Росія прагне відродити СРСР, ми в безпеці лише завдяки Україні, - Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Молдовська президентка Мая Санду вважає, що Росія в разі успішного захоплення України продовжила б експансію – зокрема ввівши війська на територію Молдови.
Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Я не вірю, що вони (росіяни – ред.) зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – підкреслила президентка Молдови, додавши, що в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців.
На питання, чи планувала Санду виїхати з Молдови в разі нападу РФ, вона відповіла, що ні.
"Я б залишилася (в Молдові – ред.), але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія", – додала президентка.
На думку Санду, росіяни агресією проти України намагаються "переробити Радянський Союз".
"Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – наголосила вона.
Як зазначає журналіст Financial Times, під час їхньої розмови "Санду рідко пила, але охоче піднімала тост за перемогу України".
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И главное, чего он боялся!!!
Его одесские братаны попросили помочь переправить "нужного" человека из Молдовы в Румынию. Ну и он встретил и проводил к румынам. Так вот, у "беженца" было несколько килограммов золотых слитков и он заплатил румынам 300 000 евро налом мзды, а молдаванин обеспечивал безопасность "беженца" на двух Геликах.
И вот он мне задал вопрос - вы и за них будете воевать?