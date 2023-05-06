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Підрозділ ППО отримав засоби електроніки. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підрозділи протиповітряної оборони – справжні Янголи-Охоронці, які закривають українське небо від ворожих безпілотників і ракет. В одну з рот ППО, яка днями "приземлила" ворожий БПЛА "Ланцет", Петро Порошенко привіз засоби електроніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 01

Як зазначається, у вантажі – комп‘ютери, монітори, планшети та інші "смаколики".

"Зараз прийшло обладнання для роботи з військовою інформацією. Старлінк, відеонагляду – це все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити напад", – пояснюють бійці.

"Дуже потрібні планшети. Оператори можуть працювати мобільно. Монітори будуть видавати потрібнутнам інформацію для того, щоб відстежувати ворога і більш ефективно використовувати наші системи ППО", – говорять військові. Медичне обладнання для допомоги пораненим теж вкрай необхідне.

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Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 02
Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 03
Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 04
Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 05

"Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною", – зазначає Порошенко.

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Наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню: хлопцям вона дуже потрібна – каже Порошенко. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту.

Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 06

Таку ж порцію електроніки передали і морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв’язок, забезпечуючи їх всім необхідним.

"Четвертий день поспіль ми працюємо у військах", – зазначає Порошенко.

Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 07

Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 08

"Ми вже добрі друзі. І я дякую вам за ту величезну роботу, яку ви робите", – наголошує Петро Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
У нього є дублікат ключа. Приходить вночі і краде.
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06.05.2023 13:06
+14
Через силу, кажеш? І тут?











Щоразу по дорозі до наших бійців, заїжджаючи на заправку, щиро захоплююся нашими людьми. Вони всі - герої. Які продовжують посміхатися та працювати, не дивлячись на всі труднощі.

Ніхто із них не сумнівається у нашій перемозі. І це надихає робити ще більше, щоб забезпечити наших воїнів всім необхідним.

Все буде Україна 💙💛

Петро Порошенко
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06.05.2023 13:12
+14
Петро Порошенко:
Вони - ті, хто першими дивляться в очі ворогу. Але для ворога цей погляд - останній. Це - українська піхота. Мужня, незламна, хоробра!







Бахмут, Авдіїка, Вугледар… Сьогодні тримається і на їхніх мужніх плечах. Постійні канонади, над позиціями зависають ворожі дрони, а посадка розбита вщент від ворожої арти - такі зараз реалії у наших хлопців-піхотинців. І тепер скажіть, що вони не Супергерої? Але вони тримаються і дають гідну відсіч російському окупанту.

Дякую за захист рідної землі, воїни! Вітаю зі святом! Будьте всі здорові.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови
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06.05.2023 13:23
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Так і знав що це Порох. Десь краде і піариться знов.
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06.05.2023 12:56 Відповісти
Зачем ему красть. И где он по вашему крадет.
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06.05.2023 13:01 Відповісти
В бюджеті. А де ж іще?
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06.05.2023 13:03 Відповісти
Он имеет доступ к бюджету?
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06.05.2023 13:03 Відповісти
У нього є дублікат ключа. Приходить вночі і краде.
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06.05.2023 13:06 Відповісти
вам дуркам знайоме таке слово як "сарказм"
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06.05.2023 13:11 Відповісти
та ні, на зебілів, як не розуміють, що таке сарказм - звісно, уваги звертати не будемо
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06.05.2023 13:13 Відповісти
Похоже это сарказм.
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06.05.2023 13:15 Відповісти
та ну?
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06.05.2023 14:30 Відповісти
😁
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06.05.2023 13:20 Відповісти
Це ''тонкий тролінг''. Не треба сприймати все буквально.
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06.05.2023 13:15 Відповісти
Слава ЗСУ і народу України, який своєю допомогою наближає нашу перемогу!
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06.05.2023 13:03 Відповісти
Через силу, кажеш? І тут?











Щоразу по дорозі до наших бійців, заїжджаючи на заправку, щиро захоплююся нашими людьми. Вони всі - герої. Які продовжують посміхатися та працювати, не дивлячись на всі труднощі.

Ніхто із них не сумнівається у нашій перемозі. І це надихає робити ще більше, щоб забезпечити наших воїнів всім необхідним.

