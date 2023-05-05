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Україна розірвала дві угоди з Білоруссю
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Кабінет Міністрів припинив дію двох угод із республікою Білорусь - щодо співробітництва у галузі ветеринарної медицини та в галузі карантину та захисту рослин.
Про це за підсумками засідання уряду 5 травня повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Так, припинено дію Угоди між Урядом України та урядом республіки Білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини, вчиненої 01.08.2002 у м. Мозирі.
Також уряд України припинив дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, вчиненої 07.10.2013 у м. мінську.
Топ коментарі
+9 Сеня Тузик
показати весь коментар05.05.2023 19:44
+7 Перехватчик
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+6 kelt kant
показати весь коментар05.05.2023 20:54
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давай повісисо всіх.. потім оправдати легше буде
бєшєні комари полетять на бульбонію
БілорусіБілорусіі гаплик! )))
підконтрольні родичам "квартальних друзів", коли будуть угоди розривати? Чи ще не на часі?