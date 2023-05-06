Росіяни дуже добре вчаться протистояти кожному новому виду зброї, - Резніков
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Росіяни на війні добре вчаться протистояти кожному новому виду зброї, який Україна отримує від західних партнерів.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Дмитру Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони дуже добре вчаться. Коли ми HIMARS…коли ми влітку їх привезли… а це 80 км ураження… тобто влітку змінилася ситуація, тому що ми почали нищити їх командні пункти, пункти управління. Але… тепер вони відвели всі свої пункти управління, всі свої склади, всю свою логістичну історію за 120 км, щоб ми не могли дотягнутися HIMARS", - розповів він.
За словами міністра, саме тому зараз Україні потрібен транш більш далекобійної зброї, яка здатна була би вражати противника хоч б на 150 км.
"Ми і 300 просим (ATACMS), але поки що партнери вагаються, тому що, на жаль, вони все ще продовжують думати, що кожного разу, коли вони дають зброю, це може підняти рівень ескалації", - пояснив Резніков.
Глава Міноборони додав, що західних партнерів щоразу доводиться переконувати: Україна застосовуватиме зброю лише для "самозахисту, для самооборони" і не завдаватиме ударі по території РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто, питати знаного юриста за свою зброю - це вже просто пошлість.
Це завжди обертається поганими наслідками
/і в житті а особливо на фронті /
А от самим за рік уже можна було щось зробить
А у нас пока тільки '''реформи та перейменовання,,,
Так же незамедлительно нужно начинать тестирование своих систем тактического ядерного оружия и оружия, гарантированно поражающего Москву, Томск, Владивосток.
Вся территория агрессора должна быть под угрозой ответных ударов.
Если орки отошли на 120 км, то соответственно украинцы могут подойти ближе на 100 км как минимум.
Дайте нам оружие на 300 км - орки уйдут на 320 и что? Дайте оружие на 500 км?
Бред какой то.
Особенно учитывая, что весь сухопутный коридор орков имеет ширину в среднем 100 км.
Этот сухопутный коридор очень и очень уязвимая цель - орки не могут отходить на новые рубежи обороны. Дальше только море.