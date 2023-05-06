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Новини За кордоном
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зброя (5751) допомога (5052) США (14469) Тайвань (105)

США вперше передадуть Тайваню зброю за прискореною процедурою, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тайвань

Сполучені Штати готують для Тайваню пакет озброєнь вартістю 500 мільйонів доларів. Для цього вперше використають прискореного надання зброї, який Вашингтон застосовує для допомоги Україні.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зброю та допоміжне обладнання Тайваню відправлять в межах так званого президентського повноваження на скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority).

Таким чином США зможуть обійти часто тривалий процес укладання контрактів і виробництва озброєнь, який призвів до затримок у постачанні Тайваню зброї вже на суму 19 мільярдів доларів.

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Яку саме зброю Тайвань отримає в новому пакеті військової допомоги, поки не відомо.

У бюджеті на 2023 рік Конгрес США уповноважив Байдена використати озброєння вартістю до 1 мільярда доларів із американських складів для допомоги Тайваню. Пакет на 500 мільйонів доларів стане першим використанням цих коштів.

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Водночас Конгрес США не передбачив фінансування на заміну зброї, яку передаватимуть Тайваню, тому Пентагону доведеться шукати ці гроші пізніше.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Море заважає товаришу Сі перескочити на Тайвань. 100 суден - 100 ракет, двісті суден-200 ракет. Залишиться переправа на джонках. Тут вже експерти по форсуванню Дінця в Білогорівці ************. Експерти ж, практики хоть куди....
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06.05.2023 10:55
+6
Казахстан...
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06.05.2023 11:03
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Море заважає товаришу Сі перескочити на Тайвань. 100 суден - 100 ракет, двісті суден-200 ракет. Залишиться переправа на джонках. Тут вже експерти по форсуванню Дінця в Білогорівці ************. Експерти ж, практики хоть куди....
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06.05.2023 10:55 Відповісти
готують Тайвань до 2027 року
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06.05.2023 10:59 Відповісти
Казахстан...
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06.05.2023 11:03 Відповісти
нормальний смітник,чого ти зразу))))
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06.05.2023 11:10 Відповісти
Ого, там що війна має бути?
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06.05.2023 11:05 Відповісти
в китая в сраці дуже "вялічіє" грає,от і готують пігулки від цього захворювання.
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06.05.2023 11:11 Відповісти
Кажуть шо без Таиваня нема ім життя .
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06.05.2023 11:20 Відповісти
Без мікросхем шо там виробляють, а не без Тайваня
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06.05.2023 12:59 Відповісти
Тайвань багатющий - він сам може профінансувати своє озброєння, лиш би продавали.
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06.05.2023 13:22 Відповісти
 
 