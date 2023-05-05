УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9001 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниКиївські новини
5 316 79
Ар'єв (314) Трубіцин (45)

10 років тому проти "слуги народу" Трубіцина відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Нацбібліотеки Вірменії, - нардеп "ЄС" Ар’єв. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

трубіцин

Депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який наразі перебуває під слідством НАБУ за звинуваченнням у корупції та хабарі у 1,26 млн грн, також судили у 2010 році за підробку посвідчення інспектора з енергонагляду. З цим посвідченням його затримали на Ізюмському ринку ще у 2004 році. Крім того, 10 років тому проти Трубіцина з подільниками відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії, але він втік.

Про це розповів нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ

"Я злегка шокований тим, хто сьогодні є активним гравцем владної команди.

Після того, як я написав про кримінальні пригоди депутата Київради від Слуг Народу Владислава Трубіцина, виявилось, що шлейф дріб’язкових злочинів тягнеться за ним щонайменше 19 років.

Так, зараз він під слідством в НАБУ за отримання хабаря у 1,39 млн гривень за "рішалово" для розміщення дрібних торгівельних точок у Києві, але раніше у нього і можливостей було менше. 10 років тому проти нього з подільниками відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії, але він втік.

Та картина доповнюється ще одним випадком. Виявляється, у 2004-ому Трубіцин перебував під слідством і судом в Ізюмі Харківської області за підробку посвідчення інспектора з енергонагляду. З цим посвідченням його затримали на Ізюмському ринку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На сесії Київради вимагали звільнити депутата-хабарника на ім’я "НІХТО" - "слуга народу" Трубіцин сказав, що це він. ВIДЕО

В той час інспектори з енергонагляду ходили по комунальних і приватних ринках і тупо збивали хабарі з керівництва, щоб не помічати порушень, які були на кожному базарі. Напевно, Трубіцин прийшов на "чужу" тероторію і його прийняли з підробкою. Однак, даруйте за тавтологію, судячи з рішення суду, Трубіцин зміг вирішити питання і його "на перший раз" відпустили без вироку. Як тепер виявляється, дарма.

Сьогодні Трубіцин є близьким до керівника ОП Єрмака і його заступника Татарова. Він досі є головою комісії Київради з питань підприємництва і благоустрою. І попри спроби депутатів Київради відсторонити Трубіцина, він залишився на посаді, незважаючи на нову спробу витрусити на Оболоні чергового хабаря, про який вже пишуть у ЗМІ (посилання в коментарях).

Власне, такі персонажі сьогодні створюють обличчя влади з корупцією, хабарництвом, дріб’язковістю. Сподіваюсь, тепер НАБУ і ВАКС не будуть його відпускати, як це зробив Ізюмський суд", - розповів Ар'єв.

10 років тому проти слуги народу Трубіцина відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Нацбібліотеки Вірменії, - нардеп ЄС Ар’єв 01
10 років тому проти слуги народу Трубіцина відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Нацбібліотеки Вірменії, - нардеп ЄС Ар’єв 02

9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.

Також раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що "слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Там немає жодного депута ( у слуг наріту) з пристойною поведінкою 😠
показати весь коментар
05.05.2023 17:23
+20
показати весь коментар
05.05.2023 17:31
+17
показати весь коментар
05.05.2023 17:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там немає жодного депута ( у слуг наріту) з пристойною поведінкою 😠
показати весь коментар
05.05.2023 17:23 Відповісти
Є. Туди кого попало брали, тому чисто статистично попадали і пристойні люди. Але небагато.
показати весь коментар
05.05.2023 17:26 Відповісти
Зефілітіки ,яких вам "нових ліц" ще не хватає , суки ?!!!!!
показати весь коментар
05.05.2023 17:29 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 17:31 Відповісти
Например это: «Слуга народа» Юрченко в 2009 году украл четыре бутылки пива
https://bykvu.com/ru/bukvy/sluga-narodu-jurchenko-v-2009-roci-vkrav-chotiri-pljashki-piva-zmi/
показати весь коментар
05.05.2023 17:33 Відповісти
Це й є "хтопопало". СН - не партія, це зборисько, яке збиралося під вибори. 99% людей там - випадкові. Звісно, що багато аферистів всіх мастей.
показати весь коментар
05.05.2023 17:46 Відповісти
Там все на одно лицо.
показати весь коментар
05.05.2023 17:45 Відповісти
Новоє ліцо, однако
показати весь коментар
05.05.2023 20:06 Відповісти
Настане час, коли ця мерзота приховуватиме свою приналежність до "СН".
показати весь коментар
05.05.2023 18:31 Відповісти
Так брали туда же только тех, кто сподобился занести ермачилам... Исключительно по этому признаку!
показати весь коментар
05.05.2023 18:36 Відповісти
"П'яний "слуга народу" Трубіцин в КМДА намагався вдарити колегу з "Єдності" Федоренка. ВIДЕО камер спостереження Джерело:

