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Рашисти вдарили по Краматорську, вибухи лунають у Слов’янську, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли Краматорськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що жителі чули кілька вибухів.
Також повідомляють про вибухи у Слов'янську.
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Чайка Київ
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