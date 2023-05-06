УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
6 252 50
Байден (2324) вибори (6162) США (14469)

Байден про свій вік і переобрання: "Я достобіса мудрий"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,джо

Президент США Джо Байден пояснив, чому його поважний вік не повинен стати на заваді його переобранню у 2024 році.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ведуча звернула увагу, що серед керівників 500 найбільших американських компаній у списку Fortune жоден не має такого поважного віку, як президент США, і спитала, чому Байден, якому у 2024 році буде 82, "є саме тим, кого американці мають обрати на найбільш відповідальну посаду у світі".

Читайте: Байден і Зеленський спілкуються регулярно й часто, - Білий дім

"Тому що я став достобіса мудрим і знаю більше, ніж значна частка людей. Я більш досвідчений, ніж будь-хто, хто балотувався на цю посаду, і вважаю, що довів: я і чесний, і дієвий", - підкреслив американський президент.

Байден пізніше додав, що "не можна допустити перемоги тієї ж людини, що була президентом чотири роки тому", маючи на увазі нині головного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Дивіться: Байден офіційно заявив, що йде у 2024-му на другий термін. ВIДЕО

На запитання, чим він відрізняється від свого попередника на посаді президента США, Байден відповів коротко: "Усім".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Це очевидно, краще будь- хто ніж Трамп. А Байден не будь-хто, а дуже досвідчений політик.
показати весь коментар
06.05.2023 14:24
+10
А главное - охренительно скромный))
показати весь коментар
06.05.2023 14:19
+9
дал Нам Патриот , Мы сбили Кинжал и опустили путина ниже плинтуса
показати весь коментар
06.05.2023 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як казали моя покійна дядина, "пофали мене, моя губонько!"
показати весь коментар
06.05.2023 14:16 Відповісти
Я - СТАР!
показати весь коментар
06.05.2023 14:18 Відповісти
Супер Стар!
показати весь коментар
06.05.2023 14:40 Відповісти
И какой толк, что Обама юноша по сравнению с Байденом? Обама был самым трусливым и нерешительным. Трамп - авантюрист. Но выбор будут делать американцы и у них мугут найтись 73% "самых умных"
показати весь коментар
06.05.2023 15:25 Відповісти
Обама выгорел после первой встречи с пуйлом, тут я согласен...
показати весь коментар
06.05.2023 15:42 Відповісти
особливо якщо знову позволять щоб у вибори вмішувалася третя сторона, там же теж постійно хитати намогаються. По всьому Світу, цілі армії ботів, провокаторів, активних "активістів", і як їх відрізнити? Вони агресивні, не слухають аргументів, да й самі, як правило не можуть навести нормальних аргументів.
показати весь коментар
06.05.2023 16:43 Відповісти
А главное - охренительно скромный))
показати весь коментар
06.05.2023 14:19 Відповісти
Русскій, ти не зрозумів. У діда гарне почуття гумору.
показати весь коментар
06.05.2023 16:02 Відповісти
Тоді мені не зрозуміло, чого ви не зрозуміли, що я йому підіграю?
показати весь коментар
06.05.2023 16:55 Відповісти
Вы на работу когда-нибудь устраивались? Если не будешь нести подобную чушь, то не возьмут. Да и дед вобщем то прав.
показати весь коментар
06.05.2023 16:36 Відповісти
Ой, да расслабьтесь вы. Я просто пошутил. Дед скорее всего тоже шутил.
показати весь коментар
06.05.2023 16:58 Відповісти
наврядчи в англійській мові є ідіома, найближча до слова "достобіса". Скоріше за все він сказав - "о***нно".
показати весь коментар
06.05.2023 14:23 Відповісти
"I have acquired a hell of a lot of wisdom and know more than the vast majority of people"(с)
показати весь коментар
06.05.2023 14:28 Відповісти
все ж таки, наскільки українська мова більш довершена - можно обійтися двома словами: "достобіса мудрий".
показати весь коментар
06.05.2023 14:39 Відповісти
це не зовсiм так. вiн мiг сказати "damn wise",але ж це iнтервью,пояснювання. бiльшостi "чєртовськi мудрьiй" - бiльше знайомо. тому на "достобiса" i звертають увагу.
показати весь коментар
06.05.2023 14:56 Відповісти
Right he was !
показати весь коментар
06.05.2023 14:51 Відповісти
Це очевидно, краще будь- хто ніж Трамп. А Байден не будь-хто, а дуже досвідчений політик.
показати весь коментар
06.05.2023 14:24 Відповісти
будь-хто точно не краще, у нас вже є будь-хто і краще нам від цього не стало. Треба не будь-хто, а найкращій.
показати весь коментар
06.05.2023 16:44 Відповісти
ещё ты дико медленный...
показати весь коментар
06.05.2023 14:28 Відповісти
На все свій час.
показати весь коментар
06.05.2023 14:36 Відповісти
а шо па етаму поваду гаваріт путін? (скоро - гаваріт і паказиваєт путін!)
показати весь коментар
06.05.2023 14:30 Відповісти
Жгі, дєд!
показати весь коментар
06.05.2023 14:31 Відповісти
Ден Сяопін до 85 років головував, і тільки у 88 пішов з політики. Здоров'я дідусеві!
показати весь коментар
06.05.2023 14:34 Відповісти
Хочеться побачити як він впорає Зелю.
показати весь коментар
06.05.2023 14:37 Відповісти
Опыта у него, конечно, дохрена, но потянет ли он ещё один президентский срок в таком возрасте? Честно говоря, хотелось бы увидеть на его месте демократа помоложе и порешительнее - глядишь, и F-16 бы дали. Но у демократов, кажется, какой-то дефицит ярких лидеров на сегодня. А старина Байден соображает уже не так, чтобы очень...



