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Уряд схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

призов

Кабінет міністрів 5 травня схвалив зміни до законопроєкту "Про військовий обов’язок та військову службу", зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27-ми до 25-ти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це постпред уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав  у телеграмі

Він зазначив: "Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу".

Законопроєктом передбачено внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку".

Для того, аби законопроєкт набрав чинності його має розглянути Верховна Рада.

Наступним кроком має стати подання законопроєкту до парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд відмовився від системи "єВідрядження", виїзд за кордон дозволять всім заброньованим чоловікам, – Свириденко

 4 травня цю ініціативу озвучили в Міноборони. Там заявили, що прибуття чоловіків віком до 27 років до ТЦК та СП супроводжується чергами, фінансовими витратами і створює зайве навантаження на медичних працівників: "Дані зміни продиктовані тим, що під час дії режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років".

Також у МОУ повідомляли, що "тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Латвії запровадили обов’язкову військову службу. Перший призов - влітку

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+47
Я зараз на фронті, частково через те, щоб моя дитина там не опинилась. Йому правда далеко до 25, але і краю війні поки не видно. І якщо тенденція зниження призовного віку продовжиться, то я просто відправлю його на навчання за кордон....
Якщо війна закінчиться і виберуть Зелю на другий термін, то я взагалі зберу манатки і переїду в іншу країну, бо цей народ невиправний
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06.05.2023 08:10
+28
Генофонд нації втіче з цієї країни після війни при першій же можливості.
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06.05.2023 01:03
+20
Наскільки я розумію робиться для того, щоб мобілізувати вже чоловіків не з 27 а з 25 років. Та вже б знизили до 18, всеодно генофонд нації гине зелені хвойди…
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06.05.2023 00:56
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Почитал комментарии. Если до 27-и ты можешь попасть на фронт только добровольно, почему тикает в основном молодежь? После срочки тебя не могут мобилизовать пока не постареешь? Нифига непонятно.
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06.05.2023 07:18 Відповісти
после срочки могут сразу, до 27 не призывают тех, кто не служил, то есть большинство
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06.05.2023 14:11 Відповісти
Водярою бельма заливати можна з 18ти і нікого це не бентежить. А Батьківщину захищати від навали мордору, то тут ботяри скиглення про "генофонд" розвели...
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06.05.2023 07:18 Відповісти
Кабінет міністрів 5 травня схвалив зміни до законопроєкту Джерело: https://censor.net/ua/n3416650\\\\\\\\\

Чаво?

Він зазначив: "Схвалено проект Закону Джерело: https://censor.net/ua/n3416650\\\\\\\\\\

А, ок.
мля, задрали грамотєї, просто так паскудно звучить\читається сране новословечко.

