На Івано-Франківщині можуть лунати вибухи. Це навчання
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Українські військові проводитимуть навчання в Івано-Франківській області. Через це в регіоні може бути чути вибухи.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага. Сьогодні наші військові проводять навчання! Почувши звуки вибухів у час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся", - йдеться у повідомленні.
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Zemer
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Андрій Саган
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Валентина Саюн 3d182c14
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