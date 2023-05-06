Підрозділ ППО отримав засоби електроніки. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підрозділи протиповітряної оборони – справжні Янголи-Охоронці, які закривають українське небо від ворожих безпілотників і ракет. В одну з рот ППО, яка днями "приземлила" ворожий БПЛА "Ланцет", Петро Порошенко привіз засоби електроніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
Як зазначається, у вантажі – комп‘ютери, монітори, планшети та інші "смаколики".
"Зараз прийшло обладнання для роботи з військовою інформацією. Старлінк, відеонагляду – це все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити напад", – пояснюють бійці.
"Дуже потрібні планшети. Оператори можуть працювати мобільно. Монітори будуть видавати потрібнутнам інформацію для того, щоб відстежувати ворога і більш ефективно використовувати наші системи ППО", – говорять військові. Медичне обладнання для допомоги пораненим теж вкрай необхідне.
"Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною", – зазначає Порошенко.
Наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню: хлопцям вона дуже потрібна – каже Порошенко. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту.
Таку ж порцію електроніки передали і морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв’язок, забезпечуючи їх всім необхідним.
"Четвертий день поспіль ми працюємо у військах", – зазначає Порошенко.
"Ми вже добрі друзі. І я дякую вам за ту величезну роботу, яку ви робите", – наголошує Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Щоразу по дорозі до наших бійців, заїжджаючи на заправку, щиро захоплююся нашими людьми. Вони всі - герої. Які продовжують посміхатися та працювати, не дивлячись на всі труднощі.
Ніхто із них не сумнівається у нашій перемозі. І це надихає робити ще більше, щоб забезпечити наших воїнів всім необхідним.
Все буде Україна 💙💛
Петро Порошенко
Вони - ті, хто першими дивляться в очі ворогу. Але для ворога цей погляд - останній. Це - українська піхота. Мужня, незламна, хоробра!
Бахмут, Авдіїка, Вугледар… Сьогодні тримається і на їхніх мужніх плечах. Постійні канонади, над позиціями зависають ворожі дрони, а посадка розбита вщент від ворожої арти - такі зараз реалії у наших хлопців-піхотинців. І тепер скажіть, що вони не Супергерої? Але вони тримаються і дають гідну відсіч російському окупанту.
Дякую за захист рідної землі, воїни! Вітаю зі святом! Будьте всі здорові.
Фото: Костянтин і Влада Ліберови
Коли передаєш техніку, яка буде використовуватися на полі бою, то хлопці не можуть встояти, так і кортить поскоріше запустити «Посейдон» над поки що окупованими територіями.
І, можливо, поки я пишу цей текст - ця пташка вже літає десь над ворожими позиціями і дає усю необхідну інформацію не тільки для нашої артилерії, але й для нашого командування, яке шукає слабкі місця у обороні противника для початку контр… ну ви зрозуміли).
Тож, «Посейдони» вже на позиціях наших хлопців. І, звісно, пункт управління на базі вантажівки DAF, де в онлайн-режимі можна спостерігати за усім, що відбувається на полі бою.
Ну і додатково, для підсилення бойової частини, передали хлопцям мобільне СТО, в якому є все необхідне обладнання для ремонту і важкої, і легкої техніки.
Дякую ГО Справа Громад за збір коштів ну а ми з Мариною, як завжди - подвоїли усю зібрану суму.
Тож… Чекаємо наступу і тримаємо кулаки за хлопців.
Четвертий день поспіль ми забезпечуємо наші бригади усім необхідним: від пересувних авторемонтних майстерень та лазень, до Посейдонів та шин. Використовуємо кожен день, щоб посилити можливості Збройних Сил (відео за ссиллю зверху).
Нашим воїнам протиповітряної оборони та морської піхоти привезли усе, що вони замовляли.
Хлопці кажуть, що ця війна - це війна технологій. Зараз питання не у хвилинах, а в секундах. Тому їм дуже потрібна електроніка: комп'ютери, монітори, планшети. Бо це - мобільність передачі інформації. За допомогою них вони відстежують ворожі цілі і знешкоджують російських стерв'ятників.
Як ось нещодавно, коли воїни з ППО приземлили ворожий БПЛА.
Подякував хлопцям за захист неба. Переможемо. Слава ППО! Слава морській піхоті!
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Усі реакції:
2 тис.
А там дивись і ракети були б, і вступ до ЄС відбувся - все ж сильніше були б наші позиції.