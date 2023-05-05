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Литва (1537) посвідчення водія (106)

Україна та Литва запровадили спрощений обмін водійських посвідчень, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

водійське,посвідчення

Уряд схвалив угоду між Україною та Литвою, яка впроваджує спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців. Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості. Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", - пише Шмигаль.

Як пояснив прем'єр-міністр, для обміну необхідно подати:

  • документи про постійне проживання в країні;
  • оригінал посвідчення;
  • дійсну медичну довідку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці більше не складатимуть іспити під час заміни водійських посвідчень у Литві

Автор: Роман Свиридович
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Литовці - справжні друзі та союзники. Мій туризм і мої гроші, як доживем - для Латвії і до Латвії.
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05.05.2023 19:36 Відповісти
П коли буде така сама, без екзамену, заміна іноземного посвідчення водія в Україні?
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05.05.2023 21:28 Відповісти
 
 