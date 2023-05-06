Рух Керченським мостом призупиняли, - окупанти

Окупаційна влада Криму повідомляла про тимчасове призупинення руху Керченським мостом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пропагандистський російський державний ресурс "РИА Новости".

"Рух кримським мостом призупинено з технічних причин, відновиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Невдовзі окупаційна "влада" повідомила про відновлення руху.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вранці 6 травня на півночі окупованого півострова було чути вибухи. Росіяни заявляли, що це робота ППО.

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