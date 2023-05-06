Байден про свій вік і переобрання: "Я достобіса мудрий"

Президент США Джо Байден пояснив, чому його поважний вік не повинен стати на заваді його переобранню у 2024 році.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ведуча звернула увагу, що серед керівників 500 найбільших американських компаній у списку Fortune жоден не має такого поважного віку, як президент США, і спитала, чому Байден, якому у 2024 році буде 82, "є саме тим, кого американці мають обрати на найбільш відповідальну посаду у світі".

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"Тому що я став достобіса мудрим і знаю більше, ніж значна частка людей. Я більш досвідчений, ніж будь-хто, хто балотувався на цю посаду, і вважаю, що довів: я і чесний, і дієвий", - підкреслив американський президент.

Байден пізніше додав, що "не можна допустити перемоги тієї ж людини, що була президентом чотири роки тому", маючи на увазі нині головного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

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На запитання, чим він відрізняється від свого попередника на посаді президента США, Байден відповів коротко: "Усім".