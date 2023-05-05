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Україна розірвала дві угоди з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кабмін

Кабінет Міністрів припинив дію двох угод із республікою Білорусь - щодо співробітництва у галузі ветеринарної медицини та в галузі карантину та захисту рослин.

Про це за підсумками засідання уряду 5 травня повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, припинено дію Угоди між Урядом України та урядом республіки Білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини, вчиненої 01.08.2002 у м. Мозирі.

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Також уряд України припинив дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, вчиненої 07.10.2013 у м. мінську.
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Топ коментарі
+9
Навіть свині України не хтять мати щось спільне з Бульборейхом!
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05.05.2023 19:44
+7
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05.05.2023 19:50
+6
А в галузі постачання білоруського бітуму для "великого крадівництва", через фірми
підконтрольні родичам "квартальних друзів", коли будуть угоди розривати? Чи ще не на часі?
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05.05.2023 20:54
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на 45** день,, нафуя така рада?? чи зрада??
давай повісисо всіх.. потім оправдати легше буде
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05.05.2023 19:42 Відповісти
Та невже! На другому році війни прокинулись.
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05.05.2023 20:30 Відповісти
Вчора "Белавіа" летів з Мінська в Туреччину через Україну. Міг спокійно зафіксувати наші РЛС ППО.
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05.05.2023 21:09 Відповісти
Навіть свині України не хтять мати щось спільне з Бульборейхом!
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05.05.2023 19:44 Відповісти
в области ветеринарной медицины и в области карантина....

бєшєні комари полетять на бульбонію
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05.05.2023 21:51 Відповісти
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05.05.2023 21:53 Відповісти
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05.05.2023 19:50 Відповісти
Це удар картопляному дуче нижче пояса. Він сам по зоології і ветеренарії відноситься до чоторьохногих та займаєтиься особисто рослинництвом.
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05.05.2023 19:52 Відповісти
після перемоги Українa зробить з бульби картоплю-free
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05.05.2023 19:57 Відповісти
Жук він колорадський, а не чотирилапий.
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05.05.2023 22:13 Відповісти
Офігєть які актуальні угоди.
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05.05.2023 19:58 Відповісти
головне, що угоду про мозирську смолу не розірвали,а колорадські жуки і щеплення худоби до лампочки ,
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05.05.2023 20:02 Відповісти
Ніхєрасє! Оце так удар! Тепер Білорусі Білорусіі гаплик! )))
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05.05.2023 20:02 Відповісти
Очень правильно что по линии зоотехники и ветеринарии. Эту взбесившеюся скотинку, как и ее крупнорататую подружку Парашку, надо изолировать в их хлевах.
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05.05.2023 20:03 Відповісти
Отчаянные.
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05.05.2023 20:16 Відповісти
А дипвідносини розірвати?
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05.05.2023 20:21 Відповісти
Тоб то бітум то святе.
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05.05.2023 20:22 Відповісти
профанация.
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05.05.2023 20:35 Відповісти
А в галузі постачання білоруського бітуму для "великого крадівництва", через фірми
підконтрольні родичам "квартальних друзів", коли будуть угоди розривати? Чи ще не на часі?
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05.05.2023 20:54 Відповісти
ОччЄнь суШШЄствЄнниЄ угоди були...
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05.05.2023 21:03 Відповісти
Ну всё, теперь Беларусь ожидает нашествие бодливых коров и злых деревьев!
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05.05.2023 21:09 Відповісти
ЗЕбіли...
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05.05.2023 21:28 Відповісти
95 квартал
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05.05.2023 21:45 Відповісти
ого аж цилих дві...!!!п.зда біларусі...
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05.05.2023 21:46 Відповісти
 
 