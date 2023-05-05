10 років тому проти "слуги народу" Трубіцина відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Нацбібліотеки Вірменії, - нардеп "ЄС" Ар’єв. ДОКУМЕНТ

Депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, який наразі перебуває під слідством НАБУ за звинуваченнням у корупції та хабарі у 1,26 млн грн, також судили у 2010 році за підробку посвідчення інспектора з енергонагляду. З цим посвідченням його затримали на Ізюмському ринку ще у 2004 році. Крім того, 10 років тому проти Трубіцина з подільниками відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії, але він втік.

Про це розповів нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ

"Я злегка шокований тим, хто сьогодні є активним гравцем владної команди.

Після того, як я написав про кримінальні пригоди депутата Київради від Слуг Народу Владислава Трубіцина, виявилось, що шлейф дріб’язкових злочинів тягнеться за ним щонайменше 19 років.

Так, зараз він під слідством в НАБУ за отримання хабаря у 1,39 млн гривень за "рішалово" для розміщення дрібних торгівельних точок у Києві, але раніше у нього і можливостей було менше. 10 років тому проти нього з подільниками відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії, але він втік.

Та картина доповнюється ще одним випадком. Виявляється, у 2004-ому Трубіцин перебував під слідством і судом в Ізюмі Харківської області за підробку посвідчення інспектора з енергонагляду. З цим посвідченням його затримали на Ізюмському ринку.

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В той час інспектори з енергонагляду ходили по комунальних і приватних ринках і тупо збивали хабарі з керівництва, щоб не помічати порушень, які були на кожному базарі. Напевно, Трубіцин прийшов на "чужу" тероторію і його прийняли з підробкою. Однак, даруйте за тавтологію, судячи з рішення суду, Трубіцин зміг вирішити питання і його "на перший раз" відпустили без вироку. Як тепер виявляється, дарма.

Сьогодні Трубіцин є близьким до керівника ОП Єрмака і його заступника Татарова. Він досі є головою комісії Київради з питань підприємництва і благоустрою. І попри спроби депутатів Київради відсторонити Трубіцина, він залишився на посаді, незважаючи на нову спробу витрусити на Оболоні чергового хабаря, про який вже пишуть у ЗМІ (посилання в коментарях).

Власне, такі персонажі сьогодні створюють обличчя влади з корупцією, хабарництвом, дріб’язковістю. Сподіваюсь, тепер НАБУ і ВАКС не будуть його відпускати, як це зробив Ізюмський суд", - розповів Ар'єв.





9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.

Також раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що "слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів.