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Окупанти хочуть мобілізувати мешканців окупованих територій, прикриваючись евакуацією, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація

Росіяни збираються під час так званих "евакуацій" фільтрувати чоловіків та відправляти їх спочатку в спеціальні табори, а потім на фронт.

Такі зміни обговорюють в російському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів", - йдеться у повідомленні.

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Ця постанова стосується територій РФ. Але росіяни, імовірно, планують з початку спробувати цей процес на окупованих територіях України.

В Центрі нацспротиву нагадали, що росіяни навмисно ініціюють на окупованих територіях гуманітарні кризи. Вони закривають лікарні та аптеки, щоб зробити життя місцевих мешканців нестерпним. І пропонують людям виїхати, обіцяючи грошову компенсацію.

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Автор: Ольга Лузан
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Ну мобілізують. І що? Як тільки "мобілізовані" отримають зброю, то будуть мати вибір куди стріляти. Якщо виберуть по нас-то вони такі самі орки і їх потрібно теж нищити. Потрібно в кінці-кінців чітко зрозуміти: солідна підтримка росії на сході в 2014 році і привела до 24.02. 2023. Так що що вони підтримували (навіть може тихо) в 2014році-на те і напорполися. Звичайно шкода тих проукраїнських, які тоді були за Україну. Але скажімо чесно-їх було значно менше.
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06.05.2023 11:29 Відповісти
 
 