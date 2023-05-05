Депутат Дніпропетровської облради Олійник закликав Україну до компромісу з Росією. ФОТО

Чинний депутат Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у своїх соціальних мережах поширює кремлівські наративи, закликаючи до компромісу з Росією.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"О, в нас тут новий Мураєв з'явився. Колишній голова Дніпропетровської облради близький до Коломойського Святослав Олійник пише, що потрібно скоріше йти на компроміс з Росією з урахуванням її інтересів і розміщує у пості прапор держави, яка лише у його рідному місті за один раз вбила 40 людей ракетним ударом по багатоповерхівці", - йдеться у дописі.

Журналіст зазначає, що багато років пише про політику, колаборантів, зрадників, але не може досі осягнути, що буває настільки безмежне скотство. Святослав Олійник є чинним депутатом Дніпропетровської обласної ради.

"Такі виправдають, що завгодно. І геноцид свого ж народу, і концтабори, і газові камери. Наскільки я розумію, оскільки він це пише, то перебуває зараз не в Україні. Просто цікаво, а як він збирається потім у своє рідне місто повернутись і дивитися в очі своїм землякам?", - додав Казанський.

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