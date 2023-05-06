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Росіяни дуже добре вчаться протистояти кожному новому виду зброї, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Росіяни на війні добре вчаться протистояти кожному новому виду зброї, який Україна отримує від західних партнерів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Дмитру Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони дуже добре вчаться. Коли ми HIMARS…коли ми влітку їх привезли… а це 80 км ураження… тобто влітку змінилася ситуація, тому що ми почали нищити їх командні пункти, пункти управління. Але… тепер вони відвели всі свої пункти управління, всі свої склади, всю свою логістичну історію за 120 км, щоб ми не могли дотягнутися HIMARS", - розповів він.

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За словами міністра, саме тому зараз Україні потрібен транш більш далекобійної зброї, яка здатна була би вражати противника хоч б на 150 км.

"Ми і 300 просим (ATACMS), але поки що партнери вагаються, тому що, на жаль, вони все ще продовжують думати, що кожного разу, коли вони дають зброю, це може підняти рівень ескалації", - пояснив Резніков.

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Глава Міноборони додав, що західних партнерів щоразу доводиться переконувати: Україна застосовуватиме зброю лише для "самозахисту, для самооборони" і не завдаватиме ударі по території РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
А ви їм іще помагаєте.
Воюєте з генералами і результативними розвідниками.
Виродки.
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06.05.2023 08:01
+21
эта ***** яйцапо17 задолбал... лучше бы это падло молчало... мерзок во всем...
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06.05.2023 07:51
+19
Звичайно вони вчаться, хочуть жити от і вчаться, а ми продовжуєм їх називати орками, ворог сильний, хитрий і підступний. І недооцінбвати їх непотрібно не тільки військовим а і цивільному суспільству. Бо по марафону яким нас годує влада ми воюєм з якимись недолугими, тупими орками, і це знецінює в суспільстві роль військових, ставить завищені сподівання і розчаровує в кінці кінців.
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06.05.2023 07:57
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"західних партнерів щоразу доводиться переконувати: Україна застосовуватиме зброю лише для "самозахисту, для самооборони" і не завдаватиме ударі по території"(С)
Тобто, питати знаного юриста за свою зброю - це вже просто пошлість.
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06.05.2023 09:14 Відповісти
Не треба недооцінювать супротивника
Це завжди обертається поганими наслідками
/і в житті а особливо на фронті /
А от самим за рік уже можна було щось зробить
А у нас пока тільки '''реформи та перейменовання,,,
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06.05.2023 09:20 Відповісти
А може то хтось з ОПи допомагає кацапам вчитися? Може яйцесяйний так заходить здалека до теми "нада дагаваріваца"?
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06.05.2023 09:33 Відповісти
Нехай не прибіднюється: також дуже швидко навчився на продуктах красти - достойна конкуренція московитиам.
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06.05.2023 09:34 Відповісти
подібних ,до цього афериста яйцекрада "зелених зрадників " рашисти теж придбали в Україні дуже багато, котрі за гривню не те,що рідну маму поженуть в в Сибір на заслання, а весь народ України продадуть куйлу, за оманські гроші.
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06.05.2023 09:39 Відповісти
Зе-хвойди добре навчилися красти в умовах війни і згортати демократичні надбання. Засекретили закупівельні ціни, скасували закупівлі через прозорро, скасували декларації про доходи владних пацюків, закрили патриотичні канали, скасували трансляцію засідань Ради, оплачують гівномарафон з держбюджету, переслідують патріотів - і цей перелік не має кінця.
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06.05.2023 09:46 Відповісти
ну ясно дело если Резников им и дальше будет и дальше скидывать образцы передаваемого Украине оружия через Иран
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06.05.2023 11:10 Відповісти
сколько собралось сепаров и кремлеботни - вы уверены что ваш бред кому то в Украине интересен?
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06.05.2023 11:12 Відповісти
Разумеется необходимы системы гарантированно поражающие все до самой границы Украины. С небольшим, км в 200, запасом.
Так же незамедлительно нужно начинать тестирование своих систем тактического ядерного оружия и оружия, гарантированно поражающего Москву, Томск, Владивосток.
Вся территория агрессора должна быть под угрозой ответных ударов.
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06.05.2023 11:15 Відповісти
Хто б ще похвалив кацапів, якби не наш "міністр оборони"?
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06.05.2023 11:45 Відповісти
Ати, ****, напевно теж вчишся, як сховати контракти на яйця по 17 гривень, щоб ті журналюги їх не знайшли.
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06.05.2023 11:53 Відповісти
Про хаймерсы тут была информация, что расияне научились глушит им джпиэс...
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06.05.2023 12:23 Відповісти
Вiльха бьёт дальше химарса и также точно. Делайте!
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06.05.2023 13:29 Відповісти
Этот удод всё расскажет как нам невозможно будет контрнаступать. Посмотрите только на его ************** *****
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06.05.2023 14:23 Відповісти
Что он мелет?!
Если орки отошли на 120 км, то соответственно украинцы могут подойти ближе на 100 км как минимум.
Дайте нам оружие на 300 км - орки уйдут на 320 и что? Дайте оружие на 500 км?
Бред какой то.
Особенно учитывая, что весь сухопутный коридор орков имеет ширину в среднем 100 км.
Этот сухопутный коридор очень и очень уязвимая цель - орки не могут отходить на новые рубежи обороны. Дальше только море.
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06.05.2023 14:37 Відповісти
Він ще не зорієнтувався за кого він, а вже коментує дії ЗСУ
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06.05.2023 15:10 Відповісти
Ермак с клоуном и не надо больше ничего
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06.05.2023 22:49 Відповісти
Це може підняти рівень ескалації", - Зачем это озвучивать, хотя балаболить и воровать на крови легче чем думать
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11.05.2023 15:32 Відповісти
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