https://storage2.censor.net/video/3/161121_dra1.mp4
показати весь коментар
05.05.2023 18:40 Відповісти
та там всі красіві, як на підбір
показати весь коментар
05.05.2023 17:24 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 17:32 Відповісти
Якщо у СН серед нардепів шопопало, то чого очікувати від тих, хто став депутатами місцевих рад?
Там не просто шопопало, там аферюги всії мастей, яких ніхто не перевіряв.
показати весь коментар
05.05.2023 17:25 Відповісти
мы все президенты, слуги народа и воры
показати весь коментар
05.05.2023 17:25 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 17:33 Відповісти
Довбойоби наобирали, а розхльобує вся Україна.
показати весь коментар
05.05.2023 18:00 Відповісти
усе дерьмо світу, як магнітом, тягнеться к дермаку, Найвеличнівшивий також "ставить лайк"
показати весь коментар
05.05.2023 17:26 Відповісти
Маю питання. Зеля також к Дермаку тягнеться, чи він дермака тагне разом з усіляким лайном?
показати весь коментар
05.05.2023 17:35 Відповісти
Важко розібратися в сортах лайна !
показати весь коментар
05.05.2023 17:46 Відповісти
"Муж и жена - одна сатана"(с)
показати весь коментар
05.05.2023 18:11 Відповісти
Так в цьому ж і полягає фішка псевдопартії «слуга хрін знає чийого народу» - підбирали, в основному, покидьків, якими легко маніпулювати!
показати весь коментар
05.05.2023 17:26 Відповісти
То мабуть була жага до читання...
показати весь коментар
05.05.2023 17:26 Відповісти
А ось який! Віталій Бобир. Може, вже була тут інфа про його "працю". Має корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

показати весь коментар
05.05.2023 17:27 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 17:30 Відповісти
А що там? Погано видно)
показати весь коментар
05.05.2023 17:32 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 17:38 Відповісти
Цікаво ,що до квартини Зеленськоготв Криму ,гоблін Аксьонов немає жодних претензій - комуналка оплачувається справно 🙁
показати весь коментар
05.05.2023 17:52 Відповісти
була, тільки прізвища не називали
показати весь коментар
05.05.2023 18:49 Відповісти
"СН" это отпрыски "ПР", сводные братья "ОПЗЖ". Одного поля ягодки...
показати весь коментар
05.05.2023 17:32 Відповісти
Ясно хто, парахабіти

показати весь коментар
05.05.2023 17:33 Відповісти
Красиво жить не запретишь. Я например цемент и не только со стройки тащил.). Срок давности этого воровства наверное еще не закончился). У нас ведь только оппозиция сейчас самая честная, так ведь? У оппозиции все что нажито, все чесное)
показати весь коментар
05.05.2023 17:34 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 17:38 Відповісти
Яценюк не раз говорил что безвиз это его заслуга. Авков не раз говорил что демвыборы в 2019, это его заслуга. А некоторые говорят, что это все только одного его заслуга. Кто врет?
показати весь коментар
05.05.2023 17:47 Відповісти
Та да - красиво. Особливо люди по справі Шеремета. З цього урода тільки за це треба стягнути 12 лимонів $.
показати весь коментар
05.05.2023 18:50 Відповісти
цемент з будівельного майданчика чи пакет молока з молокозаводу це несун а книжки музейні це крадіжка
показати весь коментар
05.05.2023 21:46 Відповісти
Тепер НАБУ І САП візьмуть иого в шори -- надіюсь - а то привик по карманах гроші тирити .
показати весь коментар
05.05.2023 17:34 Відповісти
Як працюють ЗЕ суди?Дуже просто:з допису зашквареного депутата - негідника від партії Зеленського ти випадково дізнаєшся,що судом"по закону"став "верблюдом"... Олексій Романько - зашкварений СГ порішав в суді без повідомлення та участі відповідача:
показати весь коментар
05.05.2023 17:35 Відповісти
Гетьманців співпрацював з ЧВК Вагнер. - Гео Лерус
Як вам це? ******? Це тільки початок. Все гівно випливе на поверхню.
Янукович проти Зеленського вам буде здаватися Бандерою.
показати весь коментар
05.05.2023 17:36 Відповісти
боже, які люди..., де таких знайшли, цікаво..., просто відстій..., невже хтось вирішив, що якщо хапати першого ліпшого на вулиці, то трапиться виключно гарна людина...
показати весь коментар
05.05.2023 17:37 Відповісти
Поважна на сьогодні людина - пройшов шлях від маленького злодюжки до шановного злодія...
показати весь коментар
05.05.2023 17:38 Відповісти
Цікаво, скільки Арахамія отримав за захист російських олігархів в Україні? Голова музею Яд Вашем, про лист на захист абрамовича сказав так "коли вам дають 50 мільйонів доларів, просто за те щоб підписати лист, ви берете і підписуєте".