Все буде Україна 💙💛

Петро Порошенко
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06.05.2023 13:12 Відповісти
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06.05.2023 13:07 Відповісти
а кто знает - советники могут работать в госструктурах на удалёнке?
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06.05.2023 14:33 Відповісти
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06.05.2023 13:09 Відповісти
Знову Порох? ніяк не вгамується, все возить, і возить...
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06.05.2023 13:09 Відповісти
Скажи! І управи на нього немає? Ото ''бука -бяка'' . Все найзеленішим рейтинги підмочує😄
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06.05.2023 13:17 Відповісти
А ДБР від "ДНР" вже виїхали вилучати і класти в свій сейф на 3 місяці, як це зробили з кkістронами, а нарід 73% плескав у долоні і сцяв кип'ятком, що накажуть "баригу"?
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06.05.2023 13:15 Відповісти
Хм. Ще не читаючи новину подумав про ''Пороха''... І не помилився.. Ех , не ту країну назвали ''гондурасом''...
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06.05.2023 13:19 Відповісти
Петро Порошенко:
Вони - ті, хто першими дивляться в очі ворогу. Але для ворога цей погляд - останній. Це - українська піхота. Мужня, незламна, хоробра!







Бахмут, Авдіїка, Вугледар… Сьогодні тримається і на їхніх мужніх плечах. Постійні канонади, над позиціями зависають ворожі дрони, а посадка розбита вщент від ворожої арти - такі зараз реалії у наших хлопців-піхотинців. І тепер скажіть, що вони не Супергерої? Але вони тримаються і дають гідну відсіч російському окупанту.

Дякую за захист рідної землі, воїни! Вітаю зі святом! Будьте всі здорові.

Фото: Костянтин і Влада Ліберови
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06.05.2023 13:23 Відповісти
Петро Порошенко:
Коли передаєш техніку, яка буде використовуватися на полі бою, то хлопці не можуть встояти, так і кортить поскоріше запустити «Посейдон» над поки що окупованими територіями.
І, можливо, поки я пишу цей текст - ця пташка вже літає десь над ворожими позиціями і дає усю необхідну інформацію не тільки для нашої артилерії, але й для нашого командування, яке шукає слабкі місця у обороні противника для початку контр… ну ви зрозуміли).
Тож, «Посейдони» вже на позиціях наших хлопців. І, звісно, пункт управління на базі вантажівки DAF, де в онлайн-режимі можна спостерігати за усім, що відбувається на полі бою.
Ну і додатково, для підсилення бойової частини, передали хлопцям мобільне СТО, в якому є все необхідне обладнання для ремонту і важкої, і легкої техніки.
Дякую ГО Справа Громад за збір коштів ну а ми з Мариною, як завжди - подвоїли усю зібрану суму.
Тож… Чекаємо наступу і тримаємо кулаки за хлопців.









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06.05.2023 13:28 Відповісти
Петро Порошенко:
Четвертий день поспіль ми забезпечуємо наші бригади усім необхідним: від пересувних авторемонтних майстерень та лазень, до Посейдонів та шин. Використовуємо кожен день, щоб посилити можливості Збройних Сил (відео за ссиллю зверху).

Нашим воїнам протиповітряної оборони та морської піхоти привезли усе, що вони замовляли.

Хлопці кажуть, що ця війна - це війна технологій. Зараз питання не у хвилинах, а в секундах. Тому їм дуже потрібна електроніка: комп'ютери, монітори, планшети. Бо це - мобільність передачі інформації. За допомогою них вони відстежують ворожі цілі і знешкоджують російських стерв'ятників.

Як ось нещодавно, коли воїни з ППО приземлили ворожий БПЛА.

Подякував хлопцям за захист неба. Переможемо. Слава ППО! Слава морській піхоті!



0:06 / 2:20

Усі реакції:
2 тис.
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06.05.2023 13:39 Відповісти
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06.05.2023 16:09 Відповісти
Був би Гетьман переобраний на наступний термін - то й широкомасштабну війну відтермінували б.
А там дивись і ракети були б, і вступ до ЄС відбувся - все ж сильніше були б наші позиції.
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06.05.2023 16:55 Відповісти
може, до того часу ***** би здохло в своїй сечі, як сралін свого часу; може, появився би аналог Хрущова, а то й Горбачова...
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07.05.2023 11:57 Відповісти
 
 