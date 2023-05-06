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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Рух Керченським мостом призупиняли, - окупанти

Новини Цензор.НЕТ Події

кримський,міст

Окупаційна влада Криму повідомляла про тимчасове призупинення руху Керченським мостом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пропагандистський російський державний ресурс "РИА Новости".

"Рух кримським мостом призупинено з технічних причин, відновиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Невдовзі окупаційна "влада" повідомила про відновлення руху.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вранці 6 травня на півночі окупованого півострова було чути вибухи. Росіяни заявляли, що це робота ППО.

Читайте: В окупованому Криму лунають вибухи. Росіяни кажуть - ППО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
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06.05.2023 09:56
+26
Борик, Игореша, ТИКАЙТЕ, вплавь оно ж будет сложнее. Как говорил наш Гоголь, - не каждый предатель доплывет до середины керченского пролива.
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06.05.2023 09:56
+24
Проста всьо па плану,па графіку...
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06.05.2023 09:46
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Проста всьо па плану,па графіку...
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06.05.2023 09:46 Відповісти
Це щоб "уникнути паніки". Буба досвідом поділився.
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06.05.2023 09:50 Відповісти
Лапті, на надувних матрацах в радную говєнь нехай пливуть.
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06.05.2023 09:51 Відповісти
«На белом катере к ****** матери»!
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06.05.2023 09:56 Відповісти
Вижу 2 причины:

1. "Ремонт" после подрыва дает о себе знать, особенно после нагрузки, что была после "бабовн" в Крыму.

2. Им нужна свободная дорога для военной логистики притом все полосы
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06.05.2023 09:54 Відповісти
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06.05.2023 09:56 Відповісти
АМIНЬ !!!
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06.05.2023 10:00 Відповісти
👍😂😂😂
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06.05.2023 10:04 Відповісти
ОМОНовцы стоят перед разъяренной толпой демонстрантов, палками по щитам стучат.
Один ОМОНовец другому:
- Вон видишь тетку в цветастом платье? Это теща моя. Ее не трогай!
Она - моя!
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06.05.2023 11:06 Відповісти
Борик, Игореша, ТИКАЙТЕ, вплавь оно ж будет сложнее. Как говорил наш Гоголь, - не каждый предатель доплывет до середины керченского пролива.
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06.05.2023 09:56 Відповісти
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06.05.2023 09:56 Відповісти
Лучше бы полностью тот мост пошел боком. Но здесь палка о двух концах. С одной стороны тогда с нашей стороны , при освобождении Крыма , будет больше потерь. С другой стороны, если сквозь мост орки слиняют их могут использовать на других участках фронта... Но в первом случае , разбомби мост, можно орков ракетно изничтожить, в Крыму особо не спрячешься, Да и дорог раз-два и обчелся. ЯЭто лучшее худшее.
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06.05.2023 09:57 Відповісти
потерь меньше будет если подорвать - не будет ротации войск и вооружений
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06.05.2023 10:02 Відповісти
В преддверии всеобщего наступления, мне кажется, шо ротация для кацапов - не актуальна.
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06.05.2023 10:06 Відповісти
Если перебить мост, то все войска что туда пригнал ***\ло окажутся в мышеловке. А если еще потопить паром который с какими то грузами туда пойдет, то через месяц там начнутся проблемы с продовольствием и топливом.
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06.05.2023 11:16 Відповісти
И паника...
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06.05.2023 11:53 Відповісти
призупинено з технічних причин Джерело: https://censor.net/ua/n3416670

Гайки порозкручувалися?
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06.05.2023 10:01 Відповісти
Мишоловка захлопується!
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06.05.2023 10:01 Відповісти
а якщо рух мостом закривати, не буде ще більше паніки?
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06.05.2023 10:03 Відповісти
Третий момент: разбомби мост(на 9-е Мая) крымские кацапо-чмобики могут чистосердечно поднять руки вгору.
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06.05.2023 10:03 Відповісти
у вас мост отклеился
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06.05.2023 10:12 Відповісти
А як же відпочивальники біля кримських щурів? А кримські щурі цілий рік чекали курортного сезону, щоб збагатитися, а "русский мир" і їм несе всі прєлєсті їхньої глубинки. Погано вам жилося крисчани в Україні? То ж тоді копайте рови і на парад, живіть в постійні опасності прильоту і серед смердячого "русского миру".
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06.05.2023 10:26 Відповісти
вони хотіли -хлєба і зрєліщ
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06.05.2023 10:40 Відповісти
не знаю як щодо хліба, а от зрєліща їм гарантовано бдуть)
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06.05.2023 10:46 Відповісти
Цей орковський міст збудований незаконно,а тому точно буде розбитий в час "Ч"!А потім прийде вже час "Ч"переправи в Керчі!Порада рашистам: скоріше збирайте манатки і валом на вашу Рашу!
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06.05.2023 10:30 Відповісти
кримські криси "мечталі"що в сезон набють кармани грошима слугуючі на пляжах бидлу , а не получилось, хай усі ідуть міньєти боєвим бурятам робить , вони ж асвабадітєлі
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06.05.2023 10:36 Відповісти
а орки тобто відразу зупинять обстріли мирного населення??Злякаються нас??Маю сумнів..
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06.05.2023 10:38 Відповісти
ну шо крисянє, дуже збагатіли при немитих? засрали крим і вас поімели во все дыры
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06.05.2023 10:40 Відповісти
Це в їх стилі. Великими словами запустили. Великий кормчий прочитав, закрив папочку. І малюсенькими словами про зупинку. Все по скрепах
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06.05.2023 10:41 Відповісти
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06.05.2023 11:12 Відповісти
Лето будет жарким! А для кого то последним.
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06.05.2023 11:19 Відповісти
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06.05.2023 11:37 Відповісти
Минируют наверное что бы наши с Тамани не зашли.
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06.05.2023 12:05 Відповісти
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06.05.2023 12:08 Відповісти
Група в смугастих купальниках??
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06.05.2023 12:35 Відповісти
Хлоп, хлоп, хлоп..

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06.05.2023 12:49 Відповісти
 
 