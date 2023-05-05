УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8971 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
34 375 87
війна (56444) HIMARS (221)

Росіяни навчилися знижувати ефективність HIMARS, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

himars,рсзв

Росіяни останніми місяцями перешкоджають ефективній роботі HIMARS електронними засобами придушення.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Останніми місяцями Росія все частіше перешкоджає роботі мобільних ракетних комплексів американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди, щоб вивести з ладу систему наведення на ціль за допомогою GPS, що призводить до того, що ракети промахуються по цілях", - пишуть автори.

Реактивні системи середньої дальності сприймалися як те, що змінило ситуацію у війні, пишуть журналісти.

Але останніми місяцями системи стали менш ефективними через інтенсивне блокування з боку росіян, повідомили CNN п’ять американських, британських і українських джерел.

Також дивіться: "А ты цел? Да ну на... Я где сижу-то?": окупант Владикавказького гарнізону 58 армії РФ оговтується після прильоту ракети HIMARS в будівлю з офіцерами. ВIДЕО

Видання зазначає, що це змусило шукати способи налаштувати програмне забезпечення HIMARS таким чином, щоб протистояти глушінню з боку окупантів.

"Це постійна гра в кішки-мишки" з пошуку контрзаходів проти глушіння, тільки для того, щоб потім росіяни протидіяли цим контрзаходам. І незрозуміло, наскільки довготривалою буде ця гра в довгостроковій перспективі", - каже представник Пентагону.

З огляду на те, що великий український контрнаступ очікується дуже скоро, і Україна покладається на HIMARS, рішення, які допоможуть українським військам досягти значного прогресу, стають ще більш пріоритетними, зазначають автори.

"Одна справа - стримувати росіян там, де вони зараз перебувають. Інша справа - вигнати їх звідти", - сказав бригадний генерал армії США у відставці Стівен Андерсон.

