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Новини За кордоном
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війна (56444) Майя Санду (204)

Росія прагне відродити СРСР, ми в безпеці лише завдяки Україні, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Молдовська президентка Мая Санду вважає, що Росія в разі успішного захоплення України продовжила б експансію – зокрема ввівши війська на територію Молдови.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я не вірю, що вони (росіяни – ред.) зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – підкреслила президентка Молдови, додавши, що в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців.

На питання, чи планувала Санду виїхати з Молдови в разі нападу РФ, вона відповіла, що ні.

"Я б залишилася (в Молдові – ред.), але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія", – додала президентка.

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На думку Санду, росіяни агресією проти України намагаються "переробити Радянський Союз".

"Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – наголосила вона.

Як зазначає журналіст Financial Times, під час їхньої розмови "Санду рідко пила, але охоче піднімала тост за перемогу України".
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Топ коментарі
+9
Не тупи! Це перший за історію незалежності Молдови адекватний президент
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06.05.2023 00:39
+8
З поваги до України президент Чехії подарував зєлєнскому пістолет і одну кулю.
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05.05.2023 23:58
+8
Нічого Молдова не повинна. Це окрема держава і у неї набагато більше спільного з Румунією, ніж з Україною.
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06.05.2023 02:16
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Клоун так і не сказав тобі навіщо викрав Чауса?
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05.05.2023 23:29 Відповісти
Щоб заховати від НАБУ і не дати можливість отримати свідчення проти порошенка
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06.05.2023 00:25 Відповісти
Я впевнений- клоун сам цього не знає
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06.05.2023 00:37 Відповісти
Молдавани-так йдіть хоч частину своєї окупованої території визволяйте...
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05.05.2023 23:32 Відповісти
Чим іти? У них взагалі нема збройних сил.
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06.05.2023 10:45 Відповісти
дошло
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05.05.2023 23:32 Відповісти
Не тупи! Це перший за історію незалежності Молдови адекватний президент
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06.05.2023 00:39 Відповісти
Дошло давно. Просто озвучила сейчас.
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06.05.2023 02:55 Відповісти
Як гарантії безпеки зникли - Боневтік враз перетворився на **********.
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05.05.2023 23:56 Відповісти
З поваги до України президент Чехії подарував зєлєнскому пістолет і одну кулю.
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05.05.2023 23:58 Відповісти
Політика Санду і Молдови в цілому стала природною і передбачуваною. Накінець-то !!!
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06.05.2023 00:22 Відповісти
Молдова повинна приєднатися до України як і кримські татари в межах однієї держави
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06.05.2023 00:28 Відповісти
а молдоване про это знают ?
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06.05.2023 00:33 Відповісти
Для декого кинути лайно на вентилятор найголовніша мета
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06.05.2023 00:40 Відповісти
Це лише побажання
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06.05.2023 00:43 Відповісти
Ну то в мене побажання щоб США знову стало частиною Британії - ну це ж тільки і виключно побажання.
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06.05.2023 04:20 Відповісти
Та звісно, що тільки вам, кацапам, нужни бахмути і трупи ваших громадян в мішках.
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06.05.2023 08:39 Відповісти
Нічого Молдова не повинна. Це окрема держава і у неї набагато більше спільного з Румунією, ніж з Україною.
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06.05.2023 02:16 Відповісти
Так і є - але в неї не просто більше спільного з Румунією це і є Румунія , просто румуни до обєднання в одну країну жили в трьох князівствах - Валахія ,Трансільванія і Молдова. До речі румуни можуть обявити себе наступниками Римської імперії бо назви то схожі .
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06.05.2023 09:03 Відповісти
Romani то і є самоназва валахів, які себе призначили спадкоємцями Римської імперії...а згодом втрачена Угорщиною Трансільванія і половина Молдовського князівства склалися до купи в країні з назвою Румунія...
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07.05.2023 00:04 Відповісти
"які себе призначили спадкоємцями Римської імперії.." - те що їхня територія була в складі Римської імперії не робить їх спадкоємцями Риму,бо таких спадкоємців набереться більша частина Європи - і Україна не виключення.
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07.05.2023 00:42 Відповісти
Ты наверно дебил? Или руzzкий троль
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06.05.2023 07:18 Відповісти
Ніколи не довіряв цим хитрожопим друзям, вони частіше за все говорять що треба слухачеві ніж правду.
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06.05.2023 07:54 Відповісти
Твій висер схожий на кацапський.
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06.05.2023 08:38 Відповісти
Твій коментар взагалі зайвий.
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06.05.2023 11:01 Відповісти
Я з нею згоден. Але відновлення СРСР обійдеться ріками крові, навіть без Прибалтики. Іншого способу відновити немає.
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06.05.2023 08:16 Відповісти
И поэтому мы небольшой ножик вам в спину всунули в виде запрета на импорт украинского зерна. Друзья такие друзья.
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06.05.2023 08:54 Відповісти
Я выезжал из Украины через Молдову - единственный погранпереход, до которого я мог доехать на одной заправке был Могилев-Подольский. Но ехать нужно было в Польшу - там три брата и сестра. И вот в Молдавии уже говорил с одним из местных авторитетов, у которого заправки и обменники. И он мне рассказал, что молдавская армия не продержиться и двух часов - сказалось правление русскоориентированных ********* типа Додона. Но я видел, как они принимают беженцев и видел количество, т.к. сам стоял на переходе. И сказал, чтобы не боялись, потому как украинские , пока будут живы будут защищать и своих жен и детей, которые укрылись в Польше или Молдавии.
И главное, чего он боялся!!!
Его одесские братаны попросили помочь переправить "нужного" человека из Молдовы в Румынию. Ну и он встретил и проводил к румынам. Так вот, у "беженца" было несколько килограммов золотых слитков и он заплатил румынам 300 000 евро налом мзды, а молдаванин обеспечивал безопасность "беженца" на двух Геликах.
И вот он мне задал вопрос - вы и за них будете воевать?
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06.05.2023 09:34 Відповісти
 
 