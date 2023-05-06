УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 763 12
війна (56444) жінки (486) полон (1296) полонені (1941)

Кількасот жінок-військових перебувають у полоні РФ, - Координаційний штаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шеврон

У російському полоні перебувають декілька сотень жінок-військовополонених. Україна вимагає їхнього повернення без жодних обмінів, як передбачено Женевською конвенцією.

Про це повідомили на брифінгу представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко і Вікторія Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У ворожих казематах перебуває декілька сотень українських жінок-військових. Координаційний штаб і всі органи державної влади працюють для того, щоб якнайшвидше домогтися їхнього повернення", - сказав Охріменко.

Читайте: У ЗСУ наразі 42 тис. військовослужбовиць, з них 5 тис. на передовій, - Маляр

Цимбалюк додала, що Україна, зі свого боку, дотримується норм Женевської конвенції, які передбачають не утримання в полоні жінок-військових, і також вимагає цього від РФ.

"Україна дотримується Женевської конвенції. Російські військові жінки, які потрапили у полон, були репатрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони: повернути жінок-полонених без умов і обмінів", - зазначила вона.

Також читайте: Обмін "всіх на всіх" із РФ може стосуватися тільки військових, - Лубінець

За словами Цимбалюк, на відміну від жінок-військових, точна кількість українських жінок-цивільних, які перебувають у РФ, невідома. Водночас органи влади працюють над тим, щоб з'ясувати це і домогтися повернення їх додому. Проміжним результатом у Координаційному штабі вважають повернення понад 300 українських дітей.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
А скільки в нас попів (мп) розгулює на волі? Може тих попів обміняти на ''військовослужбовиць''!
показати весь коментар
06.05.2023 13:49
+5
Попів не дуже поспішають позбавлятися....вони ще ************ комусь перед виборами..
показати весь коментар
06.05.2023 13:56
+3
Особисто я вперше чую в інфопросторі про таку цифру жінок-полонених. Тобто в світі на це всім, крім нас, пох*й.

Тобто міжнародні організації сидять в Україні й дивляться, щоб не дай боже ми не порушили бодай якісь права рашистів-полонених.

Але їм по*уй, що там в раші з нашими полоненими?
показати весь коментар
06.05.2023 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки в нас попів (мп) розгулює на волі? Може тих попів обміняти на ''військовослужбовиць''!
показати весь коментар
06.05.2023 13:49 Відповісти
Попів не дуже поспішають позбавлятися....вони ще ************ комусь перед виборами..
показати весь коментар
06.05.2023 13:56 Відповісти
Особисто я вперше чую в інфопросторі про таку цифру жінок-полонених. Тобто в світі на це всім, крім нас, пох*й.

Тобто міжнародні організації сидять в Україні й дивляться, щоб не дай боже ми не порушили бодай якісь права рашистів-полонених.

Але їм по*уй, що там в раші з нашими полоненими?
показати весь коментар
06.05.2023 14:09 Відповісти
ну це не новина взагалі то. цім сраним червоним хрестам потрібно зробити аудит за всі роки існування.
показати весь коментар
06.05.2023 16:48 Відповісти
якщо узяти процентне відношення чоловік та жінок у ЗСУ,то вийде,що у полоні їх дуже дохєра!!!жінки не повинні воювати-це моя субєктивна думка,нічого нікому доказувати не збираюсь
показати весь коментар
06.05.2023 14:32 Відповісти
Это результат сдачи Херсонской области, купу в/ч захватывали теплыми, сонными.
показати весь коментар
06.05.2023 14:51 Відповісти
але ж і позбавити їх такого бажання ви не можете. от лізуть дурні і все(((.
показати весь коментар
06.05.2023 16:50 Відповісти
Кількасот жінок у полоні... Скільки ж тоді там чоловіків?
показати весь коментар
06.05.2023 17:58 Відповісти
Значит мужиков - несколько тысяч. Капец. Но что там говорить, если даже "совместные патрулирования" были.
показати весь коментар
06.05.2023 19:53 Відповісти
 
 