ееее, шо там прийняли? о б*же, цілих 25 років трястись буду шоп сина не забрали служити Єрмаку!!!!111(скасовує побачення з фотомоделлю, спалює 1000 євро)
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06.05.2023 07:24 Відповісти
Диванні урапатріоти поки сидять на дивані і їх ніхто не трогає розказують і показують усім своїми словами як вони сильно ******* Україну, а коли появляється будь яка новина яка повязана з мобілізацією то відразу ж починаються наративи "женуть на убій"
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06.05.2023 07:29 Відповісти
Будь-яка тема тут щодо мобілізації набирає найбільші кількості коментарів від патріотівце відомий факт. В одних темах вони активно воюють з ворогом з дому та дають стратегічні поради ЗСУ, в інших-воюють з прихильниками мобілізації, доказуючи, що у нас військовий стан, а не війна, що є статті Конституції, що воювати насамперед мають депутати, судді та інші, а не вони. І якби не закриття кордонів, то вони давно б як показали... як ходять поїзди та машини у бік західних країн )
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06.05.2023 08:30 Відповісти
Як новина про збір грошей,тіж самі цензорівськи патріоти,в кращому випадку обходять ту новину стороною,чи пишуть-хай депутати кидають гроші на збір.Цензорівськи патріоти вони таки,їм головне щось написати,а якщо ще і лайк поставлять,то день вже вдалий.Якщо новина про відступ ЗСУ з якоїсь ділянки,то стоїть гвалт,ні кроку назад,всі вперед,як про повістки-хай депутати воюють.Огидний контингент тут останній час зібрався.
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06.05.2023 08:57 Відповісти
Після скандалу з яйцями і по тому як рєзніков залишився на посаді, а не в тюрмі. Я більше нічого не переказую і переказувати не збираюсь. Скільки не дай все вкрадуть.
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06.05.2023 09:18 Відповісти
Тиж не резнікову переказуєш,а хлопцям на передову,не рєзніков захищає твою дупу,а ЗСУ.Якби нам волонтери в тому році не привозили "смаколики" то миб не змогли втримати навалу кацапів на одному з напрямків,мене врятувала наприклад каска привезена волонтерами.
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06.05.2023 09:24 Відповісти
Точно не рэзнікову? Ви впевнені? Я вже ні!
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06.05.2023 09:57 Відповісти
Впевнений, не рєзнікову.Мадяру можете сміливо кидати,Юсупова,вона нам багато чого привозила.
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06.05.2023 10:00 Відповісти
Якщо припустити що ви правіто все одно логіка в мене трохи інша.
Я буду забирати гроші у сімї, а рєзніков буде обкрадати державу?
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06.05.2023 10:06 Відповісти
Донатити на ЗСУ то добровільна справа.Без донатів ми би цей рік не вистояли,розбиратися з рєзніковим потрібно після війни,а грощі потрібно зараз.Ви проти донатів для хлопців на нулі?Вони зараз захищають вашу сім'ю і вашу клаву,щоб ви тут писати могли.Я розумію що в Польщі ви аідчуваєте себе в небезпеці,але не всі втікли з України,нащастя.І коли ми відіб'ємо кацапську навалу,нажаль смертями багатьох хлопців,багато повернеться додому.Не вірете волонтерам?Можна напряму підрозділ донатити.Справа в бажанні.
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06.05.2023 10:13 Відповісти
Не вмовляйте кацапського бота під польським vpn донатит на ЗСУ. Він тут для того, щоб нас відмовляти від допомоги ЗСУ. Бо українці дійсно збирають дуууже багато коштів, які приносять реальну да дуже суттєву допомогу. Ворог це знає, тому й засилає таких тролів на сайт.
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06.05.2023 10:29 Відповісти
Я це добре знаю.А потролити троля?Тож святе🤣
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06.05.2023 10:31 Відповісти
Там Мадяр грощі збирає,нищити орків.Долучайся.
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06.05.2023 14:10 Відповісти
Ніхто тебе Резнікову чи Шмигалю переказувати не просить,можна напряму донатити різним підрозділам чи перевіреним фондам котрі дійсно закуповують різні необхідні речі для воєнних
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06.05.2023 09:25 Відповісти
Ви так і не зрозуміли про що йдеться, дуже шкода
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06.05.2023 09:58 Відповісти
"як про повістки-хай депутати воюють" --- те що це ссикливі люди це само собою,але коли вони кажуть що нехай депутати,поліцейські і так далі йдуть воювати,але тільки не вони, то це ще раз показує їхню тупість,тому що якщо до війни депутати грубо говорячи на людей плювати хотіли, то якщо вони підуть воювати замість ось цих диванних воїнів, то після війни депутати прийдуть як переможці з неї, і уже на все життя заженуть під шконку тих ссикунів котрі не хотіли йти воювати,тому що як переможці котрі були і воювали на фронті уже зможуть собі повзолити по суті все і їм на усіх буде остаточно плювати, у них буде повний карт бланш
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06.05.2023 09:23 Відповісти
Не підуть. В нас в депутати йдуть люди на 90% з комплексами та психічними розладами. І дуже переймаються зв своє життя
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06.05.2023 10:48 Відповісти
Судячи по тому як у нас процвітає бізнес по нелегальному виїзді за кордон,де ціни починаються від 2 тисяч доларів і до 20 за людину і при цьому наплив шалений то мудрий нарід також не сильно спішить бігти на фронт захищати батьківщину,а переймається за своє життя
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06.05.2023 10:55 Відповісти
Простий нарід бере приклад з керівників . Вони тікають за допомогою законів під себе. Нарід просто тікає. Особистий приклад грає велику роль
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06.05.2023 13:05 Відповісти
Якщо депутати підуть… якщо переможуть…. якщо повернуться… не забагато «якщо»
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06.05.2023 14:58 Відповісти
Судячи, з останніх виборів, плювати нАрід хотів на фронтовиків! Тим більше на СПРАВЖНІХ!
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07.05.2023 00:11 Відповісти
Реально огидний, особливо з Польщі, Канади та Німеччини.
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06.05.2023 09:26 Відповісти
А що так, закінчуються призовники, а як же втрати 1 до 7-8 чи тб-марафон козломойського для овець, а поповнити армію за рахунок 25-27 років необхідно, я ж так зрозумів шоу-біз і діти влади туди не входять, інакше ху б вони голосували.
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06.05.2023 09:20 Відповісти
24.02.22 - саморобна проблема - результат невиконаного домашнього завдання за 31 рік незалежності.

