На Івано-Франківщині можуть лунати вибухи. Це навчання

Українські військові проводитимуть навчання в Івано-Франківській області. Через це в регіоні може бути чути вибухи.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага. Сьогодні наші військові проводять навчання! Почувши звуки вибухів у час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В окупованому Криму лунають вибухи. Росіяни кажуть - ППО