Например
https://youtu.be/KvwRdpPiDvQ
(В двух словах: Байден никак не привыкнет, что Камала Харрис - это вице-президент, а не первая леди. И, когда он в очередной раз выдал, что муж первой леди заболел, поэтому она сейчас не может присутствовать, сидевшая рядом супруга не выдержала и громко напомнила "Муж первой леди -это ты!")
показати весь коментар
06.05.2023 14:39 Відповісти
У Байдена найвищий рейтинг серед демократів і він, якщо нічого не трапиться, повинен легко виграти праймеріз і стати кандидатом від демократів наступного року
показати весь коментар
06.05.2023 14:45 Відповісти
Це зрозуміло, головне, щоб він ще й вибори виграв. Після цього вже можна буде трохи видохнути - якщо що, "Я устал, я ухожу", далі вже Камала Харріс допрацює.
показати весь коментар
06.05.2023 14:57 Відповісти
мамачки
показати весь коментар
06.05.2023 14:43 Відповісти
Байден самий кращий варіант для нашій країни.
показати весь коментар
06.05.2023 14:46 Відповісти
Зараз шанувальники "сильної руки" та бидло-президентів (Трампа, путлера) розповідатимуть, який Байден поганий і як Трамп за одну добу закінчить війну (визнавши суверенітет росії над окупованими українськими територіями і ніколи не підтримавши членства України в НАТО).

Замість Трампа можуть ще запропонувати Десантіса (великий шанувальник перемовин з військовим злочинцем і рашистом) чи трампіста Помпео - будь-кого, хто замість допомоги Україні допоможе путлеру залишити за собою окуповані українські території.

