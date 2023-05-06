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Українська піхота є прикладом стійкості, відваги й незламності духу, - Залужний. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

День піхоти Збройних сил України встановлений у 2019 році. Згідно з указом президента, він припадає на 6 травня.

Як нагадує у фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, українська піхота є основою війська, інформує Цензор.НЕТ.

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"Стрілецькі, механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові підрозділи щоденно, у важких боях, гідно дають відсіч російським загарбникам.

Дорогі бойові побратими та посестри!

Ви - приклад стійкості, відваги, братерства та незламності духу. Ви зустрічаєте противника в окопах та на спостережних пунктах. Ви вгризаєтеся в землю на передніх рубежах. Ви зупиняєте наступи ворожої техніки. Ви не маєте страху, бо дивитеся в очі противнику. Під дощем і снігом, артобстрілами та авіаударами - ви бороните Україну.

Дякую кожному!

Честь і повага Вам!", - наголосив Залужний.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+30
Ріднесенькі наші хлопці і дівчата !
Бережіть себе і повертайтеся живими !
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06.05.2023 09:28
+28
Змінивші теплі ковдри на сирий окоп, загартовані вітром і дощем, одні із перших, одні із справжніх,мужніх, сильних, вірних. З Днем Піхоти України!
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06.05.2023 09:29
+28
Слава ЗСУ !
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06.05.2023 09:31
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Ріднесенькі наші хлопці і дівчата !
Бережіть себе і повертайтеся живими !
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06.05.2023 09:28 Відповісти
Змінивші теплі ковдри на сирий окоп, загартовані вітром і дощем, одні із перших, одні із справжніх,мужніх, сильних, вірних. З Днем Піхоти України!
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06.05.2023 09:29 Відповісти
Слава ЗСУ !
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06.05.2023 09:31 Відповісти
«…І тоді Бог посміхнувся і сказав: «Нормальні пацани. Будуть моїми улюбленцями. Нарікаю їх піхотою» (с)

Слава піхотинцям!
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06.05.2023 09:31 Відповісти
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06.05.2023 10:00 Відповісти
Саме піхотинці звільняють від ворога кожний сантиметр землі.
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06.05.2023 09:35 Відповісти
Вітаємо справжніх воїнів та героїв зі святом-повертайтесь всі живими...
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06.05.2023 09:39 Відповісти
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06.05.2023 09:46 Відповісти
Пропустили областей України
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06.05.2023 10:49 Відповісти
Зі святом, рідненькі !!! Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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06.05.2023 10:17 Відповісти
Аж тільки зараз, я побачила вітання Пана Залужного. Дякую Пану Залужному, за ЙОГО силу і мужнісь низькій уклін Вам, цілую Ваші руки, Хай береже Вас Архангел Михаїл. Дакую Вам.
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06.05.2023 14:37 Відповісти
То допис, я не бачила вітання інших, наших керівників. Перепрошую за помилки поганий зір.
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06.05.2023 14:40 Відповісти
 
 