США вперше передадуть Тайваню зброю за прискореною процедурою, - Reuters

Сполучені Штати готують для Тайваню пакет озброєнь вартістю 500 мільйонів доларів. Для цього вперше використають прискореного надання зброї, який Вашингтон застосовує для допомоги Україні.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зброю та допоміжне обладнання Тайваню відправлять в межах так званого президентського повноваження на скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority).

Таким чином США зможуть обійти часто тривалий процес укладання контрактів і виробництва озброєнь, який призвів до затримок у постачанні Тайваню зброї вже на суму 19 мільярдів доларів.

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Яку саме зброю Тайвань отримає в новому пакеті військової допомоги, поки не відомо.

У бюджеті на 2023 рік Конгрес США уповноважив Байдена використати озброєння вартістю до 1 мільярда доларів із американських складів для допомоги Тайваню. Пакет на 500 мільйонів доларів стане першим використанням цих коштів.

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Водночас Конгрес США не передбачив фінансування на заміну зброї, яку передаватимуть Тайваню, тому Пентагону доведеться шукати ці гроші пізніше.