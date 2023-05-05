Росіяни навчилися знижувати ефективність HIMARS, - CNN

Росіяни останніми місяцями перешкоджають ефективній роботі HIMARS електронними засобами придушення.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Останніми місяцями Росія все частіше перешкоджає роботі мобільних ракетних комплексів американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди, щоб вивести з ладу систему наведення на ціль за допомогою GPS, що призводить до того, що ракети промахуються по цілях", - пишуть автори.

Реактивні системи середньої дальності сприймалися як те, що змінило ситуацію у війні, пишуть журналісти.

Але останніми місяцями системи стали менш ефективними через інтенсивне блокування з боку росіян, повідомили CNN п’ять американських, британських і українських джерел.

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Видання зазначає, що це змусило шукати способи налаштувати програмне забезпечення HIMARS таким чином, щоб протистояти глушінню з боку окупантів.

"Це постійна гра в кішки-мишки" з пошуку контрзаходів проти глушіння, тільки для того, щоб потім росіяни протидіяли цим контрзаходам. І незрозуміло, наскільки довготривалою буде ця гра в довгостроковій перспективі", - каже представник Пентагону.

З огляду на те, що великий український контрнаступ очікується дуже скоро, і Україна покладається на HIMARS, рішення, які допоможуть українським військам досягти значного прогресу, стають ще більш пріоритетними, зазначають автори.

"Одна справа - стримувати росіян там, де вони зараз перебувають. Інша справа - вигнати їх звідти", - сказав бригадний генерал армії США у відставці Стівен Андерсон.

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