показати весь коментар
05.05.2023 17:41 Відповісти
человек как человек со всеми недостатками
показати весь коментар
05.05.2023 17:42 Відповісти
Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны ну, что ж обыкновенные люди в общем, напоминают прежних квартирный вопрос только испортил их (Воланд).
Из романа «Мастер и Маргарита»
показати весь коментар
05.05.2023 17:43 Відповісти
О свіженькі наративи підвезли. Все як на росії. Типу всі люди крадуть, значить можна на абсолютно неприйнятні речі закривати очі. Якщо би серед зелених були такі поодинокі персонажі, то вони б їх засудили та виключили з партії. А так не можна назвати жодної пристойної людини з того гадюшника, то вихід для них один - запускати ось такі тези в надії, що це буде знаходити відгук у серці свого виборця.
показати весь коментар
05.05.2023 19:22 Відповісти
Кацапська ідеологія.
- Да вор, и что? Зато, крадет больше всех.
показати весь коментар
05.05.2023 18:14 Відповісти
Що досі, той Коля робе у Раді? Особливо після азіатського круїзу під час війни?Чому воно лазить у військовій формі? Дістали до крику, оці медійні війська.І хтось же цього дауна обрав?



показати весь коментар
05.05.2023 17:43 Відповісти
Та, якщо з Софії вкрали Ярослава Мудрого, що хотіти від цих людей.
показати весь коментар
05.05.2023 17:43 Відповісти
Писи, а з філії в Кирилівці купу всього покрали.
А керівництво там ще совдеповське, але всі в вишиванках.
показати весь коментар
05.05.2023 17:55 Відповісти
ЩЕ ЗА ЦИМ ФСБешником "ПЛАЧЕ" БУЦИГАРНЯ, ТЯГНЕ НА ДОВІЧНЕ! ХТО ЙОГО ТРИМАЄ У ВЛАДІ?- ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ!

показати весь коментар
05.05.2023 17:45 Відповісти
А нагадай, де був цей ФСБшник при президенті Порошенкові?

Ой, а що ж це:
З 23 вересня 2014 - Радник Президента України?
Тобто - він при Порошенку і Зеленському займав одну й ту ж саму посаду? А як це?
Тобто - Порошенко і Зеленський - ОДНАКОВІ?
показати весь коментар
05.05.2023 17:49 Відповісти
Я завше вважав тебе корисним ідіотом, але в світлі останніх подій виходить що ти всеж кацап, або кацапський наймит.
показати весь коментар
05.05.2023 18:16 Відповісти
Правду?!!! Чи всеж МАНІПУЛЯЦІЇ ?!!! У Демченко, в паспорті, написано агент ФСБ? Чи всеж громадянин. України? А чим проявив себе Демченко, при Порошенку, як агент ФСБ? Тож всеж ТИ користуєшся МАНІПУЛЯЦІЯМИ та ФСБшними наративами. То хто ти?!!!
показати весь коментар
05.05.2023 19:49 Відповісти
Та невже? Тоді я не розуміє суті претензій до Зелі щодо того, що Демченко у нього є радником. У чому різниця? Чи по-вашему Демченко став агентом ФСБ тільки у 2019 році?
А до того те, що він радив - було на користь Україні?
показати весь коментар
05.05.2023 20:00 Відповісти
Не розумієш? Чи знову брешеш? Поясню, для ідіотів. При Порошенку Демченко не проявляв себе як агент, при Зеленському сприяв розформуванню департаменту зовнішньої розвідки, що відповідав за росію. Різницю бачиш? Чи тобі повилазило? Чи продовжиш брехати
показати весь коментар
05.05.2023 20:14 Відповісти

