Рашисти вдарили по Краматорську, вибухи лунають у Слов’янську, - ЗМІ

Російські загарбники обстріляли Краматорськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що жителі чули кілька вибухів.

Також повідомляють про вибухи у Слов'янську.

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