А завдання було дуже просте і реально можливе - розбудувати військово-економічний потенціал України до рівня хоча б Туреччини, Єгипту і т.п.

В ********* світі військово-економічний потенціал - ефективний інструмент стримування країн-варварів від початку агресивних дій.

Нажаль, цей шанс було бездарно і безбожно просра...
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06.05.2023 09:30 Відповісти
Це неможливо було зробити, через те що 80 % населення дивилося з надією в дупу московії. На керівних посадах підприємств залишилися "червоні директори" , які вели бізнес з росією і т.д. і т.п.
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06.05.2023 09:47 Відповісти
Поганому танцюристу - ... заважають.
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06.05.2023 09:53 Відповісти
Тобто тобі заважають яйця?!!! Насмішив одноденна нульова
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06.05.2023 14:56 Відповісти
Насмішив укронарод і неадекватні придурки-виборці, який за 31 рік примудрився обирати собі владу і організовувати собі життя таким чином, що проср...ли 20-25 млн населення ще до війни. Виправдань цьому суцільному провалу за 31 рік - нема: проср...ли такі ресурси, такий людський потенціал, такі шанси розвитку - ось це гірше програної війни, бо війна - це вже 100%-ний автоматичний наслідок проср...них 31 року.
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06.05.2023 21:19 Відповісти
Ти , мабуть, із тих , що волали про непомірний військовий збір ???? Чи, про тарихний гєнацид? Задовбали вже ці зелені ( а фактично- московські) казки про 31ґод!!! Конкретно по іменам і датам можна? Хто, де, коли і як просрав усе???? І , скільки серед них було кандидатів обраних особисто тобою!
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07.05.2023 00:17 Відповісти
Факт є фактом: все, що сталося за останні 32 роки, - є логічним і детермінованим наслідком провалу років незалежності - бездарність, тупість, генетична корумпованість, брехливість, воруватість... Проти статистики не попреш: при такому ресурсному забезпеченні, яке Бог кинув на голову, такий провал! - це треба було примудритися: проср...ли 40-50% так званого наявного населення (ще до війни!), деградували до рівня с/г придатку, постачальника білих рабів-гастарбайтерів.

Ця країна на 31 році незалежності, виходячи із стартових можливостей та ресурсного потенціалу станом на 1991 р., могла бути лідером в науці, економіці, військовій сфері... Війни, банально, не сталося б, бо на країни, які мають військову потугу, ніякі психопати навіть наміру не матимуть нападати, бо знають, що отримають по рилу.

