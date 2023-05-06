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Росіяни обстріляли в Херсоні територію заводу
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Росіяни протягом доби 5 травня 11 разів обстріляли Херсон та влучили у територію заводу.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Херсон за добу був обстріляний 11 разів, а область - 71.
Окупанти атакували з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Уточнюється, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні та будівлю церкви Бериславського району.
Двоє людей за добу поранені.
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Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар06.05.2023 10:24 Відповісти Мені подобається 0
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