Росіяни навчилися знижувати ефективність HIMARS, - CNN
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Росіяни останніми місяцями перешкоджають ефективній роботі HIMARS електронними засобами придушення.
Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Останніми місяцями Росія все частіше перешкоджає роботі мобільних ракетних комплексів американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди, щоб вивести з ладу систему наведення на ціль за допомогою GPS, що призводить до того, що ракети промахуються по цілях", - пишуть автори.
Реактивні системи середньої дальності сприймалися як те, що змінило ситуацію у війні, пишуть журналісти.
Але останніми місяцями системи стали менш ефективними через інтенсивне блокування з боку росіян, повідомили CNN п’ять американських, британських і українських джерел.
Видання зазначає, що це змусило шукати способи налаштувати програмне забезпечення HIMARS таким чином, щоб протистояти глушінню з боку окупантів.
"Це постійна гра в кішки-мишки" з пошуку контрзаходів проти глушіння, тільки для того, щоб потім росіяни протидіяли цим контрзаходам. І незрозуміло, наскільки довготривалою буде ця гра в довгостроковій перспективі", - каже представник Пентагону.
З огляду на те, що великий український контрнаступ очікується дуже скоро, і Україна покладається на HIMARS, рішення, які допоможуть українським військам досягти значного прогресу, стають ще більш пріоритетними, зазначають автори.
"Одна справа - стримувати росіян там, де вони зараз перебувають. Інша справа - вигнати їх звідти", - сказав бригадний генерал армії США у відставці Стівен Андерсон.
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The New York Times считает, что Запад может ослабить поддержку Украины, если контрнаступление ВСУ не приведет к «решительной победе» Подробно рассказываем, о чем эта статья - и как ее использовала российская пропаганда
Біля "Північного потоку" в місцях вибухів бачили російські кораблі - розслідування
Автори, спираючись на спостереження військовослужбовців ЗСУ, висловлюють просту суб'єктивну думку про те, що замовникам та постачальникам зброї треба чухатись швидше за ворога, який вже встиг забезпечити своє військо модернізованими та ефективними засобами РЕБ, які ускладнюють виконання завдань ЗСУ.
А де до речі відео як наш козак завалив у пику кацапу що посмів торкнутися українського прапора?!
Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
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Просто нескінченний потік зрадників, всіх статей, віку і географії
СБУ затримала на сході України російських агентів, які «полювали» на HIMARS
Можеш не відповідати, відповідь очевидна.
Давно понятно, что системы наведения по GPS годятся только против таких противников как ИГИЛ, Талибан или Хезболла.
Разве нет аналогов Himars с воздушным запуском ?
Зазве московитские глушилки не поддаются расхерачиванию ?