Якщо казати про малу батьківщину - то в історії кожного регіону є ключові історичні моменти, які на століття визначають траєкторію розвитку - висхідну або низхідну. Наш край десятиліттями нормально жив і стрімко розвивався свого часу при Чехословаччині, маючи майже конфедеративний статус і повноваження, і було б і надалі так само, якби його в 1945-1946 рр. незаконно не анексували червоні фашисти із СРСР.
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07.05.2023 01:07 Відповісти
Потенціал вже був і був розкрадений.
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06.05.2023 11:41 Відповісти
Єдиний закон, який виправить перекоси від мобілізації - це обовязкова мобілізація всіх державних чиновників включно з депутатами Рядовими на передок. Чим вища посада, тим довший час на нулі.
Шмигалів, гетьманцевих, Рєзнікових, Єрмаків обовязково в Бахмут.
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06.05.2023 10:44 Відповісти
І, повернення з за кордону всіх хитрожопих українчиків!
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07.05.2023 00:22 Відповісти
І, скасування 90% всяких легальних броней!
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07.05.2023 00:23 Відповісти
Анатолій ви де служите?
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07.05.2023 11:28 Відповісти
Строкова служба має бути відмінена...
Служба ВСУ має бути високооплачувана контрактна професія, де люди ідуть добровільно і вправно роблять свою роботу.
Загальна військова підготовка має бути введена для всіх учнів у вищих класах, де усі молоді люди будуть навчатись азам користування зброї, підготовці до групових тактичний бойових дій, базовій медичній допомозі на полі бою.
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06.05.2023 11:01 Відповісти
Після війни всі виїдуть.
- Зелю перевиберуть судя по авторитаризму, ЗМІ і істерії
- а значить я проведу уже 60% життя при придурках - хоч трохи б пожити як людина
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06.05.2023 16:51 Відповісти
Не виберуть...
Вже примелькалось те хрипливе гризло.
Хочеться щоб як у Франції - аналог Шарль де Голь.
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07.05.2023 01:22 Відповісти
хочете щоб і у нас був лояльний до параши керманич?
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07.05.2023 14:54 Відповісти
Прочитав заголовок статті - УРОД схвалив... Чи уряд?
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07.05.2023 01:35 Відповісти
ГОВНОКОМАНДУЮЧИЙ ДОВОЮВАЛИСЯ
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07.05.2023 12:49 Відповісти
Вони і не планували неякого наступу ! Треба придержуватися оманських домовленностей.
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07.05.2023 15:22 Відповісти
С каких пор Кабмин начал писать Законы Украины?! Юристы есть на форуме?
Есть Конституция Украины! Есть парламент, который пишет законы!
А тут один чиновник получил полномочия писать Законы, подменяющие Конституцию и законы ВР! ТЦК та СП создан Кабмином!
К тому же, ТЦК та СП имеет печать ЕДРПОУ. Это значит, что этот орган не государственный, а коммерческий! Ни на одной печати любого госоргана нет кода ЕДРПОУ!
Наведите порядок в стране с фундамента сначала, потому что все здание стоит на глиняных ножках!
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07.05.2023 13:54 Відповісти
В цирку все керується не законами - а криками юрби і придур'ю блазнів. Правда має ще бути десь директор цирку за кулісами - але його цікавить тільки монетизація
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07.05.2023 17:04 Відповісти
Кабмін має право законодавчої ініціативи. Ну, ось Вам ініціатива КМ, подана на розгляд Верховної ради. Розглянуть, як зайчики і приймуть, не сумнівайтесь.
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07.05.2023 17:06 Відповісти
Инициативу и я имею, как гражданин Украины. Подать ту же петицию на рассмотрение в случае набора голосов.
Это не повод считать инициативы и решения Кабмина Законом!
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08.05.2023 15:18 Відповісти
Нічого гарного для молодих чоловіков це не означає. Якщо раніше вони могли попасти в 26 років ще під призив и не йти на війну, то зараз вони вимушені будуть йти на війну.
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07.05.2023 15:21 Відповісти
Зато усе файно старим дідам 55-60 річним...
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07.05.2023 16:25 Відповісти
Все своє життя працював і сплачував податки, за януковича і за цього не голосував. За все, і за безкоштовну освіту, медицину завжди платив. Єдине на що розраховував від держави - безпеку для своєї родини, по суті право на життя. Немає ні першого ні другого. Дякую Богу і ЄС за гуманітарний прихисток.

