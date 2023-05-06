Уряд схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років
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Кабінет міністрів 5 травня схвалив зміни до законопроєкту "Про військовий обов’язок та військову службу", зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27-ми до 25-ти років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це постпред уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у телеграмі
Він зазначив: "Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу".
Законопроєктом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку".
Для того, аби законопроєкт набрав чинності його має розглянути Верховна Рада.
Наступним кроком має стати подання законопроєкту до парламенту.
4 травня цю ініціативу озвучили в Міноборони. Там заявили, що прибуття чоловіків віком до 27 років до ТЦК та СП супроводжується чергами, фінансовими витратами і створює зайве навантаження на медичних працівників: "Дані зміни продиктовані тим, що під час дії режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років".
Також у МОУ повідомляли, що "тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації".
Будь ласка, зачекайте...
Чаво?
Він зазначив: "Схвалено проект Закону Джерело: https://censor.net/ua/n3416650\\\\\\\\\\
А, ок.
мля, задрали грамотєї, просто так паскудно звучить\читається сране новословечко.
ееее, шо там прийняли? о б*же, цілих 25 років трястись буду шоп сина не забрали служити Єрмаку!!!!111(скасовує побачення з фотомоделлю, спалює 1000 євро)
Я буду забирати гроші у сімї, а рєзніков буде обкрадати державу?
А завдання було дуже просте і реально можливе - розбудувати військово-економічний потенціал України до рівня хоча б Туреччини, Єгипту і т.п.
В ********* світі військово-економічний потенціал - ефективний інструмент стримування країн-варварів від початку агресивних дій.
Нажаль, цей шанс було бездарно і безбожно просра...
Ця країна на 31 році незалежності, виходячи із стартових можливостей та ресурсного потенціалу станом на 1991 р., могла бути лідером в науці, економіці, військовій сфері... Війни, банально, не сталося б, бо на країни, які мають військову потугу, ніякі психопати навіть наміру не матимуть нападати, бо знають, що отримають по рилу.
Якщо казати про малу батьківщину - то в історії кожного регіону є ключові історичні моменти, які на століття визначають траєкторію розвитку - висхідну або низхідну. Наш край десятиліттями нормально жив і стрімко розвивався свого часу при Чехословаччині, маючи майже конфедеративний статус і повноваження, і було б і надалі так само, якби його в 1945-1946 рр. незаконно не анексували червоні фашисти із СРСР.
Шмигалів, гетьманцевих, Рєзнікових, Єрмаків обовязково в Бахмут.
Служба ВСУ має бути високооплачувана контрактна професія, де люди ідуть добровільно і вправно роблять свою роботу.
Загальна військова підготовка має бути введена для всіх учнів у вищих класах, де усі молоді люди будуть навчатись азам користування зброї, підготовці до групових тактичний бойових дій, базовій медичній допомозі на полі бою.
- Зелю перевиберуть судя по авторитаризму, ЗМІ і істерії
- а значить я проведу уже 60% життя при придурках - хоч трохи б пожити як людина
Вже примелькалось те хрипливе гризло.
Хочеться щоб як у Франції - аналог Шарль де Голь.
Есть Конституция Украины! Есть парламент, который пишет законы!
А тут один чиновник получил полномочия писать Законы, подменяющие Конституцию и законы ВР! ТЦК та СП создан Кабмином!
К тому же, ТЦК та СП имеет печать ЕДРПОУ. Это значит, что этот орган не государственный, а коммерческий! Ни на одной печати любого госоргана нет кода ЕДРПОУ!
Наведите порядок в стране с фундамента сначала, потому что все здание стоит на глиняных ножках!
Это не повод считать инициативы и решения Кабмина Законом!
І тут виникає багато питань до злодіїв/чиновників що при владі але і до великого відсотку дурнуватих виборців теж. Особисто я їх зневажаю так само як путінську рашу.
Вы до сих пор мыслите как совок, терминологии и духом периоды мировых войн, махая шашками на диване, пердуны старые. Всегда поражало как люди даже выезжая в США устраивают себе совок в миниатюре на Брайтон бич.
Совком были, совком есть, совком и сдохните. Ещё и других за собой тяните.
Израиль и Финляндия - там своих людей не держат за безропотный скот/безропотное братство.
К тому же в Израиле у людей есть право на оружие и право на самозащиты. Там настоящая демократию, а не то что у нас, клептократия.
И ваш лозунг все мол на войну будет касаться исключительно низов, т к 1.3 млн чинуш, 300тыс мвдшников, всякие политиканы и решалы от всего этого освобождены. Лозунг совка. Ничем не отличающийся абсолютно. Как в рашке дыркин, орёт тоже самое.
По вашему совету Евреи тоже 1 тыс лет и более УЬБЕГАЛИ от войны от проблем- лиш-бы не воевать за свою землю. Сначала убежали из Египта потом из Израиля потом из Испании а потом поняли что нельзя бежать-будет только хуже. И начали воссоздавать свое государство. Если-бы евреи были-бы такими как ВЫ сцикунами то до сих пор были-бы изгоями и не имели своего государства. Вы не Украинец даже если имете пасспорт и не имеете право говоритот лица Украинцев. Украинцы находятся в Украине и защищают свою Родину. А вы-перекати-поле и не заслуживаете уважение. Если-бы все народы бежали от войн то никаких государств бы не было а были-бы сплошные войны
А твой хваленый безвиз сейчас работает похоже только для таких как ты, потому что границы перекрыты, и при этом, не законом, а указом.
Равняешся на Израиль, только у Украины с Израилем из общего это враг на пороге и все. Ни уровня демократии, ни уровня уважения к согражданам, нет. И я не верю что будет.