Найстрашніше, що деякі з цих шанувальників - це не кацапські боти, а насправді громадяни України. Такі, як вони, дозволили Кучмі віддати ядерну зброю, дозволили злочинцям при владі продати та віддати ракети дальністю 2500 км, стратегічні бомбардувальники та бронетехніку, а у 2019 такі самі обрали Зеленського.
показати весь коментар
06.05.2023 14:46 Відповісти
Байден давал позаблоково союзництово Україні. А хіба вон треба шмарклі та злодійкі Маркаровой ?
показати весь коментар
06.05.2023 14:48 Відповісти
Де и коли
показати весь коментар
06.05.2023 15:37 Відповісти
Поки немає ніяких Десантесів. Блазень значно випереджає його за усіма опитуваннями. Ось останні рейтинги
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_2024_Republican_Party_presidential_primaries
показати весь коментар
06.05.2023 15:00 Відповісти
Скоріше за все, наступного року буде повторення дуелі Байдена з блазнем. У даному випадку, бажаю пану Байдену здоров'я та наснаги ще на довгі роки
показати весь коментар
06.05.2023 14:47 Відповісти
Рыжая тварь может оказаться в горячих объятиях Фемиды. Хардкор.
показати весь коментар
06.05.2023 15:50 Відповісти
Він теоретично може навіть сидячи у в'язниці, бути обраним президентом. Останній судовий процес навпаки значно додав йому рейтингу. Недооцінювати цю тварюку неможна.
У 2016ому, поступаючись перед виборами рейтингом Клінтонші, воно примудрилося отримати більшість у ключових Штатах.
показати весь коментар
06.05.2023 15:58 Відповісти
Якби вона менше зображувала песика, то він би більшість не отримав.
показати весь коментар
06.05.2023 16:19 Відповісти
дал Нам Патриот , Мы сбили Кинжал и опустили путина ниже плинтуса
показати весь коментар
06.05.2023 14:50 Відповісти
👍
показати весь коментар
06.05.2023 15:23 Відповісти
Тому не даєш атакамси, F16 та бойкотуєш ленд-ліз, що добiса мудрий?
показати весь коментар
06.05.2023 15:44 Відповісти
Все забывают, что у него за спиной молодая и деятельная Камала Харрис.
Скорее всего, он её менять не будет.
показати весь коментар
06.05.2023 15:48 Відповісти
і що ж такого намолодила і надіяла "молода та діяльна камала харіс" ?
показати весь коментар
06.05.2023 17:35 Відповісти
Вам скажи, и вы захотите.
показати весь коментар
06.05.2023 19:00 Відповісти
деменційний притирок.

Тобі права навіть не дадуть, бо ти не здатне керувати транспортним засобом, але на президента пропихнули. Визнання твоєї "мудрості", яка привиділися лише тобі, неповносправному, - рейтинг.

https://www.reuters.com/graphics/USA-BIDEN/POLL/nmopagnqapa/

APRIL 20, 2023

U.S. President Joe Biden's public approval fell to 39% this month, nearing the lowest level of his presidency, ...

Biden's popularity declined almost steadily after he took office in January 2021, bottoming out at 36% in mid-2022. It has remained near that level since then.
Запихайся морозивом, неміч, і продовжуй глумитися над вбитими, білими, жінками, мерзота лівацька.
показати весь коментар
06.05.2023 16:42 Відповісти
достобіса мудрий
і рішучий як сто китайців
показати весь коментар
06.05.2023 16:50 Відповісти
,,Патриоты,, забыли, что Трамп разморозил эмбарго на оружие Украине, которое ввели Обама-Байден, и передал наступательное оружие Украине.
,,Патриоты,, уверены, что при Трампе, Россия в 2014 оккупировала Крым и часть Донбасса, а в 2022 напала на Украину, а не при Обаме-Байдене.
Кстати, политологи обратили внимание, при Трампе мир был спокойный:
- Китай и Россия сидели тихо (Путин промолчал, когда Трамп уничтожил батальон Вагнера, в Сирии),
- С.Корея прекратила испытания баллистических ракет,
- задавил Иран,
- стоимость нефтепродуктов, была низкой, благодаря продажам американских нефтепродуктов, из сланцев.
показати весь коментар
06.05.2023 20:48 Відповісти
 
 