Точно - Порошенкові Демченко радив щось виключно на благо України, бо був освячений святістю месії, а коли Зеленський взяв собі радником радника Порошенка - той різко став агентом ФСБ.
Ти правда таке тупе?
показати весь коментар
05.05.2023 21:19 Відповісти
І у чому, доречі, я брехав? Хіба я написав щось, що не відповідає дійсності?
показати весь коментар
05.05.2023 21:21 Відповісти
Для мене МАНІПУЛЯЦІЯ прирівнюється до БРЕХНІ. В тебе не так?
показати весь коментар
05.05.2023 22:22 Відповісти
А де була МАНІПУЛЯЦІЯ? Були ФАКТИ - Демченко при Порошенку і Зеленському займав ОДНУ ПОСАДУ. Це - не маніпуляція, це - ФАКТ.
А от від тебе вже йде маніпуляція, нібито при Порошенкові Демченко був хорошим, а при Зеленскому - поганим став. ТАК НЕ БУВАЄ.
показати весь коментар
05.05.2023 22:33 Відповісти
Маніпуляція - це викривлення фактів чи тверджень для зміни основного контексту. Не дуже складно? Для прикладу - я сказав, що при Порошенку, Демченко не проявляв себе як агент ФСБ, зате проявив себе при Зеленському, не отримавши за це ніякої реакції спецслужб. Ти ж перекрутив буцімто я стверджував, що Демченко був хорошим, а став погануем, тобто ти ЗБРЕХАВ
показати весь коментар
06.05.2023 09:11 Відповісти
Наведи приклад поради Демченко яку реалізувавПорошенко і це завадило Україні. Ну хоч одну
показати весь коментар
05.05.2023 22:20 Відповісти
І знову маніпуляція! Я просив навести приклад РЕАЛІЗАЦІЇ Порошенком шкідливих порад Демченко. Наступна маніпуляція - «ми не були присутні, але ж ми не були присутні коли Демченко пропонував розігнати департамент розвідки, проте це стало відомо. Ти ж хочеш довести, що шкідливі поради Демченко Пороху були, але нам вони просто невідомі, а ось цього дійсно не може бути!
показати весь коментар
06.05.2023 09:17 Відповісти
Для чого наводити приклади якщо їх відразу повидаляють і забанять за факти проти порошенка?
показати весь коментар
07.05.2023 12:03 Відповісти
Нова методичка? Доволі таки тупа.
показати весь коментар
07.05.2023 15:23 Відповісти
То За Порошенка він теж займав посаду начальника комітету по розвідці, як за Зеленського?
показати весь коментар
05.05.2023 18:21 Відповісти
Він займав посаду радника президента, як і при Зеленському.
І тут у мене великі питання до Зеленського - так само, як були питання і до Порошенкі - якого хера цей Демченко їм обом радив, а не у буцигарні сидів.
А комітети - вони у Верховній Раді. І посади у цих комітетах мають право займати лише нардепи. Цей ФСБшник не є нардепом.
показати весь коментар
05.05.2023 19:17 Відповісти
І знову брехня та маніпуляція! При Порошенку Демченко був радником Президента, а при Зеленському став заступником Секретаря РНБО. Це різні посади!
показати весь коментар
06.05.2023 09:24 Відповісти
Він же засновник 5 колони в Україні: сдпуо, ригоаналів, державні підприємства прихватизував не без вказівки з кремля. Чому тут дивуватися?
показати весь коментар
07.05.2023 11:57 Відповісти
А це старі кацапські методички на новий лад. З креативом у вас повний швах.
показати весь коментар
07.05.2023 15:26 Відповісти
Єрмак з Татаровим не додуть кореша в обіду....
показати весь коментар
05.05.2023 17:47 Відповісти
Его хищный взгляд выдает явно неземное происхождение. А теперь точно знаю -из армян он. Недавно проводил аукцион под видом помощи ЗСУ и впаривал безпечным бизнесменам какую то чепуху, наверное краденое из музеев. Там даже Хмельницкий, тот что из Питера, оконфузился. Ну хоть армянин, но настоящий сын лейтенанта Шмидта. И так похож на Шуру Балаганова (за попадалово).
показати весь коментар
05.05.2023 17:49 Відповісти
Матьорий уголовник... краще рішення, віддати його арам.
показати весь коментар
05.05.2023 18:03 Відповісти
Трубіцин - ГАНЬБИЩЕ. Інші у СН теж не кращі, ну може тільки той, що за прапор морду набив.
показати весь коментар
05.05.2023 18:07 Відповісти
Ну ******** людина читати. Аж так любить, що ні на мить з книгою не може розлучитися.
показати весь коментар
05.05.2023 19:05 Відповісти
73% це ваш такий вибір- зрадники, злодії, корупціонери, тупі і безмозглі, наглі і ліцемірні паскуди. а головний у них це той хто грає на роялі. ( пісюном)
показати весь коментар
05.05.2023 21:04 Відповісти
це зелайно потрібно "зригнути назавжди"
показати весь коментар
05.05.2023 23:10 Відповісти
Слуги народа это партия воров,наркоманов и мошейников ну и возглавляет их такой же достойный член партии Зе
показати весь коментар
06.05.2023 08:31 Відповісти
 
 