Також дивіться: За час війни окупанти не знищили жодного HIMARS, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Так їх спиймають тільки фанати марафону....життя зовсім інше...це смертельний і не настільки тупий ворог, як багатьом хотілося б...
показати весь коментар
05.05.2023 17:10
+19
100%....тільки марафон і відосики...а "заграніца нагнєтаєт"....пам'таємо...
показати весь коментар
05.05.2023 17:13
+12
Не варто недооцінювати ворога.
показати весь коментар
05.05.2023 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А все через язикатих єкспердів, що відбиваєм куди наступаєм як вражаєм.
показати весь коментар
05.05.2023 16:55 Відповісти
Ого вы прям эксперт по экспертам.
показати весь коментар
05.05.2023 17:23 Відповісти
Спасыбо, коллега за скупую похвалу
показати весь коментар
05.05.2023 19:31 Відповісти
А ми іх сприимаєм як мавпу з гранатою .
показати весь коментар
05.05.2023 16:58 Відповісти
Так їх спиймають тільки фанати марафону....життя зовсім інше...це смертельний і не настільки тупий ворог, як багатьом хотілося б...
показати весь коментар
05.05.2023 17:10 Відповісти
Апосся как срули дрыснули на абитаваную, науками на пида рассии занимаицца тока тупарылая мардва, а пра иё вазможнасти я знаю не панаслышке. ПС. У ёё мосх у анусе.
показати весь коментар
05.05.2023 21:30 Відповісти
"Ми" це хто?
показати весь коментар
05.05.2023 20:19 Відповісти
Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении - мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.(NYT,Politico,WP,CNN).
показати весь коментар
05.05.2023 16:58 Відповісти
100%....тільки марафон і відосики...а "заграніца нагнєтаєт"....пам'таємо...
показати весь коментар
05.05.2023 17:13 Відповісти
Нагадати інформацію перед вторгненням від західних видань?....
показати весь коментар
05.05.2023 17:24 Відповісти
Вже давно цю тему всі обговорили....До того все йшло, але ЗСУ і люди наламали підготовлені плани ворогам...
показати весь коментар
05.05.2023 17:28 Відповісти
зараз мабуть нікому наламати плани.......
показати весь коментар
05.05.2023 17:30 Відповісти
в західних виданнях вистачає проросійських шльондр та корисних ідіотів.
показати весь коментар
05.05.2023 17:26 Відповісти
І не тільки в західних виданнях, тому люди отримують інформацію з різних джерел і аналізують її, якщо є чим анализувати...
показати весь коментар
05.05.2023 17:30 Відповісти
ось я і аналізую,забагато зради від багатьох видань і думок які поширює російська пропаганда.
показати весь коментар
05.05.2023 17:31 Відповісти
Нагадаю, що ці видання регулярно поширюють інформацію, потрібну ЦРУ і іншим спецслужбам...
показати весь коментар
05.05.2023 17:34 Відповісти
інформація про те що Україна не може перемогти потрібна ЦРУ та спецслужбам? ії з радістю підхоплюють газетки сру.
The New York Times считает, что Запад может ослабить поддержку Украины, если контрнаступление ВСУ не приведет к «решительной победе» Подробно рассказываем, о чем эта статья - и как ее использовала российская пропаганда
показати весь коментар
05.05.2023 17:39 Відповісти
Якщо хочете вірити, що видання NYT,Politico,WP,CNN є прямими рупорами паРашки, то вірте в це....Це не заборонено, як і віра в інфу на марафоні....
показати весь коментар
05.05.2023 17:45 Відповісти
вони не прямі,але суспільну думку формують , у мене телевізор вже рік не працює тільки інтернет тв-каналів не дивлюсь хіба футбол і то рідко.
