Росією.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"О, в нас тут новий Мураєв з'явився. Колишній голова Дніпропетровської облради близький до Коломойського Святослав Олійник пише, що потрібно скоріше йти на компроміс з Росією з урахуванням її інтересів і розміщує у пості прапор держави, яка лише у його рідному місті за один раз вбила 40 людей ракетним ударом по багатоповерхівці", - йдеться у дописі.

Журналіст зазначає, що багато років пише про політику, колаборантів, зрадників, але не може досі осягнути, що буває настільки безмежне скотство. Святослав Олійник є чинним депутатом Дніпропетровської обласної ради. 

"Такі виправдають, що завгодно. І геноцид свого ж народу, і концтабори, і газові камери. Наскільки я розумію, оскільки він це пише, то перебуває зараз не в Україні. Просто цікаво, а як він збирається потім у своє рідне місто повернутись і дивитися в очі своїм землякам?", - додав Казанський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ почало досудове розслідування стосовно ексголови Дніпропетровської облради

Депутат Дніпропетровської облради Олійник закликав Україну до компромісу з Росією 01

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+83
Так там інших немає, у тій "команді". Одні зрадники та дебіли.
показати весь коментар
05.05.2023 14:15
+82
Голова Дніпропетровської обласної ради з 8 листопада 2019 по 16 грудня 2020 року.

Член команди ЗЕ.
показати весь коментар
05.05.2023 14:08
+57
Нет. Из своего загородного домика квадратов на восемьсот. Ну, или из своего гелендвагена, который поблизости к домику стоит. А когда все закончится он еще и депутатом каким-нибудь будет((
показати весь коментар
05.05.2023 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Голос коломойського
ОПу вже проінформували ?
показати весь коментар
05.05.2023 19:51 Відповісти
А чому його ще не заарештували?
Вата на найвищому рівні,в той час,коли наші хлопці гинуть на фронті...
показати весь коментар
05.05.2023 20:06 Відповісти
Компроміся... Щоб тебе внуки закомпромісили.
показати весь коментар
05.05.2023 20:10 Відповісти
Фтопку підараса!
показати весь коментар
05.05.2023 20:33 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 21:13 Відповісти
Ця тварина вважає що, треба

"отрезвить отдельно взятых политических деятелей нашей страны, мечтающих попасть в историю в роли спасителей Украины и готовы ради своих нездоровых амбиций, вызваных определенными психическими сложностями жертвовать благополучием и жизнями сотен тысяч простых граждан


По перше, тебе, гнида, після таких слів вряд чи можна вважати громадянином України.

Якщо тобі тут так не подобається і ти не збираєшся захищати честь , гідність, кордони і незалежність України, то тебе тут ніхто не тримає.

Але в тебе не має ні честі, ні гідності

Ти повинен або піти звідси, або бути названим зрадником і покараним законом або тебе покарають українці
показати весь коментар
05.05.2023 21:20 Відповісти
з"явився на світло ще один пІдор із "команди" zелених якого ще не ви...бали рашисти - святослав олійник - zебеник. чому воно фізично ще може щось базікати?
показати весь коментар
05.05.2023 21:24 Відповісти
Швабру в ЖОПУ этой тваре, и БЕНЕ тоже!!!!
показати весь коментар
05.05.2023 21:26 Відповісти
Гнида, слуга Бені і колишній прокурор став у стрій терористів і думає допомогти потворі, яка намагалася нас знищити, але в неї нічого не вийшло, хоча і знищила немало. А сьогодні гнидне створіння пропонує нам здатися і закріпити те, що дозволила ще одна гнида Бені захопити на півдні України, особливо сухопутний корилдом до Криму, Азовське море і Запорізьку АЕС? Нагадую, що гірше війни з московією, є з нею дружба. Гниди Бені - ідіть нах.
показати весь коментар
05.05.2023 21:49 Відповісти
Казнить пи...ра
показати весь коментар
05.05.2023 21:52 Відповісти
Кончена потвора на зарплатні у кремля.

Думаєте Коломойський що інше каже, як що чотири роки тому закликав взяти у кремля 100 млрд. і забути про Донбас і Крим. Звісно москва з ним тримала звязок. Дніпро це клондайк зрадників України, хоча патріоти там теж є.
показати весь коментар
05.05.2023 22:34 Відповісти
Тварь продажная, как твой собачий язык повернулся такое сказать???
показати весь коментар
05.05.2023 22:46 Відповісти
Компроміс може бути на умовах - кацапи виходять на кордони 1991 року й віддають нам Белгородську область.
показати весь коментар
05.05.2023 22:49 Відповісти
Значит, кацапы и дальше будут бомбить Украину покаией не расхочется Белгородщины....
показати весь коментар
06.05.2023 14:17 Відповісти
что наше сбу?? мышей ловит?
показати весь коментар
06.05.2023 00:17 Відповісти
"Просто цікаво, а як він збирається потім у своє рідне місто повернутись і дивитися в очі своїм землякам?"
Я не зрозумів, а за це не повинна бути тюрма? І чому його з депутатів не викинуть?
показати весь коментар
06.05.2023 09:40 Відповісти
"Депутат Днепропетровского облсовета Олейник: Не веду ни одного аккаунта в соцсети, все распространенное от моего имени - исключительно фейк Источник: https://censor.net/ru/n3416642
показати весь коментар
06.05.2023 10:33 Відповісти
Любая война заканчивается мирными переговорами. Если сегодня вести переговоры, мир будет на худших длямУкраины условиях, чем год назад, когда она вышла из переговорного процесса. Чем дальше, тем хуже для Украины
показати весь коментар
06.05.2023 14:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 