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Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини,були  застосовані освітлювальні снаряди, - РВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини,були  застосовані освітлювальні снаряди, - РВА

Російські війська сьогодні вночі, 6 травня, завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Прибережні території – активність ворожої артилерії, знаходитесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні глави Нікопольської РВА.

За його словами, війська РФ освітлюють берег водосховища освітлювальними боєприпасами, тому рекомендується знаходитись у безпечних місцях, можливий повторний обстріл.

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Автор: Роман Свиридович
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НЕ РОСІЯНИ А РАШИСТИ
показати весь коментар
06.05.2023 01:09 Відповісти
Не фосфорний, не освітлюючий. Запалювальний снаряд 9Н510 з магнієвими елементами. Запускається з 9М22С.
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06.05.2023 06:24 Відповісти
 
 