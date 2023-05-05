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Рашисти вдарили по Краматорську, вибухи лунають у Слов’янську, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Російські загарбники обстріляли Краматорськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що жителі чули кілька вибухів.

Також повідомляють про вибухи у Слов'янську. 

Також читайте: У лікарні померла дівчинка Ліза Невара, поранена під час удару по Краматорську 29 квітня

Автор: Богдан Гуньковський
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.05.2023 17:22 Відповісти
От же ж кляті виродки!
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05.05.2023 19:50 Відповісти
Похоже орки переходят до плана превращения этих городов в подобие Бахмута.Сейчас они такое же делают с Херсоном.Похоже у пути один план-стереть Украину с лица земли вместе с её городами,людьми и историей.
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05.05.2023 21:39 Відповісти
 
 