показати весь коментар
05.05.2023 17:47 Відповісти
Хтось вже озвучив справжніх винуватців?... Напиши, а то я пропустив...Дякую.
показати весь коментар
05.05.2023 17:26 Відповісти
а ти можеш вирішити що це дермак з зеленським у трусіках з аквалангами ниряли
Біля "Північного потоку" в місцях вибухів бачили російські кораблі - розслідування
показати весь коментар
05.05.2023 17:29 Відповісти
Я не можу, бо поки ніхто не відкрив карти в цій хитрій схемі до якої можуть бути залучені багато країн з різних військових блоків...це не міст в селі підірвати...
показати весь коментар
05.05.2023 17:32 Відповісти
точно не Україна.але прокацапський висер був.
показати весь коментар
05.05.2023 17:40 Відповісти
Та взагалі краще не вміти читати,щоб взагалі нічого не читати,та й навіщо це треба,коли земарафон є.Ось страуси,не вміють читати-і нічого,все в них завжди добре.
показати весь коментар
05.05.2023 17:22 Відповісти
Як це відноситься до новини вище, чи ви просто спам-бот?
показати весь коментар
05.05.2023 17:30 Відповісти
Так в стрічці ЦН це є, тому і питають про бота. Кінець пандемії: Голова ВООЗ оголосив про завершення надзвичайної ситуації через Covid-19
показати весь коментар
05.05.2023 17:47 Відповісти
Всі боти так кажуть...
показати весь коментар
05.05.2023 18:21 Відповісти
До чого це? Бо має дощ піти?
показати весь коментар
05.05.2023 17:49 Відповісти
Сніг.
показати весь коментар
05.05.2023 18:44 Відповісти
Молодець. Ходи візьми цукорка, і сідай до уроків.
показати весь коментар
05.05.2023 18:55 Відповісти
Не варто недооцінювати ворога.
показати весь коментар
05.05.2023 17:00 Відповісти
GPS доповнюється інерціальною навігацією. Це все про те, коли він передає сигнал. Незначні коригування повинні подбати про це.
показати весь коментар
05.05.2023 17:02 Відповісти
Саме так. Ба більше, на певній відстані ракета перестає керуватись через супутники і летить лише по інерціальній системі, розраховуючи траєкторію за останньою отриманою координатою від супутника , положенням ракети, швидкості і прискоренню. На цій стадії вже ніяка РЕБ не може поставити перешкоди. Тут вже як РЕБ-ом ставити перешкоду гарматній болванці. Залишається тільки збивати малопомітну радіолокаційну ціль. А щодо перешкод GPS сигналу, то ніяка мобільна колісна станція не може заглушити сигнал на висоті декілька кілометрів, вони лише створюють "купол" перешкод, який у висоту декілька сотень метрів. На такій висоті ракета летить вже за інерціальною системою наведення. Тим паче, що ракета працює на військовій частоті GPS, а не на громадській. Там набагато потужніший сигнал.
показати весь коментар
05.05.2023 17:42 Відповісти
Як раз у GMLRS в кінці інерціальна система навігації. Тому русня і скигле. Як вони тільки не експерементували біля Антонівського моста.
показати весь коментар
05.05.2023 17:52 Відповісти
Не мені видніше, бо принцип польоту ракети узят від компанії Lockheed Martin, а не від журналістів CNN. Бо учора журналіст CNN експерт з вибору підгузників, а сьогодні він експерт в ракетній галузі.
показати весь коментар
05.05.2023 18:04 Відповісти
Можливо. Не складно помітити, що в статті CNN йдеться про ознаки імовірного відставання темпу допрацювань наданої деякими партнерами зброї, невідповідність темпів її покращення темпам удосконалення параметрів засобів РЕБ ворога, які зменшують точність ураження, знижують ефективність зброї наданої партнерами ЗСУ.

