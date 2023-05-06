Українська піхота є прикладом стійкості, відваги й незламності духу, - Залужний. ВIДЕО

День піхоти Збройних сил України встановлений у 2019 році. Згідно з указом президента, він припадає на 6 травня.

Як нагадує у фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, українська піхота є основою війська, інформує Цензор.НЕТ.

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"Стрілецькі, механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові підрозділи щоденно, у важких боях, гідно дають відсіч російським загарбникам.

Дорогі бойові побратими та посестри!

Ви - приклад стійкості, відваги, братерства та незламності духу. Ви зустрічаєте противника в окопах та на спостережних пунктах. Ви вгризаєтеся в землю на передніх рубежах. Ви зупиняєте наступи ворожої техніки. Ви не маєте страху, бо дивитеся в очі противнику. Під дощем і снігом, артобстрілами та авіаударами - ви бороните Україну.

Дякую кожному!

Честь і повага Вам!", - наголосив Залужний.

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