Окупанти хочуть мобілізувати мешканців окупованих територій, прикриваючись евакуацією, - Центр нацспротиву

Росіяни збираються під час так званих "евакуацій" фільтрувати чоловіків та відправляти їх спочатку в спеціальні табори, а потім на фронт.

Такі зміни обговорюють в російському уряді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів", - йдеться у повідомленні.

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Ця постанова стосується територій РФ. Але росіяни, імовірно, планують з початку спробувати цей процес на окупованих територіях України.

В Центрі нацспротиву нагадали, що росіяни навмисно ініціюють на окупованих територіях гуманітарні кризи. Вони закривають лікарні та аптеки, щоб зробити життя місцевих мешканців нестерпним. І пропонують людям виїхати, обіцяючи грошову компенсацію.

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