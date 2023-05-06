Рух Керченським мостом призупиняли, - окупанти
Новини Цензор.НЕТ Події
Окупаційна влада Криму повідомляла про тимчасове призупинення руху Керченським мостом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пропагандистський російський державний ресурс "РИА Новости".
"Рух кримським мостом призупинено з технічних причин, відновиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Невдовзі окупаційна "влада" повідомила про відновлення руху.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вранці 6 травня на півночі окупованого півострова було чути вибухи. Росіяни заявляли, що це робота ППО.
Топ коментарі
+53 Олександр Дніпро
показати весь коментар06.05.2023 09:56
+26 Старый зольдат
показати весь коментар06.05.2023 09:56
+24 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар06.05.2023 09:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1. "Ремонт" после подрыва дает о себе знать, особенно после нагрузки, что была после "бабовн" в Крыму.
2. Им нужна свободная дорога для военной логистики притом все полосы
Один ОМОНовец другому:
- Вон видишь тетку в цветастом платье? Это теща моя. Ее не трогай!
Она - моя!
Гайки порозкручувалися?