Автори, спираючись на спостереження військовослужбовців ЗСУ, висловлюють просту суб'єктивну думку про те, що замовникам та постачальникам зброї треба чухатись швидше за ворога, який вже встиг забезпечити своє військо модернізованими та ефективними засобами РЕБ, які ускладнюють виконання завдань ЗСУ.
показати весь коментар
05.05.2023 19:26 Відповісти
Тобто неоднократні спроби дірявлення Антонівського моста за допомогою Хаймарс були лише випробовуванням рашистського рєб?
показати весь коментар
06.05.2023 16:26 Відповісти
Саіпуться пил ковтати!!

А де до речі відео як наш козак завалив у пику кацапу що посмів торкнутися українського прапора?!
показати весь коментар
05.05.2023 17:09 Відповісти
добре завалив
показати весь коментар
05.05.2023 17:11 Відповісти
нормально они бьют ,последний БК тому пример
показати весь коментар
05.05.2023 17:09 Відповісти
хде ваши доказательства ?
показати весь коментар
05.05.2023 17:12 Відповісти


Гросмейстер Бендера

@Lviv_UA_SU

·

Просто нескінченний потік зрадників, всіх статей, віку і географії

СБУ затримала на сході України російських агентів, які «полювали» на HIMARS



показати весь коментар
05.05.2023 17:13 Відповісти
..технічно - не така Аж проблема виявити та знищити кацапські електронні засоби придушення, які мають "яскраво світитися" у певному спектрі частот...
показати весь коментар
05.05.2023 17:14 Відповісти
свинорыл - какой ваш нюанс...?
показати весь коментар
05.05.2023 18:11 Відповісти
Коли глушиш сигнали GPS, то це робиться у два боки - на кацапські системи які також працюють за допомогою GPS і які залишаються також полусліпі. Всю кацапську РЕБ треба знищувати у другу чергу, у першу кацапське ППО.
показати весь коментар
05.05.2023 17:24 Відповісти
Ага, а в літах цивільний garmin на ізоленті.
показати весь коментар
05.05.2023 18:04 Відповісти
А штатно яка у них навігація? По зіркам?
показати весь коментар
05.05.2023 18:13 Відповісти
А глонас це не супутники чи як.
показати весь коментар
05.05.2023 22:35 Відповісти
Ти радіоелекронікою займаєшся, чи тобі аби перднути.
Можеш не відповідати, відповідь очевидна.
показати весь коментар
06.05.2023 00:38 Відповісти
Ну, звісно, вони знайшли ефективні засоби протидії. А ви як думали? Війна вже рік з гаком триває. І це ще одна демонстрація вашої тупості і недалокоглядності. Тоді, коли можна було надати нам купу зброї і покласти край війні у найкоротші терміни, ви зволікали. Ви вагалися - давати чи не давати? У 2022 хаймарси дійсно були диво-зброєю, а зараз вони поступово втрачають свою ефективність. А ви нам навіть ракет далекобійних для них досі не даєте. Та багато чого не даєте. А коли нарешті дасте, то це все виявиться запізнілим і несвоєчасним. Та ще й у недостатній кількості.
показати весь коментар
05.05.2023 17:30 Відповісти
CNN, ISW.... Хто ще не висрався на цій війні?...
показати весь коментар
05.05.2023 17:36 Відповісти
Рашисты глушили GPS ещё в 1991г в Ираке и в 1999г в Югославии.
Давно понятно, что системы наведения по GPS годятся только против таких противников как ИГИЛ, Талибан или Хезболла.
показати весь коментар
05.05.2023 17:52 Відповісти
Незабаром потреба в новина буде така : по факту. А домисли,аналізи,експерди,якісь висновки настільки суб "єктивні і заангажовані,що читати їх шкідливо
показати весь коментар
05.05.2023 17:57 Відповісти
Для того, щоб швидко адоптувати зброю, треба власні ракети Вільха і інженери.
показати весь коментар
05.05.2023 18:08 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 18:12 Відповісти
Читаю сторінки деяких кацапських блогерів і воєнкрис . Жодного натяку на промахи ракет Хаймарс там ще не бачив , лише постійне ниття про точність прильотів .
показати весь коментар
05.05.2023 18:17 Відповісти
Вони брешуть тільки так , але якби Хаймарси промахувалися , вони би вже танцювали з бубном і гармошкою . Кожен , хоч найменший успіх їхніх вояків на фронті , викликає шалене побєдєбєсіє в соцмережах , як і кожен прокол ЗСУ .,, а тут ( відносно Хаймарсів ) тиша .. Як води в рот набрали .
показати весь коментар
05.05.2023 18:29 Відповісти
Ну почему, кацапы говорят про неудачи Хаймерсов. В одном бурятском сми было сообщение, что москаль выжил после тяжелейшего ранения - его хаймерсом пробило насквозь.
показати весь коментар
05.05.2023 18:43 Відповісти
На кожний хитрий болт е срака з закоулками,треба не асфальт красти а думати на два,три кроки наперед і недооцінювати ворога це просто зрада,но так як у зелених мразей замість голови-срака так шо робим висновки.
показати весь коментар
05.05.2023 18:33 Відповісти
Що за чухню я прочитав? Заберіть chatgpt у журналістів!
показати весь коментар
05.05.2023 19:16 Відповісти
Орки глушат сигнал GPS.
Разве нет аналогов Himars с воздушным запуском ?
Зазве московитские глушилки не поддаются расхерачиванию ?
показати весь коментар
05.05.2023 19:34 Відповісти
война - это искусство обмана. Если пишут что у русни чтото получается - значит нихрена не работает на самом деле, но мы хотим чтобы они продолжали долбиться в свой РЭБ
показати весь коментар
05.05.2023 19:54 Відповісти
У них там всем заведует робот Федя. На лампах.
показати весь коментар
05.05.2023 20:25 Відповісти
РФ ТАК ПРОСЯТСЯ ЧТОБ ПО НИМ ЯДЕРОМ БАХНУЛИ !!!
показати весь коментар
06.05.2023 07:51 Відповісти
 
 