І тут виникає багато питань до злодіїв/чиновників що при владі але і до великого відсотку дурнуватих виборців теж. Особисто я їх зневажаю так само як путінську рашу.
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07.05.2023 18:17 Відповісти
Правильный закон. До 25 можно успеть и детей сделать и пойти на фронт.,где от здорового 25 летнего бойца пользы больше чем от 45-55 летнего.Ребенок это до 21 года А после-это уже взрослый сформировавшийся мужчина. Во 2 мировую воевали с 18 лет и никто не ныл что генофонд уничтожают
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08.05.2023 01:23 Відповісти
Где вас таких берут, клонированных номенклатурщиков. Никто не захочет жить в стране, которая будет превращена в конвейер по штампованих себе подобных с единственной целью безропотно помереть в войне, с расписан ной поминутно жизнью и отстутвием свободы воли.
Вы до сих пор мыслите как совок, терминологии и духом периоды мировых войн, махая шашками на диване, пердуны старые. Всегда поражало как люди даже выезжая в США устраивают себе совок в миниатюре на Брайтон бич.
Совком были, совком есть, совком и сдохните. Ещё и других за собой тяните.
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08.05.2023 03:10 Відповісти
В Израиле военнообязанны даже женщины,в Швейцарии-все мужское население. Они тоже совки? Хорошо быть такой страной как США с гигантским военным бюджетом на который можно наемную армию содержать да и соседи которой никогда не нападут на США Специфика Украины похожа на Израильскую-у нас непримеримый сосед-Парашка который всегда будет хотеть уничтожить Украину. Сейчас нужно отбится любой ценой. Затем вступим в НАТО-и будет сильно легче и можно будет наемную армию делась и свободный выезд. ТЫ и такие как ТЫ голосовали за политиков которые разоружали Украину -а теперь тебе и твоим детям нужно ответить за свою глупость. Финляндия будучи в 8 раз меньше отбилась от монстра СССР . И никто из них не говорил что может давайте разбежимся из страны и пусть русские фашисты сделают из Финляндии свое русскрое гнилое болото Сейчас Филяндия одна из самых успешных стран мира ВСЕ должны быть мобилизованны ВСЕ Украинцы должны пройти через фронт-ничего не сплотит нацию как военное братство. Израильтяне это давно поняли а такие как ты сельские кугуты-никогда не поймут
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08.05.2023 12:14 Відповісти
Вы опять всех гребете под одну гребёнку, не обращая внимания что у людей разные потребности. Как будто они одного психотипа. Ваше хваленое братство не для всех подходит. Оно будет хорошо только для налаживания связей после войны в не для воспитания патриотизма. Патриотизм через силу это пример совка и рашки.
Израиль и Финляндия - там своих людей не держат за безропотный скот/безропотное братство.
К тому же в Израиле у людей есть право на оружие и право на самозащиты. Там настоящая демократию, а не то что у нас, клептократия.
И ваш лозунг все мол на войну будет касаться исключительно низов, т к 1.3 млн чинуш, 300тыс мвдшников, всякие политиканы и решалы от всего этого освобождены. Лозунг совка. Ничем не отличающийся абсолютно. Как в рашке дыркин, орёт тоже самое.
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08.05.2023 14:26 Відповісти
Когда вы плюете на Украину-вы плюете сами на себя. Ведь именно ВЫ СДЕЛАЛИ ее такой. Не инопланетяне ее сделали такой а ВЫ-когда жили здесь. И когда страна с,Украинский народ сделал самое демократическое государство из всех бывших республик СССР за исключением стран Балтии-вам еще не нравится. Вам сделали БЕЗВИЗ благодаря которму вы убежали в Чехию и от туда вещаете.
По вашему совету Евреи тоже 1 тыс лет и более УЬБЕГАЛИ от войны от проблем- лиш-бы не воевать за свою землю. Сначала убежали из Египта потом из Израиля потом из Испании а потом поняли что нельзя бежать-будет только хуже. И начали воссоздавать свое государство. Если-бы евреи были-бы такими как ВЫ сцикунами то до сих пор были-бы изгоями и не имели своего государства. Вы не Украинец даже если имете пасспорт и не имеете право говоритот лица Украинцев. Украинцы находятся в Украине и защищают свою Родину. А вы-перекати-поле и не заслуживаете уважение. Если-бы все народы бежали от войн то никаких государств бы не было а были-бы сплошные войны
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09.05.2023 10:00 Відповісти
Ты с каких фронтов пишеш, неуважаемый?) монитор слюной забрызгаешь. Я не на Украину плюю а на тех дольщиков вроде тебя, которые прикрываются народом, а сами стоят за спиной народа.
А твой хваленый безвиз сейчас работает похоже только для таких как ты, потому что границы перекрыты, и при этом, не законом, а указом.
Равняешся на Израиль, только у Украины с Израилем из общего это враг на пороге и все. Ни уровня демократии, ни уровня уважения к согражданам, нет. И я не верю что будет.
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09.05.2023 15:50 Відповісти
И в Израиле даже во время активной фазы войны, в стране происходят митинги.
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08.05.2023 14:41 Відповісти
Ця компанія очолювана агентом ФСБ - Єлдаком та його шісткою Зелупським вирішили в Україні створити конц табір, і знищити якнайбільше населення (щоб спокійно продати ресурси). Вони зацікавлені у програші України і спеціально затягують війну і підставляють ЗСУ.
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08.05.2023 08:49 Відповісти
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