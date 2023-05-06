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вибух (3749) військові навчання (2589) Івано-Франківська область (724)

На Івано-Франківщині можуть лунати вибухи. Це навчання

Новини Цензор.НЕТ Події

навчання,зсу,британія

Українські військові проводитимуть навчання в Івано-Франківській області. Через це в регіоні може бути чути вибухи.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага. Сьогодні наші військові проводять навчання! Почувши звуки вибухів у час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся", - йдеться у повідомленні.

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На Івано-Франківщині можуть лунати вибухи. Це навчання 01

Автор: Ольга Лузан
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В Кривому Розі о 10-й ранку було чутно один потужний вибух до тривоги, а потім ще один під час тривоги
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06.05.2023 10:28 Відповісти
Це ти хочеш дорікнути тим у кого цього немає?
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06.05.2023 10:36 Відповісти
Навіщо така інформація, що там є війська для навчання
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06.05.2023 10:41 Відповісти
 
 