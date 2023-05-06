Байден про свій вік і переобрання: "Я достобіса мудрий"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден пояснив, чому його поважний вік не повинен стати на заваді його переобранню у 2024 році.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Ведуча звернула увагу, що серед керівників 500 найбільших американських компаній у списку Fortune жоден не має такого поважного віку, як президент США, і спитала, чому Байден, якому у 2024 році буде 82, "є саме тим, кого американці мають обрати на найбільш відповідальну посаду у світі".
"Тому що я став достобіса мудрим і знаю більше, ніж значна частка людей. Я більш досвідчений, ніж будь-хто, хто балотувався на цю посаду, і вважаю, що довів: я і чесний, і дієвий", - підкреслив американський президент.
Байден пізніше додав, що "не можна допустити перемоги тієї ж людини, що була президентом чотири роки тому", маючи на увазі нині головного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.
На запитання, чим він відрізняється від свого попередника на посаді президента США, Байден відповів коротко: "Усім".
Будь ласка, зачекайте...
Например
https://youtu.be/KvwRdpPiDvQ
(В двух словах: Байден никак не привыкнет, что Камала Харрис - это вице-президент, а не первая леди. И, когда он в очередной раз выдал, что муж первой леди заболел, поэтому она сейчас не может присутствовать, сидевшая рядом супруга не выдержала и громко напомнила "Муж первой леди -это ты!")
Замість Трампа можуть ще запропонувати Десантіса (великий шанувальник перемовин з військовим злочинцем і рашистом) чи трампіста Помпео - будь-кого, хто замість допомоги Україні допоможе путлеру залишити за собою окуповані українські території.
Найстрашніше, що деякі з цих шанувальників - це не кацапські боти, а насправді громадяни України. Такі, як вони, дозволили Кучмі віддати ядерну зброю, дозволили злочинцям при владі продати та віддати ракети дальністю 2500 км, стратегічні бомбардувальники та бронетехніку, а у 2019 такі самі обрали Зеленського.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_2024_Republican_Party_presidential_primaries
У 2016ому, поступаючись перед виборами рейтингом Клінтонші, воно примудрилося отримати більшість у ключових Штатах.
Скорее всего, он её менять не будет.
Тобі права навіть не дадуть, бо ти не здатне керувати транспортним засобом, але на президента пропихнули. Визнання твоєї "мудрості", яка привиділися лише тобі, неповносправному, - рейтинг.
https://www.reuters.com/graphics/USA-BIDEN/POLL/nmopagnqapa/
APRIL 20, 2023
U.S. President Joe Biden's public approval fell to 39% this month, nearing the lowest level of his presidency, ...
Biden's popularity declined almost steadily after he took office in January 2021, bottoming out at 36% in mid-2022. It has remained near that level since then.
Запихайся морозивом, неміч, і продовжуй глумитися над вбитими, білими, жінками, мерзота лівацька.
і рішучий як сто китайців
,,Патриоты,, уверены, что при Трампе, Россия в 2014 оккупировала Крым и часть Донбасса, а в 2022 напала на Украину, а не при Обаме-Байдене.
Кстати, политологи обратили внимание, при Трампе мир был спокойный:
- Китай и Россия сидели тихо (Путин промолчал, когда Трамп уничтожил батальон Вагнера, в Сирии),
- С.Корея прекратила испытания баллистических ракет,
- задавил Иран,
- стоимость нефтепродуктов, была низкой, благодаря продажам американских нефтепродуктов, из сланцев.